Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 02h30, 08/01 | Etihad Manchester City 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Manchester City vs Brighton Brighton Điểm Donnarumma Nunes Ake Khusanov O'Reilly Silva Rodri Reijnders Cherki Foden Haaland Điểm Verbruggen Veltman Van Hecke Dunk Kadioglu Ayari Gomez Gruda Rutter Mitoma Kostoulas ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Ake, Khusanov, O'Reilly, Silva, Rodri, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Rutter, Mitoma, Kostoulas

Man City bước vào vòng 21 với hành trang là lịch sử đối đầu cực kỳ ấn tượng tại Etihad. Nửa xanh thành Manchester chưa từng thua Brighton trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (thắng 12, hòa 3). Đặc biệt, Etihad là pháo đài "bất khả xâm phạm" vào các ngày thứ Tư, khi thầy trò Pep Guardiola đã thắng liên tiếp 22 trận sân nhà vào ngày này. Erling Haaland cũng là "hung thần" của Brighton khi nổ súng trong cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Pep Guardiola đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng

Tuy nhiên, thực tại lại không trải đầy hoa hồng với Pep Guardiola. Man City vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Hàng thủ nát vụn khi Gvardiol, Ruben Dias, Stones vắng mặt vì chấn thương, trong khi Marmoush và Ait Nouri về dự AFCON 2025. Thống kê cũng chỉ ra một nghịch lý, dù Haaland liên tục ghi bàn vào lưới Brighton, Man City lại không thắng ở 3 lần đối đầu gần nhất (1 hòa, 2 thua).

Bên kia chiến tuyến, Brighton dù vắng một số trụ cột nhưng có tâm lý thoải mái hơn. Với việc hàng thủ Man City chắp vá, khả năng hai đội cùng ghi bàn là rất cao (xảy ra ở 8/10 lần gặp nhau gần nhất). Chuyên gia Rio Ferdinand nhận định, dù có lợi thế sân nhà, sự bất ổn của Man City có thể khiến họ phải chia điểm trong một trận cầu hứa hẹn nhiều bàn thắng ngay từ hiệp 1.