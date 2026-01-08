Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Atletico Madrid: Derby rực lửa vì vé "vàng" (Siêu cúp Tây Ban Nha)

Laliga | 2h, 9/1 | King Abdullah Sports City Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Real Madrid Real Madrid Điểm Oblak Llorente Pubill Le Normand Hancko Simeone Gallagher Koke Baena Sorloth Alvarez Điểm Courtois Valverde Huijsen Alaba Carreras Camavinga Tchouameni Rodrygo Bellingham Vinicius Garcia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko, Simeone, Gallagher, Koke, Baena, Sorloth, Alvarez Courtois, Valverde, Huijsen, Alaba, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Garcia

Alonso muốn có danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha

Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Xabi Alonso thẳng thắn chia sẻ 2 mục tiêu của Real Madrid vào lúc này. “Hai điều rõ ràng: đây là giải đấu mà chúng tôi đang hướng tới, vì vậy nó là giải đấu quan trọng nhất. Trước đó, đây chỉ là giải đấu thứ tư, sau La Liga, Copa America và Champions League. Nhưng đây là giải đấu mà chúng tôi đang tham gia, vì vậy nó là ưu tiên tuyệt đối. Chúng tôi cần phải chơi một trận đấu tốt".

Lịch sử gọi tên Atletico

Atletico Madrid từng giành chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Real Madrid ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 9. Đội bóng áo đỏ-trắng chỉ thua hai trong mười lần đối đầu gần đây trong những màn so tài với đối thủ cùng thành phố (thắng 4, hòa 4). Đáng chú ý, Real Madrid chưa từng thắng Atletico trong khuôn khổ Siêu cúp trong 90 phút chính thức (hòa 3, thua 1).

Phong độ của hai đội đều đang rất ổn

Trước màn đại chiến, Atletico bất bại năm trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1), dù trận hòa 1-1 trước đối thủ đang sa sút là Real Sociedad phần nào làm chững lại đà hưng phấn. HLV Simeone kỳ vọng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng trước đối thủ mà ông đã chạm trán nhiều nhất trong sự nghiệp cầm quân với 48 lần (thắng 13, hòa 15, thua 20). Trong số đó có chiến thắng đáng nhớ ở Siêu cúp Tây Ban Nha 2014, lần gần nhất Atletico nâng cao danh hiệu này.

Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường đã giúp HLV Xabi Alonso tạm thời giải tỏa áp lực trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Chiến thắng đậm 5-1 trước Real Betis cuối tuần qua được xem là màn “chạy đà” hoàn hảo cho cuộc đối đầu này.