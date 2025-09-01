NÓNG Man City đón thủ môn Donnarumma, chờ ra mắt ở đại chiến MU

🔄Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Donnarumma

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, 30 triệu euro là số tiền mà Man City bỏ ra để thuyết phục PSG nhả Donnarumma. Dự kiến ngay trong ngày hôm nay, thủ môn người Italia sẽ kiểm tra y tế ở Man City.

Donnarumma dự báo ký hợp đồng dài hạn với Man City. Chi tiết của bản hợp đồng hiện vẫn được hề được tiết lộ. Anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với James Trafford trong khung gỗ ở mùa giải 2025/26.

Donnarumma sẵn sàng gia nhập Man City

Trước đây, PSG đòi số tiền lên tới 50 triệu euro cho thương vụ Donnarumma. Nhưng cuối cùng, con số được giảm đáng kể để Donnarumma không bị bế tắc sự nghiệp ở sân Công viên các Hoàng tử.

Man City dọn đường để Donnarumma đến với sân Etihad. Họ đẩy thủ môn Ederson tới Fenerbahce với giá chỉ 14 triệu euro. Người đại diện của Ederson là Jorge Mendes, đã thương thảo xong các điều khoản cá nhân với giám đốc thể thao Devin Ozek của Fenerbahce.

➡️Chờ ngày Donnarumma thi đấu ra mắt cho Man City

HLV Pep Guardiola từng rất thích dùng các thủ môn có khả năng chơi chân tốt. Nhưng có vẻ triết lý ấy thay đổi khi Man City mang về Donnarumma. Điểm mạnh của "người gác đền" sinh năm 1999 là khả năng phản xạ ấn tượng, trong khi điểm yếu nằm ở khả năng chơi chân.

Donnarumma từng đóng vai trò quan trọng giúp PSG đoạt mọi danh hiệu ở mùa giải 2024/25. Nhưng cuối cùng anh lại không được HLV Enrique trọng dụng ở sân tranh Siêu cúp châu Âu. Lucas Chevalier đến và cướp mất suất bắt chính của Donnarumma.

Trước đây chính HLV Enrique thừa nhận ông cần thủ môn kiểu khác: "Đây luôn là những quyết định khó khăn. Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở vị trí của mình, nhưng chúng tôi tìm kiếm mẫu thủ môn khác biệt so với Donnarumma".

Dự kiến Donnarumma sẽ được thi đấu cho Man City sau đợt tập trung ĐTQG ở tháng 9. Vào 22h30 ngày 14/9, nửa xanh thành Manchester sẽ có trận derby gặp MU. Các CĐV mong đợi Donnarumma được ra sân ngay ở cuộc đấu hấp dẫn này.