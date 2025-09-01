MU chính thức chiêu mộ "người gác đền" mới, có chơi lớn mua luôn Martinez?

✈️ MU chính thức chiêu mộ thủ môn Senne Lammens

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đã chiêu mộ thành công thủ môn Senne Lammens theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cụ thể, "Quỷ đỏ" đạt thỏa thuận với Royal Antwerp, CLB chủ quản của Lammens về mức phí chuyển nhượng 21 triệu euro (18 triệu bảng) kèm phụ phí. Ngôi sao người Bỉ hiện vừa đặt chân đến Manchester để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục, trước khi ra mắt "Quỷ đỏ".

"Người gác đền" là vị trí được MU ưu tiên trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, đồng thời dành sự quan tâm tới Senne Lammens và Emiliano Martinez (Aston Villa). Trước đó 1 ngày, "Quỷ đỏ" đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Martinez. Cả 2 thủ môn đều bày tỏ mong muốn chuyển đến Old Trafford.

🎯 MU chỉ chọn 1 người, thỏa thuận mua Martinez đổ bể

Dù đạt được thỏa thuận cá nhân với cả 2 thủ môn, MU xác định sẽ chỉ chiêu mộ Lammens hoặc Martinez. Mỗi n gười có những điểm mạnh riêng. Emiliano Martinez – người từng cùng Argentina vô địch World Cup – được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh và có thể mang tới sự yên tâm ngay lập tức trong khung gỗ MU. Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng của anh được cho là khá cao, lên tới 40 triệu bảng.

Ngược lại, Senne Lammens lại là phương án hợp lý về mặt tài chính. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, thủ môn 23 tuổi được đánh giá có tiềm năng phát triển lâu dài. Rốt cục, sau khi MU cân nhắc kỹ giữa yếu tố tài chính, kinh nghiệm thi đấu và tiềm năng phát triển, Lammens là người được chọn, đồng nghĩa Martinez sẽ không cập bến sân Old Trafford.

Martinez vỡ mộng gia nhập MU

🔮 Tương lai Martinez ra sao?

Fabrizio Romano cho hay, thương vụ Martinez phụ thuộc rất lớn vào việc MU có đưa Jadon Sancho vào một phần của quá trình đàm phán với Aston Villa hay không. Tuy nhiên, khả năng này không xảy ra khi Sancho chính thức gia nhập đội chủ sân Villa Park dưới dạng cho mượn.

Sau khi không thể tới MU, Martinez dường như cũng không mặn mà ở lại Aston Villa khi nhà vô địch World Cup 2022 đang đàm phán gia nhập Galatasaray. Đáng chú ý, "đại gia" Thổ Nhĩ Kỳ vừa chiêu mộ thành công một thủ môn khác là Ederson từ Man City.