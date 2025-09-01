Antony đạt thỏa thuận gia nhập Real Betis, MU cắn răng chịu lỗ thu về 25 triệu euro

🔄 Hồi kết của một thương vụ gây tranh cãi

Chuyển đến Man Utd từ Ajax vào mùa hè 2022 với giá 85 triệu bảng, Antony từng được kỳ vọng trở thành làn gió mới bên hành lang cánh phải của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại hoàn toàn trái ngược.

Tiền vệ người Brazil chỉ ghi được 12 bàn thắng sau 96 trận, trở thành biểu tượng cho một trong những thương vụ thất bại nhất lịch sử Premier League thời hiện đại.

Antony gây thất vọng lớn tại MU

🌟 Tỏa sáng tại Betis – cơ hội thứ hai

Mọi thứ thay đổi khi Antony gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2024/25. Tại đây, anh nhanh chóng tái sinh phong độ, ghi 9 bàn thắng và có 5 kiến tạo chỉ sau 26 lần ra sân – vượt trội hoàn toàn so với thành tích trong màu áo Man Utd.

Chính màn trình diễn ấn tượng này đã thuyết phục Betis chi 25 triệu euro để sở hữu Antony lâu dài. Theo tiết lộ từ The Athletic, thỏa thuận giữa hai CLB đã hoàn tất, và thương vụ có thể tăng thêm 3 triệu euro phụ phí tùy thành tích.

📉 Man Utd chấp nhận lỗ, nhưng vẫn khôn ngoan

Việc bán Antony với giá chỉ bằng chưa tới 1/3 số tiền đã chi, khiến Man Utd chịu khoản lỗ lớn. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã khôn khéo cài điều khoản hưởng 50% phí chuyển nhượng trong tương lai, phòng trường hợp Antony tiếp tục thăng hoa tại Tây Ban Nha.

Anotny gia nhập Betis

Việc bán Antony cũng giúp Man Utd giải quyết một phần áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh cần tuân thủ các quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

💬 Antony chấp nhận giảm lương để "về nhà"

Theo các nguồn tin, Antony đã giảm đáng kể mức lương so với hợp đồng còn hạn 2 năm tại Man Utd, nhằm được quay trở lại Betis – nơi đã giúp anh tìm lại cảm hứng chơi bóng và sự tự tin sau quãng thời gian đen tối tại Anh.

Từ một thương vụ “bom tấn” thành nỗi thất vọng, Antony rời Man Utd trong im lặng nhưng mang theo hy vọng tái sinh sự nghiệp tại La Liga. Với Betis, đây là một canh bạc có cơ sở. Còn với Man Utd, đây là bước đi cần thiết trong công cuộc "dọn dẹp di sản cũ" và tái thiết đội hình.