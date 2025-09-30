Kairat - Real Madrid: Trận đấu chênh lệch nhất lịch sử Champions League?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Kairat - Real Madrid: Trận đấu chênh lệch nhất lịch sử Champions League?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 23h45 đêm nay, 30/9 (giờ Hà Nội), Real Madrid sẽ đối đầu với CLB Kairat (Kazakhstan). Với sự khác biệt về đẳng cấp, lịch sử, tài chính và địa lý, đây có thể được coi là trận đấu "lệch kèo" nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

  

📜 Lịch sử hình thành

Real Madrid được thành lập năm 1902 và là một trong ba CLB duy nhất chưa từng xuống hạng ở La Liga kể từ khi giải đấu khởi tranh năm 1929. Họ đã vô địch Tây Ban Nha 36 lần – kỷ lục nhiều nhất lịch sử.

Kairat ra đời năm 1954 khi Kazakhstan còn thuộc Liên Xô. Họ là đội Kazakhstan duy nhất từng thi đấu ở giải vô địch Liên Xô, với 24 mùa giải, thành tích tốt nhất là hạng 7 năm 1986.

Sau khi Kazakhstan độc lập (1991), Kairat đã 4 lần vô địch quốc nội, gần nhất là mùa 2024, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng loại Champions League 2025/26.

🏅 Danh hiệu

Real Madrid sở hữu 133 danh hiệu sau 123 năm – trung bình hơn 1 danh hiệu mỗi mùa. Trong đó có 15 chức vô địch Champions League, gấp đôi đội xếp thứ hai. Họ từng vô địch 5 mùa liên tiếp từ năm 1956.

Kairat có tổng cộng 19 danh hiệu, đáng kể nhất là chiếc cúp European Railways Cup 1971 – một giải đấu không chính thức. Họ cũng là đội giàu thành tích nhất tại Cúp Kazakhstan với 10 lần đăng quang.

🏟️ Kinh nghiệm châu lục

Real Madrid đã tham dự Champions League/Cúp C1 56 lần, thi đấu 502 trận, thắng 301 trận và ghi 1.101 bàn. Họ đã góp mặt trong 5% tổng số trận của giải đấu từ trước đến nay. Cristiano Ronaldo là cây săn bàn số 1 CLB với 105 bàn tại giải này.

Kairat mới lần đầu dự vòng bảng Champions League. Trận đấu đầu tiên của họ là thất bại 1-4 trước Sporting tại Lisbon ngày 18/9.

Đây cũng là lần đầu tiên một trận đấu Cúp C1 được tổ chức xa về phía Đông đến vậy – Almaty cách Madrid hơn 6.400km, và gần Jakarta (Indonesia) hơn thủ đô Tây Ban Nha.

Real Madrid trải qua hành trình rất dài để đối đầu Kairat

Real Madrid trải qua hành trình rất dài để đối đầu Kairat

💸 Chuyển nhượng và giá trị đội hình

Kỷ lục chuyển nhượng của Real Madrid là Eden Hazard (năm 2019) với khoảng 100 triệu euro, nhỉnh hơn Jude Bellingham (2023) vì các khoản phụ phí. Dù Hazard không để lại nhiều dấu ấn, Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn trong chức vô địch Champions League thứ 15.

Kỷ lục chuyển nhượng của Kairat là 1 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Jacek Goralski năm 2020. Tuy nhiên, anh không ghi bàn hay kiến tạo trong 37 trận.

Giá trị đội hình Real hiện tại ước tính khoảng 1,4 tỷ euro, tương đương 2,7% GDP của Kazakhstan năm 1991. Trong khi đó, đội hình Kairat chỉ khoảng 13 triệu euro – chưa bằng một nửa lương năm của Kylian Mbappe.

Tổng giá trị đội hình của Real Madrid lên tới 1,4 tỷ euro

Tổng giá trị đội hình của Real Madrid lên tới 1,4 tỷ euro

🌍 Lượng người hâm mộ và mạng xã hội

Real Madrid được cho là đội bóng có lượng fan toàn cầu lớn bậc nhất, lên đến 500 triệu người. Instagram của CLB có tới 177 triệu người theo dõi, xếp thứ 23 thế giới – cao nhất trong số các đội thể thao.

Ngược lại, Kairat chỉ có 390.000 người theo dõi, dù con số này đã tăng nhanh kể từ khi họ giành quyền dự Champions League.

🌐 Kinh nghiệm quốc tế của cầu thủ

Ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này, đội hình xuất phát của Real có tổng cộng 445 lần khoác áo ĐTQG, dẫn đầu là thủ môn Thibaut Courtois (105 trận).

Trong khi đó, đội hình Kairat chỉ có 147 lần, với trung vệ Alyaksandr Martynovich (83 lần) là người giàu kinh nghiệm nhất.

Các cầu thủ Real Madrid ghi tổng cộng 81 bàn ở cấp ĐTQG, còn con số này của Kairat là… 5 bàn.

🏟️ Sân vận động

Santiago Bernabeu là sân nhà của Real Madrid, sức chứa hơn 83.000 chỗ ngồi, vừa được nâng cấp với chi phí gần 2 tỷ euro (gồm cả lãi suất). Đây là sân duy nhất từng tổ chức cả 3 trận chung kết: World Cup, EURO và Champions League.

Almaty Central Stadium chỉ có sức chứa chưa đến 25.000, với lượng khán giả trung bình mùa này khoảng 8.000 – tương đương CLB hạng năm tại Anh là Southend United.

Thú vị thay, Cristiano Ronaldo từng ghi bàn tại sân này khi khoác áo Bồ Đào Nha trong trận gặp Kazakhstan tại vòng loại EURO 2008.

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Chùm ảnh CLB Real Madrid ngồi 12 giờ bay đến Trung Á đá UEFA Champions League
Chùm ảnh CLB Real Madrid ngồi 12 giờ bay đến Trung Á đá UEFA Champions League

(PLO)-Thầy trò HLV Xabi Alonso của CLB Real Madrid ngồi máy bay 12 giờ đồng hồ từ Madrid đến Almaty, Kazakhstan, Trung Á để đá với Almaty Kairat lúc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 04:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN