Liverpool bạo chi 125 triệu bảng chốt “bom tấn” Isak, lập kỷ lục bóng đá Anh

⚡ Thỏa thuận hoàn tất trong đêm – Isak chuẩn bị ra mắt

Cuộc đàm phán giữa hai CLB diễn ra căng thẳng và được đẩy nhanh vào đêm Chủ nhật. Nguồn tin xác nhận rằng Isak sẽ có mặt tại Merseyside vào sáng thứ Hai, tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng 6 năm với "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool chốt xong "bom tấn" Isak

💰 Tổng giá trị có thể chạm mốc 130 triệu bảng

Theo các nguồn tin thân cận từ phía Newcastle, tổng giá trị của thương vụ – bao gồm phụ phí và điều khoản bổ sung – có thể lên đến 130 triệu bảng. Đây là một bước đi đã được Ban lãnh đạo Newcastle và các ông chủ đến từ Ả Rập Saudi phê duyệt.

🔄 Isak đình công, Newcastle buộc phải bán

Newcastle vốn đã mở cửa cho khả năng chia tay Isak ngay từ đầu mùa hè, sau khi tiền đạo người Thụy Điển bày tỏ ý định ra đi từ cuối mùa giải trước.

Dù CLB từng kỳ vọng có thể thuyết phục anh ở lại, nhưng mọi nỗ lực bất thành. Sau cuộc gặp trực tiếp tại nhà riêng giữa Isak và đại diện Quỹ Đầu tư Công (PIF) vào đầu tuần trước, cầu thủ này đã thẳng thừng tuyên bố sẽ tiếp tục đình công nếu không được chuyển nhượng.

Liverpool tăng cường mạnh mẽ cho hàng công

🧳 Đàm phán âm thầm – đại diện cầu thủ đóng vai trò then chốt

Các cuộc đàm phán được tiến hành âm thầm trong suốt tuần qua, với người đại diện Vlado Lemic đóng vai trò trung gian quan trọng. Cuối cùng, một gói chuyển nhượng "bom tấn" đã được thống nhất vào đêm muộn Chủ nhật, chỉ vài giờ trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

🧱 Newcastle có sẵn phương án thay thế

Ngay sau khi "gật đầu" để Isak ra đi, Newcastle đã nhanh chóng ký hợp đồng với tiền đạo người Đức Nick Woltemade với mức phí kỷ lục CLB – 69 triệu bảng.

Ngoài ra, họ cũng đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford, nhưng mức giá yêu cầu 65 triệu bảng từ đội bóng thành London đang khiến quá trình đàm phán gặp nhiều khó khăn.

Isak giúp Liverpool tăng cường khả năng đua vô địch Ngoại hạng Anh

📌 Liverpool chốt "bom tấn", gửi lời cảnh báo Ngoại hạng Anh

Thương vụ chiêu mộ Alexander Isak không chỉ là lời khẳng định về tham vọng của Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp, mà còn là tuyên bố đầy mạnh mẽ trong cuộc đua Premier League mùa giải năm nay. Với sự bổ sung chất lượng trên hàng công, "Lữ đoàn đỏ" đã sẵn sàng trở lại đường đua danh hiệu.