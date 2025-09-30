Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chùm ảnh CLB Real Madrid ngồi 12 giờ bay đến Trung Á đá UEFA Champions League

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid

(PLO)-Thầy trò HLV Xabi Alonso của CLB Real Madrid ngồi máy bay 12 giờ đồng hồ từ Madrid đến Almaty, Kazakhstan, Trung Á để đá với Almaty Kairat lúc 23 giờ 45 ngày 30-9. (Chùm ảnh của báo Kazakhstan)

Chiếc máy bay của hãng Iberia chở toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, đội hậu cần và trang thiết bị bay một mạch 12 giờ đồng hồ, chính xác là 11 giờ 56 phút để hạ cánh tại sân bay quốc tếAlmaty lúc đêm khuya. Nhưng nó là một đêm lễ hội, đêm không ngủ cho người dân thủ đô Kazakhstan lần đầu được tận mắt chứng kiến CLB hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo mô tả của báo chí Kazakhstan thì suốt đoạn đường từ sân bay Almaty về khách sạn, hai bên đường dân chúng đứng đầy để nhìn đoàn xe có hộ tống và mở đường của cảnh sát Almaty hộ tống đoàn xe chở thành viên CLB Real Madrid.

Những em nhỏ và bố mẹ đến sân bay để được tận mắt chứng kiến những "cầu thủ vĩ đại" của CLB Real Madrid.

Những cầu thủ Real Madrid lạ lẫm với kiến trúc lai tạo nét Hồi giáo trong khách sạn, nơi CLB Real Madrid đóng quân.

Nhiều fan thủ đô Almaty thức trắng đêm ở sân bay để chờ CLB Real Madrid đến.

Chiếc xe buýt chở đội Real Madrid rời sân bay Almaty bằng cổng VIP.

Hàng ngàn fan dán mắt lên lịch trình đến của CLB Real Madrid tại sân bay Almaty.

Tay săn bàn Jude Bellingham của CLB Real Madrid thể hiện sự mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Trận Almaty Kairat tiếp Real Madrid diễn ra lúc 23 giờ 45 ngày 30-9.

Những cô gái Trung Á, Kazakhstan trong trang phục và nhạc cụ dân gian tiếp CLB Real Madrid.

Hàng thủ Real Madrid đáng báo động, "ông trùm" Perez nhắm Van de Ven 69 triệu bảng
Real Madrid đối mặt bài toán hàng thủ sau trận thua tan tác 2-5 trước Atletico Madrid. Chủ tich Perez không chịu ngồi yên và hứa hẹn sẽ còn chi đậm để...

Theo THANH HÀ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 14:25 PM (GMT+7)
