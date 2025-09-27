Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" coi chừng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 27/9 | SVĐ Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Liverpool Liverpool Điểm Henderson Guehi Richards Lacroix Munoz Wharton Hughes Mitchell Sarr Pino Mateta Điểm Alisson Szoboszlai Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch Mac Allister Wirtz Salah Gakpo Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak

Hai đội đang bất bại

Liverpool đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Nhà đương kim vô địch toàn thắng kể từ đầu mùa và đang chiếm ngôi đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu. Dù những chiến thắng hủy diệt chưa xuất hiện, “Lữ đoàn đỏ” vẫn tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi và đang hướng tới khởi đầu mùa giải với 6 chiến thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh, điều họ mới làm được 4 lần trong lịch sử.

Về phía Crystal Palace, họ cũng đang sở hữu thành tích bất bại. Dù chưa phải nếm trải thất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng việc “Đại bàng” liên tiếp để hòa khiến họ hiện kém Liverpool tới 6 điểm và xếp sau 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Crystal Palace không dễ “xơi”

Thành tích đối đầu giữa hai đội tại Selhurst Park ủng hộ Liverpool. “Lữ đoàn đỏ” thắng 9, hòa 1 trong 10 chuyến làm khách gần nhất trên sân của Crystal Palace. Nhưng nên nhớ, chính “Đại bàng” mới là những người nâng cao danh hiệu Siêu cúp Anh hồi tháng 8 sau khi vượt qua chính Liverpool trên chấm luân lưu.

Đoàn quân được tổ chức kỷ luật của HLV Oliver Glasner đang là một trong những đối thủ khó bị đánh bại nhất mùa này, và việc họ vừa gây nhiều khó khăn cho Liverpool cách đây ít tuần càng củng cố niềm tin. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ giữ lại ít nhất một điểm, chấm dứt mạch toàn thắng hoàn hảo của nhà đương kim vô địch.