Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" coi chừng (Ngoại hạng Anh)
(21h, 27/9, vòng 6) Hai đội bóng còn giữ thành tích bất bại sẽ đối đầu trực tiếp, khi Crystal Palace tiếp đón ĐKVĐ Liverpool tại Selhurst Park.
Premier League | 21h, 27/9 | SVĐ Selhurst Park
Henderson
Guehi
Richards
Lacroix
Munoz
Wharton
Hughes
Mitchell
Sarr
Pino
Mateta
Alisson
Szoboszlai
Konate
Van Dijk
Kerkez
Gravenberch
Mac Allister
Wirtz
Salah
Gakpo
Isak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hai đội đang bất bại
Liverpool đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Nhà đương kim vô địch toàn thắng kể từ đầu mùa và đang chiếm ngôi đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu. Dù những chiến thắng hủy diệt chưa xuất hiện, “Lữ đoàn đỏ” vẫn tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi và đang hướng tới khởi đầu mùa giải với 6 chiến thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh, điều họ mới làm được 4 lần trong lịch sử.
Về phía Crystal Palace, họ cũng đang sở hữu thành tích bất bại. Dù chưa phải nếm trải thất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng việc “Đại bàng” liên tiếp để hòa khiến họ hiện kém Liverpool tới 6 điểm và xếp sau 4 bậc trên bảng xếp hạng.
Crystal Palace không dễ “xơi”
Thành tích đối đầu giữa hai đội tại Selhurst Park ủng hộ Liverpool. “Lữ đoàn đỏ” thắng 9, hòa 1 trong 10 chuyến làm khách gần nhất trên sân của Crystal Palace. Nhưng nên nhớ, chính “Đại bàng” mới là những người nâng cao danh hiệu Siêu cúp Anh hồi tháng 8 sau khi vượt qua chính Liverpool trên chấm luân lưu.
Đoàn quân được tổ chức kỷ luật của HLV Oliver Glasner đang là một trong những đối thủ khó bị đánh bại nhất mùa này, và việc họ vừa gây nhiều khó khăn cho Liverpool cách đây ít tuần càng củng cố niềm tin. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ giữ lại ít nhất một điểm, chấm dứt mạch toàn thắng hoàn hảo của nhà đương kim vô địch.
-27/09/2025 16:19 PM (GMT+7)