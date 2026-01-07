Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Pep Guardiola

(2h30, 08/1, vòng 21) Man City đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng dù được thi đấu trên sân nhà, nơi họ sở hữu lịch sử đối đầu áp đảo trước "Chim mòng biển".

   

Premier League | 02h30, 08/01 | Etihad

Manchester City
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Ake, Khusanov, O'Reilly, Silva, Rodri, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Nỗi lo hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Rutter, Mitoma, Kostoulas

Man City bước vào vòng 21 với hành trang là lịch sử đối đầu cực kỳ ấn tượng tại Etihad. Nửa xanh thành Manchester chưa từng thua Brighton trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (thắng 12, hòa 3). Đặc biệt, Etihad là pháo đài "bất khả xâm phạm" vào các ngày thứ Tư, khi thầy trò Pep Guardiola đã thắng liên tiếp 22 trận sân nhà vào ngày này. Erling Haaland cũng là "hung thần" của Brighton khi nổ súng trong cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Pep Guardiola đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng

Pep Guardiola đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng

Tuy nhiên, thực tại lại không trải đầy hoa hồng với Pep Guardiola. Man City vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Hàng thủ nát vụn khi Gvardiol, Ruben Dias, Stones vắng mặt vì chấn thương, trong khi Marmoush và Ait Nouri về dự AFCON 2025. Thống kê cũng chỉ ra một nghịch lý, dù Haaland liên tục ghi bàn vào lưới Brighton, Man City lại không thắng ở 3 lần đối đầu gần nhất (1 hòa, 2 thua).

Bên kia chiến tuyến, Brighton dù vắng một số trụ cột nhưng có tâm lý thoải mái hơn. Với việc hàng thủ Man City chắp vá, khả năng hai đội cùng ghi bàn là rất cao (xảy ra ở 8/10 lần gặp nhau gần nhất). Chuyên gia Rio Ferdinand nhận định, dù có lợi thế sân nhà, sự bất ổn của Man City có thể khiến họ phải chia điểm trong một trận cầu hứa hẹn nhiều bàn thắng ngay từ hiệp 1.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 18:26 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN