Trực tiếp bóng đá Kairat - Real Madrid: Hiểm họa từ Trung Á (Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h45, 30/9 | Ortalyq Kairat Almaty 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Kairat Almaty vs Real Madrid Real Madrid Điểm Kalmyrza Mata Sorokin Martynovich Tapalov Arad Kasabulat Gromyko Jorginho Mrynskiy Satpaev Điểm Courtois Fran Garcia Asencio Huijsen Carreras Guler Valverde Tchouameni Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Kairat Almaty Kairat Almaty Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kalmyrza, Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev Courtois, Fran Garcia, Asencio, Huijsen, Carreras, Guler, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Cầu thủ Kairat được hứa thưởng đậm nếu thắng Real Madrid

Một loạt doanh nhân tiếng tăm tại Kazakhstan đã công bố họ sẽ thưởng cho các cầu thủ Kairat nếu họ làm nên lịch sử và đánh bại Real Madrid. Những lời hứa này bao gồm từ tiền mặt cho tới hiện vật, trong đó tỷ phú Tursengali Alaguzov đã hứa sẽ thưởng mỗi cầu thủ 1 chiếc xe hơi Ford Fiesta, nhưng lời hứa này bị một bộ phận fan chê cười do dòng xe Ford Fiesta đã ngưng sản xuất.

Real Madrid tan hoang hàng thủ

Với những chấn thương xảy ra cho Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Antonio Rudiger và Trent Alexander-Arnold, Real Madrid không có lựa chọn xoay vòng cầu thủ cho tuyến sau. Gần như chắc chắn họ sẽ ra sân với bộ tứ Fran Garcia - Asencio - Huijsen - Carreras, trong đó Carreras sẽ phải tạm chơi nghịch cánh do Real Madrid hết người ở vị trí hậu vệ phải.