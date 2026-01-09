Nóng nhất thể thao sáng 9/1: Cựu sao tennis Mỹ dự đoán sốc về Alcaraz và Sinner

Cựu sao Mỹ dự đoán sốc về Alcaraz và Sinner

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tay vợt người Mỹ Sam Querrey vừa đưa ra dự đoán cực sốc về cuộc đua giành Grand Slam giữa Alcaraz và Sinner trong năm 2026. Hiện tại, Alcaraz đang dẫn trước 6-4 so với Sinner.

Sinner và Alcaraz

"Theo tôi, Sinner sẽ vô địch cả 4 giải Grand Slam trong năm 2026. Alcaraz sẽ không giành được danh hiệu nào". Thực ra, đây không phải là lần đầu Querrey đưa ra dự đoán sốc. Năm ngoái, cựu tay vợt người Mỹ dự đoán tương tự về Alcaraz và đoán tay vợt này sẽ xếp thứ 5 khi kết thúc năm.

Logan Paul chính thức chuyển sang sàn WWE

Trong thông báo mới nhất, YouTuber Logan Paul tiết lộ vừa ký hợp đồng dài hạn với sàn WWE. YouTuber người Mỹ sẽ trở thành VĐV vật biểu diễn chuyên nghiệp. Trước đó, Logan Paul tham dự sự kiện WrestleMania 38 với tư cách khách mời và thể hiện khá tốt. Đây có thể nói là sự thay thế xứng đáng cho John Cena, người mới quyết định nghỉ hưu.

Cựu sao F1 dính vòng lao lý

Cựu tay đua công thức F1, Adrian Sutil đang bị tạm giam với cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, luật sư của cựu tay đua này tiết lộ Sutil là nạn nhân của một âm mưu tống tiền được thực hiện bởi "mafia Đông Âu". Chúng đe dọa tính mạng gia đình Sutil khiến cựu tay đua người Đức phải giao ra những chiếc xe siêu sang, trong đó có chiếc Mercedes 600 thuộc sở hữu của Elvis Presley.

Chuyển nhượng tại NBA bắt đầu "nóng"

Các CLB tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA bắt đầu đẩy mạnh công tác chuyển nhượng trước khi thị trường đóng cửa. Thương vụ đáng chú ý mới nhất là Atlanta Hawks quyết định hậu vệ dẫn bóng Trae Young sang Washington Wizards để đưa về CJ McCollum và Corey Kispert.

Anna Leigh Waters chính thức về nhà Franklin

Tay vợt nữ số một thế giới môn pickleball, Anna Leigh Waters vừa chính thức ký hợp đồng với hãng Franklin. Mỹ nhân người Mỹ sẽ chuyển sang thi đấu vợt của Franklin thay vì Paddletek như 7 năm trước đó. Tính tới hết năm 2025, Anna Leigh Waters đã vô địch 181 lần các giải đấu thuộc hệ thống của PPA Tour, trong đó có 39 lần lên ngôi ở cả ba nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ ở cùng một giải đấu.