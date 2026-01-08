Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Mặc dù Sesko đã lập cú đúp nhưng Man United vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong trận đấu này.

   

Man United làm khách của Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh và HLV tạm quyền Darren Fletcher tung ra đội hình 4-2-3-1 với sự trở lại của Bruno Fernandes. Chủ nhà nhập cuộc khá tự tin và may mắn của họ tới ở phút 13. Hamphreys tạt bóng vào từ bên cánh trái. Bóng đập chân Heaven rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Lammens. 

MU rất nỗ lực trong hiệp một

MU rất nỗ lực trong hiệp một

Sau khi có được bàn thắng, Burnley rút về phòng thủ toàn tập. MU phải mất khoảng 10 phút để chỉnh đốn lại đội hình cũng như tâm lý. Họ bắt đầu tấn công dồn dập ở nửa cuối hiệp một. Những cơ hội ngon ăn liên tiếp được tạo ra. Lisandro đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận.

Dubravka đẩy được cú đánh đầu hiểm hóc của Sesko, Hamphrey và Esteva cứu thua trên vạch vôi. Kết thúc hiệp một, Burnley có lợi thế dẫn trước.

Sang đầu hiệp hai, Man United vẫn duy trì được sức ép và bàn thắng đã tới. Phút 51, Bruno Fernandes chọc khe hay và Sesko băng xuống dứt điểm chéo góc để cân bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Man United chơi hưng phấn.

Phút 59, Dorgu tạt bóng từ bên cánh trái và Sesko băng vào đá nối chuẩn xác và hoàn thành cú đúp. Ngay sau tình huống này, Fletcher đưa Fernandes và Heaven ra nghỉ. MU đánh mất thế trận sau đó và chịu bàn thua thứ hai. Anthony là người ghi bàn với siêu phẩm cứa lòng chân trái.

Những phút cuối, Fletcher tung hết những cầu thủ có thể tấn công vào sân. Lacey trở thành điểm sáng với cú sút tuyệt đẹp từ bên cánh phải nhưng bóng lại đúng xà ngang. Hòa chung cuộc 2-2, Man United lại lỡ hẹn với Top 4. 

Tỉ số chung cuộc: Burnley 2-2 Man United (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Burnley: Heaven (phản lưới) 13', Anthony 66'

Man United: Sesko 51', 59'

Đội hình xuất phát

Burnley: Dubravka, Laurent, Esteve, Humphreys, Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires, Edwards, Meijbri, Broja

MU: Lammens, Dalot, Heaven, Martinez, Shaw, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Cunha, Sesko

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh) - 2 Burnley MU Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
7(1)
30(10)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
9
8
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
2
6
Cứu thua
6
0

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Burnley Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh) - 5 MU

Điểm

Dubravka 7.5

Laurent 6.7

Esteve 7.8

Humphreys 7.3

Walker 6.3

Ugochukwu 6.8

Florentino 6.1

Pires 6.5

Edwards 7.3

Thẻ vàng Meijbri 5.9

Broja 6.7

Điểm

5.8Lammens

7.3Dalot

6.6Heaven

6.8Martinez

7.1Shaw

7.5Casemiro

7.1Ugarte

7.9Dorgu Kiến tạo

8.6Fernandes Kiến tạo

7.1Matheus Cunha

8.4Sesko Ghi bànGhi bàn

Thay người

Ghi bànAnthony 8.2

Thẻ vàngFoster

Sonne

Thay người

6.7Mount

6.5Yoro

6.2Zirkzee

6.8Mainoo

Lacey

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Trực tiếp bóng đá Burnley - MU: Suýt có bàn thắng thứ ba (Ngoại hạng Anh)
Trực tiếp bóng đá Burnley - MU: Suýt có bàn thắng thứ ba (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 21 Ngoại hạng Anh) Man United suýt có bàn thắng thứ ba nhưng Lacey không thể lập siêu phẩm.

Bấm xem >>

