Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

U23 Australia vs U23 Thái Lan 08/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
2
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
1
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(3h, 9/1, vòng 21) Arsenal sẽ nới rộng khoảng cách lên 8 điểm so với nhóm bám đuổi nếu giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Liverpool.

   

Premier League | 3h, 9/1 | SVĐ Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo

Szoboszlai hâm nóng đại chiến

Trong buổi họp báo trước trận đại chiến, tiền vệ Dominik Szoboszlai bên phía Liverpool đã cảnh báo Arsenal không nên vội vàng nghĩ tới ngôi vương. Ngôi sao người Hungary nói: “Chặng đường vẫn còn rất dài. Premier League không hề dễ dàng và bạn không thể vô địch ngay từ tháng Một. Arsenal đang đối đầu với nhà vô địch, và họ cũng biết điều đó. Họ là một trong những ứng viên hàng đầu, một đội bóng phi thường với những cầu thủ phi thường.

Họ không thể quên Man City hay Aston Villa, những đội cũng đang chơi rất tốt. Vì thế, chúng tôi không đối đầu với nhà vô địch; chính họ mới là những người đang đối đầu với nhà vô địch”.

Cơ hội cho Arsenal bỏ xa Man City

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua vô địch và ở vị thế rất thuận lợi để chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool không còn nhiều hy vọng bảo vệ chức vô địch và phải tập trung cho cuộc chiến top 4.

So sánh thống kê của Arsenal và Liverpool ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

So sánh thống kê của Arsenal và Liverpool ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Cơ hội của Arsenal càng được củng cố, sau khi Man City bị Brighton cầm hòa 1-1. Nếu giành chiến thắng trước Liverpool trên sân nhà Emirates, “Pháo thủ” sẽ nới rộng khoảng cách lên 8 điểm so với hai đối thủ bám đuổi là Man City và Aston Villa.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta có quyền tự tin nghĩ về 3 điểm bởi họ đã thắng liền 7 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang bất bại 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng những trận hòa trước Sunderland, Leeds United (hai lần) và Fulham đã khiến “Lữ đoàn đỏ” chưa thể củng cố vị trí trong top 4.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Cờ đến tay "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 2

Thông tin lực lượng

Những lo ngại về chấn thương của Arsenal đang dần được giải tỏa khi Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera là hai cầu thủ còn phải ngồi ngoài, bên cạnh tài năng trẻ Max Dowman.

Bukayo Saka và Leandro Trossard nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát của Arsenal sau khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Bournemouth, trong khi Piero Hincapie được dự đoán sẽ chiếm suất đá hậu vệ trái thay cho Myles Lewis Skelly.

HLV Mikel Arteta cũng phải đưa ra quyết định liên quan đến Kai Havertz, người đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cuối tuần qua. Eberechi Eze hy vọng sẽ được trao cơ hội ra sân, sau khi chưa thi đấu trận nào kể từ chiến thắng ở tứ kết League Cup trước đội bóng cũ Crystal Palace.

Bên kia chiến tuyến, mối lo lớn nhất của Liverpool nằm ở thể trạng của Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp đã vắng mặt trong trận hòa 2-2 với Fulham vì vấn đề gân kheo, và HLV Arne Slot thừa nhận vẫn chưa chắc chắn liệu anh có kịp bình phục cho chuyến làm khách tới London hay không.

Trong trường hợp Ekitike không thể ra sân, Cody Gakpo nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá cao nhất, trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương còn Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Ai Cập tại Cúp châu Phi.

Ở hàng thủ, Liverpool thời gian gần đây thường xuyên xoay vòng các hậu vệ biên, vì vậy khả năng Joe Gomez và Andy Robertson được lựa chọn đá chính nhằm mang lại sự chắc chắn hơn cho hệ thống phòng ngự là hoàn toàn có thể xảy ra.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Nhiều người đọc
