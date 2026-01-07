Trực tiếp bóng đá Burnley - MU: "Quỷ đỏ" bắt đầu một chương mới (Ngoại hạng Anh)
(3h15, 8/1, vòng 21 Ngoại hạng Anh) MU đã chia tay HLV Ruben Amorim. Người dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong chuyến làm khách đến sân của Burnley là HLV tạm quyền Darren Fletcher.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 3h15, 8/1 | Turf Moor
Điểm
Dubravka
Walker
Ekdal
Esteve
Pires
Ugochukwu
Florentino
Laurent
Edwards
Broja
Anthony
Điểm
Lammens
Dalot
Heaven
Martinez
Shaw
Casemiro
Ugarte
Dorgu
Fernandes
Matheus Cunha
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
MU bắt đầu một chương mới
Thời gian gần đây, MU đang trở thành tâm điểm truyền thông Anh vì quyết định sa thải HLV Ruben Amorim. Thực tế chỉ ra, "Quỷ đỏ" mùa này có nhiều cải thiện khi xếp hạng 6 Ngoại hạng Anh, chỉ kém nhóm dự Champions League 3 điểm.
Việc đội bóng thi đấu trồi sụt trong khoảng 2 tuần qua xuất phát từ việc hàng loạt trụ cột chấn thương hoặc bận dự CAN Cup. Dù vậy, động thái công khai chỉ trích ban lãnh đạo của Amorim sau trận hòa Leeds United 1-1 khiến ông phải trả giá bằng trát sa thải.
Chờ HLV Fletcher thể hiện vai trò
Vào đêm nay, kỷ nguyên "hậu Amorim" sẽ chính thức bắt đầu, khi MU hành quân tới sân Turf Moor đối đầu Burnley. HLV đội U18, Darren Fletcher sẽ đảm nhận vai trò tạm quyền dẫn dắt "Quỷ đỏ".
Burnley bước vào trận với hành trang là chuỗi 11 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh (thua 9). Không ngạc nhiên khi thầy trò Scott Parker ngụp lặn ở vị trí thứ 19 (12 điểm/20 trận), kém nhóm an toàn tới 6 điểm.
Theo thống kê, họ không thắng trong 8 lần gần nhất tiếp đón MU tại Turf Moor, nhận 6 thất bại và chỉ ghi 1 bàn. Rõ ràng, đây là đối thủ vừa sức dành cho HLV Fletcher trong trận ra mắt trên cương vị mới.
Fernandes ghi bàn, giúp MU giành chiến thắng ở lượt đi
MU chờ duyên ghi bàn của Fernandes
Ở lượt đi, MU chật vật đánh bại Burnley 3-2 nhờ pha lập công trên chấm phạt đền vào phút 90+7 của Bruno Fernandes. Đáng mừng hơn, sau vài tuần dính chấn thương, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhiều khả năng trở lại. Nhờ vậy, "Quỷ đỏ" tràn trề cơ hội chiến thắng để HLV Fletcher có màn ra mắt suôn sẻ, đồng thời cởi bỏ sức ép sau thời kỳ u ám cùng Amorim.
|
Thông tin lực lượng
Burnley: Vắng Cullen, Amdouni, Roberts, Worrall, Flemming, Beyer (chấn thương), Tuanzebe, Mejbri, Foster (dự CAN Cup).
MU: Vắng Mainoo, De Ligt, Maguire (chấn thương), Mbeumo, Diallo, Mazraoui (bận dự CAN Cup).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/01/2026 18:26 PM (GMT+7)