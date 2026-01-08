Trực tiếp bóng đá U23 Australia - U23 Thái Lan: "Chuột túi" thị uy sức mạnh (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 08/01 | Al-Shabab Club Stadium U23 Australia 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Australia vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Pavlesic Adamson Vidmar Paull Rawlins Priestman Valadon Alagich Drew Blair Dukuly Điểm Sorawat Channon Chanapach Seksan Sittha Kakana Yotsakon Waris Chaiyaphon Iklas Phon-ek Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Australia U23 Australia U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pavlesic, Adamson, Vidmar, Paull, Rawlins, Priestman, Valadon, Alagich, Drew, Blair, Dukuly Sorawat, Channon, Chanapach, Seksan, Sittha, Kakana, Yotsakon, Waris, Chaiyaphon, Iklas, Phon-ek

U23 Australia bước vào VCK U23 châu Á 2026 với tư thế của ứng cử viên vô địch. Đoàn quân của HLV Tony Vidmar đã có màn chạy đà hoàn hảo khi toàn thắng vòng loại, ghi tới 20 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Sở hữu nền tảng thể hình vượt trội, lối chơi pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái tốc độ, đội bóng xứ "Chuột túi" đang duy trì phong độ cực cao với chuỗi 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp trên mọi đấu trường.

U23 Australia cần 1 chiến thắng đậm để có lợi thế trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng D

Ở chiều ngược lại, "Voi chiến" dưới thời HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đang bộc lộ điểm yếu chí mạng về thể lực và sự tập trung nơi hàng thủ, khi đã để thủng lưới 6 bàn trong 5 trận gần nhất. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột từng dự SEA Games cũng khiến sức mạnh của đại diện Đông Nam Á suy giảm đáng kể.

Chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rất rõ ràng. U23 Australia cần một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng D với U23 Iraq và U23 Trung Quốc. Trong khi đó, với hàng thủ lỏng lẻo và thể lực hạn chế, U23 Thái Lan được dự báo sẽ khó trụ vững trước sức ép liên hồi từ đối thủ.

* Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.