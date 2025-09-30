Kairat - Real Madrid: Trận đấu chênh lệch nhất lịch sử Champions League?

📜 Lịch sử hình thành

Real Madrid được thành lập năm 1902 và là một trong ba CLB duy nhất chưa từng xuống hạng ở La Liga kể từ khi giải đấu khởi tranh năm 1929. Họ đã vô địch Tây Ban Nha 36 lần – kỷ lục nhiều nhất lịch sử.

Kairat ra đời năm 1954 khi Kazakhstan còn thuộc Liên Xô. Họ là đội Kazakhstan duy nhất từng thi đấu ở giải vô địch Liên Xô, với 24 mùa giải, thành tích tốt nhất là hạng 7 năm 1986.

Sau khi Kazakhstan độc lập (1991), Kairat đã 4 lần vô địch quốc nội, gần nhất là mùa 2024, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng loại Champions League 2025/26.

🏅 Danh hiệu

Real Madrid sở hữu 133 danh hiệu sau 123 năm – trung bình hơn 1 danh hiệu mỗi mùa. Trong đó có 15 chức vô địch Champions League, gấp đôi đội xếp thứ hai. Họ từng vô địch 5 mùa liên tiếp từ năm 1956.

Kairat có tổng cộng 19 danh hiệu, đáng kể nhất là chiếc cúp European Railways Cup 1971 – một giải đấu không chính thức. Họ cũng là đội giàu thành tích nhất tại Cúp Kazakhstan với 10 lần đăng quang.

🏟️ Kinh nghiệm châu lục

Real Madrid đã tham dự Champions League/Cúp C1 56 lần, thi đấu 502 trận, thắng 301 trận và ghi 1.101 bàn. Họ đã góp mặt trong 5% tổng số trận của giải đấu từ trước đến nay. Cristiano Ronaldo là cây săn bàn số 1 CLB với 105 bàn tại giải này.

Kairat mới lần đầu dự vòng bảng Champions League. Trận đấu đầu tiên của họ là thất bại 1-4 trước Sporting tại Lisbon ngày 18/9.

Đây cũng là lần đầu tiên một trận đấu Cúp C1 được tổ chức xa về phía Đông đến vậy – Almaty cách Madrid hơn 6.400km, và gần Jakarta (Indonesia) hơn thủ đô Tây Ban Nha.

Real Madrid trải qua hành trình rất dài để đối đầu Kairat

💸 Chuyển nhượng và giá trị đội hình

Kỷ lục chuyển nhượng của Real Madrid là Eden Hazard (năm 2019) với khoảng 100 triệu euro, nhỉnh hơn Jude Bellingham (2023) vì các khoản phụ phí. Dù Hazard không để lại nhiều dấu ấn, Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn trong chức vô địch Champions League thứ 15.

Kỷ lục chuyển nhượng của Kairat là 1 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Jacek Goralski năm 2020. Tuy nhiên, anh không ghi bàn hay kiến tạo trong 37 trận.

Giá trị đội hình Real hiện tại ước tính khoảng 1,4 tỷ euro, tương đương 2,7% GDP của Kazakhstan năm 1991. Trong khi đó, đội hình Kairat chỉ khoảng 13 triệu euro – chưa bằng một nửa lương năm của Kylian Mbappe.

Tổng giá trị đội hình của Real Madrid lên tới 1,4 tỷ euro

🌍 Lượng người hâm mộ và mạng xã hội

Real Madrid được cho là đội bóng có lượng fan toàn cầu lớn bậc nhất, lên đến 500 triệu người. Instagram của CLB có tới 177 triệu người theo dõi, xếp thứ 23 thế giới – cao nhất trong số các đội thể thao.

Ngược lại, Kairat chỉ có 390.000 người theo dõi, dù con số này đã tăng nhanh kể từ khi họ giành quyền dự Champions League.

🌐 Kinh nghiệm quốc tế của cầu thủ

Ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này, đội hình xuất phát của Real có tổng cộng 445 lần khoác áo ĐTQG, dẫn đầu là thủ môn Thibaut Courtois (105 trận).

Trong khi đó, đội hình Kairat chỉ có 147 lần, với trung vệ Alyaksandr Martynovich (83 lần) là người giàu kinh nghiệm nhất.

Các cầu thủ Real Madrid ghi tổng cộng 81 bàn ở cấp ĐTQG, còn con số này của Kairat là… 5 bàn.

🏟️ Sân vận động

Santiago Bernabeu là sân nhà của Real Madrid, sức chứa hơn 83.000 chỗ ngồi, vừa được nâng cấp với chi phí gần 2 tỷ euro (gồm cả lãi suất). Đây là sân duy nhất từng tổ chức cả 3 trận chung kết: World Cup, EURO và Champions League.

Almaty Central Stadium chỉ có sức chứa chưa đến 25.000, với lượng khán giả trung bình mùa này khoảng 8.000 – tương đương CLB hạng năm tại Anh là Southend United.

Thú vị thay, Cristiano Ronaldo từng ghi bàn tại sân này khi khoác áo Bồ Đào Nha trong trận gặp Kazakhstan tại vòng loại EURO 2008.