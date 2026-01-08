Trực tiếp bóng đá U23 Iraq - U23 Trung Quốc: Khó lường ngày ra quân (U23 châu Á)
(21h, 08/01)(Bảng D U23 châu Á) Cuộc đối đầu giữa U23 Iraq và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 hứa hẹn nhiều toan tính.
U23 Châu Á | 21h, 08/01 | Prince Faisal Bin Fahd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔴 U23 Iraq: Tham vọng lớn, nỗi lo hậu tuyến
U23 Iraq quyết tâm dành 3 điểm trong trận đầu ra quân
U23 Iraq bước vào VCK U23 châu Á 2026 với khí thế cao sau màn trình diễn ấn tượng tại Gulf Olympic Cup, nơi họ lần lượt vượt qua UAE, Qatar và Oman, chỉ chịu khuất phục trước Saudi Arabia ở chung kết. Dưới tay HLV Emad Mohammed, đội bóng Tây Á xây dựng lối chơi kỹ thuật, pressing tầm cao và phản công nhanh, đủ sức gây khó cho mọi đối thủ.
Dù vậy, Iraq vẫn bộc lộ những điểm yếu đáng lưu tâm. Trung bình 5 trận gần nhất, họ chỉ ghi 1 bàn/trận và hàng thủ cũng để lọt lưới 5 lần. Chưa kể, khó khăn trong khâu chuẩn bị khi nhiều trụ cột đang chơi bóng ở nước ngoài không thể hội quân khiến lực lượng thiếu chiều sâu và kinh nghiệm.
🟡 U23 Trung Quốc: Chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ bùng nổ
Trái ngược với Iraq, U23 Trung Quốc có quá trình chuẩn bị dài hơi và bài bản. Đội bóng Đông Á đã hội quân từ sớm, tập luyện gần một tháng, thi đấu ba trận giao hữu để hoàn thiện đội hình và lối chơi. Việc đến Riyadh sớm giúp họ thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu và sân bãi.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Fu Bo, U23 Trung Quốc thể hiện phong cách thi đấu kỷ luật, kiểm soát bóng tốt và hàng công giàu năng lượng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của họ vẫn là kinh nghiệm ở những trận đấu lớn – yếu tố mà Iraq, dù gặp khó về lực lượng, vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.
