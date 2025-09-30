Trực tiếp bóng đá Kairat - Real Madrid: Hiểm họa từ Trung Á (Cúp C1)
(23h45, 30/9, vòng bảng Champions League) Kairat có thể là đội ít tiếng tăm nhất giải đấu nhưng được đá sân nhà và chưa lọt lưới bàn nào trên sân nhà ở vòng loại.
C1 - Champions League | 23h45, 30/9 | Ortalyq
Kalmyrza
Mata
Sorokin
Martynovich
Tapalov
Arad
Kasabulat
Gromyko
Jorginho
Mrynskiy
Satpaev
Courtois
Fran Garcia
Asencio
Huijsen
Carreras
Guler
Valverde
Tchouameni
Bellingham
Vinicius
Mbappe
Cầu thủ Kairat được hứa thưởng đậm nếu thắng Real Madrid
Một loạt doanh nhân tiếng tăm tại Kazakhstan đã công bố họ sẽ thưởng cho các cầu thủ Kairat nếu họ làm nên lịch sử và đánh bại Real Madrid. Những lời hứa này bao gồm từ tiền mặt cho tới hiện vật, trong đó tỷ phú Tursengali Alaguzov đã hứa sẽ thưởng mỗi cầu thủ 1 chiếc xe hơi Ford Fiesta, nhưng lời hứa này bị một bộ phận fan chê cười do dòng xe Ford Fiesta đã ngưng sản xuất.
Real Madrid tan hoang hàng thủ
Với những chấn thương xảy ra cho Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Antonio Rudiger và Trent Alexander-Arnold, Real Madrid không có lựa chọn xoay vòng cầu thủ cho tuyến sau. Gần như chắc chắn họ sẽ ra sân với bộ tứ Fran Garcia - Asencio - Huijsen - Carreras, trong đó Carreras sẽ phải tạm chơi nghịch cánh do Real Madrid hết người ở vị trí hậu vệ phải.
