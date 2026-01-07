Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh)
(2h30, 08/1, vòng 21) Man City đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng dù được thi đấu trên sân nhà, nơi họ sở hữu lịch sử đối đầu áp đảo trước "Chim mòng biển".
Premier League | 02h30, 08/01 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Nunes
Ake
Khusanov
O'Reilly
Silva
Rodri
Reijnders
Cherki
Foden
Haaland
Điểm
Verbruggen
Veltman
Van Hecke
Dunk
Kadioglu
Ayari
Gomez
Gruda
Rutter
Mitoma
Kostoulas
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City bước vào vòng 21 với hành trang là lịch sử đối đầu cực kỳ ấn tượng tại Etihad. Nửa xanh thành Manchester chưa từng thua Brighton trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (thắng 12, hòa 3). Đặc biệt, Etihad là pháo đài "bất khả xâm phạm" vào các ngày thứ Tư, khi thầy trò Pep Guardiola đã thắng liên tiếp 22 trận sân nhà vào ngày này. Erling Haaland cũng là "hung thần" của Brighton khi nổ súng trong cả 4 lần chạm trán gần nhất.
Pep Guardiola đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng
Tuy nhiên, thực tại lại không trải đầy hoa hồng với Pep Guardiola. Man City vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Hàng thủ nát vụn khi Gvardiol, Ruben Dias, Stones vắng mặt vì chấn thương, trong khi Marmoush và Ait Nouri về dự AFCON 2025. Thống kê cũng chỉ ra một nghịch lý, dù Haaland liên tục ghi bàn vào lưới Brighton, Man City lại không thắng ở 3 lần đối đầu gần nhất (1 hòa, 2 thua).
Bên kia chiến tuyến, Brighton dù vắng một số trụ cột nhưng có tâm lý thoải mái hơn. Với việc hàng thủ Man City chắp vá, khả năng hai đội cùng ghi bàn là rất cao (xảy ra ở 8/10 lần gặp nhau gần nhất). Chuyên gia Rio Ferdinand nhận định, dù có lợi thế sân nhà, sự bất ổn của Man City có thể khiến họ phải chia điểm trong một trận cầu hứa hẹn nhiều bàn thắng ngay từ hiệp 1.
