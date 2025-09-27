Hành trình kỳ lạ của Chiesa ở Liverpool và siêu dự bị ngược dòng ngoạn mục   

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Hành trình kỳ lạ của Chiesa ở Liverpool và siêu dự bị ngược dòng ngoạn mục   

Sự kiện: Liverpool Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từ tương lai vô vọng tại Anfield cho đến phương án dự bị chất lượng mà HLV Arne Slot luôn tin tưởng tung vào sân mỗi khi Liverpool bế tắc, Federico Chiesa dần trở thành thần tài với “The Kop”. Dù vậy, hành trình khẳng định tên tuổi của ngôi sao người Italy vô cùng kỳ lạ, gắn liền với những nỗi đau khôn nguôi từ đồng đội.

⚔️ “Vũ khí bí mật” mới của HLV Slot

Chiesa đã trải qua đêm thăng hoa nhất kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Juventus hè năm ngoái. Trong chiến thắng 2-1 trước Southampton ở vòng 3 Carabao Cup, cầu thủ người Italy trực tiếp góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đội nhà, bằng những pha kiến tạo tinh tế cho Alexander Isak và Hugo Ekitike.

Ngoài ra, không chỉ thể hiện những đường chuyền định đoạt trận đấu, màn trình diễn của Chiesa còn chứng minh rằng anh là nhân tố có thể thay đổi cục diện, là một “vũ khí bí mật” mà HLV Slot có thể tin tưởng.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Chiesa đã chơi với sự sắc bén và quyết tâm cao độ. Chân sút 27 tuổi liên tục bứt tốc, khai thác mọi khoảng trống hàng thủ Southampton để lộ, buộc đối thủ phải lùi sâu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Thống kê trận đấu cho thấy Chiesa có tới 4 lần tạo cơ hội, tung 4 cú sút và chạm bóng 13 lần trong vòng cấm đối phương, con số cao nhất trên sân.

Tình thế thay đổi với Chiesa

Tình thế thay đổi với Chiesa

💔 Tình thế thay đổi với Chiesa: Bàn đạp từ những đau thương

Tuy nhiên, để có được khoảnh khắc thăng hoa này, Chiesa đã phải trải qua quãng thời gian đầy trắc trở. Ở mùa giải đầu tiên tại sân Anfield, cựu sao Juventus chỉ ra sân vỏn vẹn 14 lần trên mọi đấu trường, chủ yếu từ băng ghế dự bị, và không để lại nhiều dấu ấn về bàn thắng hay kiến tạo.

Những đóng góp hạn chế đó cùng với việc Liverpool mạnh tay nâng cấp hàng công mùa hè vừa qua, như chiêu mộ những tân binh đắt giá như Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Alexander Isak, khiến tương lai của Chiesa tại đội bóng trở nên bất định. Trong bối cảnh hàng công chật chội và cần cân bằng quỹ lương, việc một cầu thủ thi đấu thất vọng như Chiesa bị đặt lên “sàn thanh lý” đầu tiên không gây nhiều bất ngờ.

Nhưng rồi, cái chết đột ngột của Diogo Jota và sự ra đi đầy tranh cãi từ bộ đôi Nam Mỹ, Darwin Nunez và Luis Diaz đã mở ra cánh cửa để Chiesa níu kéo tương lai tại “The Kop”. Theo báo chí Anh, chính HLV Slot là người đã chủ động trao đổi, bày tỏ nguyện vọng muốn tiền đạo sinh năm 1997 ở lại.

Jota qua đời để lại khoảng trống to lớn trên hàng công Liverpool

Jota qua đời để lại khoảng trống to lớn trên hàng công Liverpool

😔 Slot từng khiến Chiesa bị “choáng váng”

Dù vậy, cơn ác mộng chưa thôi bủa vây Federico khi chính HLV Slot cũng là người quyết định gạch tên anh khỏi danh sách 22 cầu thủ dự Champions League mùa này, nhường chỗ cho tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha đang thi đấu bùng nổ.

Đó là cú sốc không nhỏ đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, đặc biệt là một ngôi sao từng khoác áo Juventus và sở hữu đẳng cấp quốc tế. Nhưng như Chiesa từng chia sẻ: “Ông ấy nói cho tôi biết suy nghĩ của mình và lý do vì sao đưa ra quyết định đó. Tất nhiên tôi rất tiếc khi không được góp mặt, bởi được chơi ở giải đấu này là giấc mơ của mọi cầu thủ. Tôi chỉ nói với HLV: ‘Không sao đâu, tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ và tôi sẽ có cơ hội ở Carabao Cup cũng như Premier League.’”

Đúng lúc tưởng chừng mọi cánh cửa khép lại, một biến cố đau thương nữa của các đồng đội lại vô tình đem ánh nắng hạnh phúc lên đôi vai Chiesa. Việc trung vệ tân binh Giovanni Leoni dính chấn thương đứt dây chằng trong trận ra mắt gặp Southampton đã tạo điều kiện để Liverpool tái đăng ký Chiesa vào danh sách Champions League, nhờ vào luật mới của UEFA áp dụng từ mùa 2025/26.

Theo đó, CLB được phép thay thế cầu thủ dính chấn thương, hoặc bệnh tật tối thiểu 60 ngày, với hiệu lực đến hết vòng bảng, nhằm tránh tình trạng hụt quân số và giảm gánh nặng cho phần còn lại của đội hình.

Chấn thương nặng của Leoni giúp Chiesa có suất góp mặt tại Champions League

Chấn thương nặng của Leoni giúp Chiesa có suất góp mặt tại Champions League

Hàng loạt mất mát tại Anfield, tuy bi thương, nhưng lại dẫn lối Chiesa, giúp anh có thêm thời cơ khẳng định giá trị, đóng vai trò “siêu dự bị” mà đội bóng cần trong những thời điểm khó khăn.

🎯 “Origi” trong tay Slot

Trong quá khứ, dưới thời HLV tiền nhiệm Jurgen Klopp, Liverpool dù mạnh mẽ, toàn diện đến đâu nhưng để lên đỉnh châu Âu hay giải cơn khát danh hiệu Premier League, “Lữ đoàn đỏ” nhiều lần phải trông cậy vào sự sắc bén từ thần tài Divock Origi. Cầu thủ này thường xuyên có các pha xuất hiện đúng lúc, tận dụng cơ hội từ băng ghế dự bị để trở thành người hùng trong các trận đấu quan trọng.

Giờ đây, HLV Slot cũng sở hữu một Origi của riêng mình mang tên Chiesa. Mùa này, Chiesa đã ghi được 1 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 lần ra sân trên mọi đấu trường, thống kê ấn tượng với một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đến 4 trận.

Màn trình diễn rực rỡ trước Southampton là minh chứng sống động cho tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của cầu thủ người Italy. Chiesa không chỉ ghi dấu ấn qua hai pha kiến tạo quyết định mà còn làm nổi bật phẩm chất toàn diện: tốc độ, quyết đoán, khả năng quan sát tinh tế và sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Anh trở thành điểm kết nối trong lối chơi, nâng tầm đồng đội và duy trì nhịp độ trận đấu, cho thấy rằng một “siêu dự bị” không chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm, mà còn phải có bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiesa sẽ còn “cứu nguy” Slot và Liverpool nhiều lần mùa này

Chiesa sẽ còn “cứu nguy” Slot và Liverpool nhiều lần mùa này

🏆 Phần thưởng xứng đáng cho nghị lực

Trong những phút giây rời sân ở trận đấu gần đây nhất, Chiesa nhận tràng pháo tay của khán giả Anfield, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, và cũng là sự công nhận của cộng đồng người hâm mộ đối với quyết tâm không bỏ cuộc của anh.

Hành trình trở lại của Chiesa có thể được coi là sự kết hợp của may mắn và thực lực. May mắn đến từ những biến cố ngoài tầm kiểm soát, chấn thương của Leoni, sự ra đi của Jota, nhưng may mắn chỉ thật sự song hành khi đi kèm năng lực và quyết tâm không bỏ cuộc. Chiesa đã âm thầm tập luyện, duy trì thể lực và cải thiện phong độ, để khi cơ hội xuất hiện, anh lập tức nắm lấy theo cách hoàn hảo nhất.

Còn với Liverpool, những “siêu dự bị” chất lượng như Chiesa là nguồn lực cần thiết trong chiến dịch mùa giải dài và khốc liệt. Họ không chỉ giúp đội duy trì chiều sâu, xoay tua nhân sự mà còn đảm bảo rằng mọi vị trí đều có nhân tố có thể tạo khác biệt khi cần.

Mùa giải mới, một chương mới bắt đầu cho Chiesa, biểu tượng của sự kiên trì, tính nhẫn nại và luôn nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng trong bóng đá.

Liverpool chi 514 triệu euro mua "bom tấn", Chiesa bị loại khỏi đội hình dự Cúp C1
Liverpool chi 514 triệu euro mua "bom tấn", Chiesa bị loại khỏi đội hình dự Cúp C1

Liverpool trở thành đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất phiên chợ hè 2025 với 514 triệu euro được chi ra để đón về hàng loạt nhân sự chất lượng. Cũng bởi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 23:47 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN