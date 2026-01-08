Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 9/1 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Liverpool Liverpool Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Hincapie Zubimendi Rice Odegaard Saka Trossard Gyokeres Điểm Alisson Bradley Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Gravenberch Szoboszlai Curtis Jones Wirtz Gakpo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo

Szoboszlai hâm nóng đại chiến

Trong buổi họp báo trước trận đại chiến, tiền vệ Dominik Szoboszlai bên phía Liverpool đã cảnh báo Arsenal không nên vội vàng nghĩ tới ngôi vương. Ngôi sao người Hungary nói: “Chặng đường vẫn còn rất dài. Premier League không hề dễ dàng và bạn không thể vô địch ngay từ tháng Một. Arsenal đang đối đầu với nhà vô địch, và họ cũng biết điều đó. Họ là một trong những ứng viên hàng đầu, một đội bóng phi thường với những cầu thủ phi thường.

Họ không thể quên Man City hay Aston Villa, những đội cũng đang chơi rất tốt. Vì thế, chúng tôi không đối đầu với nhà vô địch; chính họ mới là những người đang đối đầu với nhà vô địch”.

Cơ hội cho Arsenal bỏ xa Man City

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua vô địch và ở vị thế rất thuận lợi để chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool không còn nhiều hy vọng bảo vệ chức vô địch và phải tập trung cho cuộc chiến top 4.

So sánh thống kê của Arsenal và Liverpool ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Cơ hội của Arsenal càng được củng cố, sau khi Man City bị Brighton cầm hòa 1-1. Nếu giành chiến thắng trước Liverpool trên sân nhà Emirates, “Pháo thủ” sẽ nới rộng khoảng cách lên 8 điểm so với hai đối thủ bám đuổi là Man City và Aston Villa.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta có quyền tự tin nghĩ về 3 điểm bởi họ đã thắng liền 7 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang bất bại 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng những trận hòa trước Sunderland, Leeds United (hai lần) và Fulham đã khiến “Lữ đoàn đỏ” chưa thể củng cố vị trí trong top 4.

Thông tin lực lượng

Những lo ngại về chấn thương của Arsenal đang dần được giải tỏa khi Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera là hai cầu thủ còn phải ngồi ngoài, bên cạnh tài năng trẻ Max Dowman.

Bukayo Saka và Leandro Trossard nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát của Arsenal sau khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Bournemouth, trong khi Piero Hincapie được dự đoán sẽ chiếm suất đá hậu vệ trái thay cho Myles Lewis Skelly.

HLV Mikel Arteta cũng phải đưa ra quyết định liên quan đến Kai Havertz, người đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cuối tuần qua. Eberechi Eze hy vọng sẽ được trao cơ hội ra sân, sau khi chưa thi đấu trận nào kể từ chiến thắng ở tứ kết League Cup trước đội bóng cũ Crystal Palace.

Bên kia chiến tuyến, mối lo lớn nhất của Liverpool nằm ở thể trạng của Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp đã vắng mặt trong trận hòa 2-2 với Fulham vì vấn đề gân kheo, và HLV Arne Slot thừa nhận vẫn chưa chắc chắn liệu anh có kịp bình phục cho chuyến làm khách tới London hay không.

Trong trường hợp Ekitike không thể ra sân, Cody Gakpo nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá cao nhất, trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương còn Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Ai Cập tại Cúp châu Phi.

Ở hàng thủ, Liverpool thời gian gần đây thường xuyên xoay vòng các hậu vệ biên, vì vậy khả năng Joe Gomez và Andy Robertson được lựa chọn đá chính nhằm mang lại sự chắc chắn hơn cho hệ thống phòng ngự là hoàn toàn có thể xảy ra.