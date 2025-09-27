Hành trình kỳ lạ của Chiesa ở Liverpool và siêu dự bị ngược dòng ngoạn mục   

⚔️ “Vũ khí bí mật” mới của HLV Slot

Chiesa đã trải qua đêm thăng hoa nhất kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Juventus hè năm ngoái. Trong chiến thắng 2-1 trước Southampton ở vòng 3 Carabao Cup, cầu thủ người Italy trực tiếp góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đội nhà, bằng những pha kiến tạo tinh tế cho Alexander Isak và Hugo Ekitike.

Ngoài ra, không chỉ thể hiện những đường chuyền định đoạt trận đấu, màn trình diễn của Chiesa còn chứng minh rằng anh là nhân tố có thể thay đổi cục diện, là một “vũ khí bí mật” mà HLV Slot có thể tin tưởng.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Chiesa đã chơi với sự sắc bén và quyết tâm cao độ. Chân sút 27 tuổi liên tục bứt tốc, khai thác mọi khoảng trống hàng thủ Southampton để lộ, buộc đối thủ phải lùi sâu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Thống kê trận đấu cho thấy Chiesa có tới 4 lần tạo cơ hội, tung 4 cú sút và chạm bóng 13 lần trong vòng cấm đối phương, con số cao nhất trên sân.

Tình thế thay đổi với Chiesa

💔 Tình thế thay đổi với Chiesa: Bàn đạp từ những đau thương

Tuy nhiên, để có được khoảnh khắc thăng hoa này, Chiesa đã phải trải qua quãng thời gian đầy trắc trở. Ở mùa giải đầu tiên tại sân Anfield, cựu sao Juventus chỉ ra sân vỏn vẹn 14 lần trên mọi đấu trường, chủ yếu từ băng ghế dự bị, và không để lại nhiều dấu ấn về bàn thắng hay kiến tạo.

Những đóng góp hạn chế đó cùng với việc Liverpool mạnh tay nâng cấp hàng công mùa hè vừa qua, như chiêu mộ những tân binh đắt giá như Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Alexander Isak, khiến tương lai của Chiesa tại đội bóng trở nên bất định. Trong bối cảnh hàng công chật chội và cần cân bằng quỹ lương, việc một cầu thủ thi đấu thất vọng như Chiesa bị đặt lên “sàn thanh lý” đầu tiên không gây nhiều bất ngờ.

Nhưng rồi, cái chết đột ngột của Diogo Jota và sự ra đi đầy tranh cãi từ bộ đôi Nam Mỹ, Darwin Nunez và Luis Diaz đã mở ra cánh cửa để Chiesa níu kéo tương lai tại “The Kop”. Theo báo chí Anh, chính HLV Slot là người đã chủ động trao đổi, bày tỏ nguyện vọng muốn tiền đạo sinh năm 1997 ở lại.

Jota qua đời để lại khoảng trống to lớn trên hàng công Liverpool

😔 Slot từng khiến Chiesa bị “choáng váng”

Dù vậy, cơn ác mộng chưa thôi bủa vây Federico khi chính HLV Slot cũng là người quyết định gạch tên anh khỏi danh sách 22 cầu thủ dự Champions League mùa này, nhường chỗ cho tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha đang thi đấu bùng nổ.

Đó là cú sốc không nhỏ đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, đặc biệt là một ngôi sao từng khoác áo Juventus và sở hữu đẳng cấp quốc tế. Nhưng như Chiesa từng chia sẻ: “Ông ấy nói cho tôi biết suy nghĩ của mình và lý do vì sao đưa ra quyết định đó. Tất nhiên tôi rất tiếc khi không được góp mặt, bởi được chơi ở giải đấu này là giấc mơ của mọi cầu thủ. Tôi chỉ nói với HLV: ‘Không sao đâu, tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ và tôi sẽ có cơ hội ở Carabao Cup cũng như Premier League.’”

Đúng lúc tưởng chừng mọi cánh cửa khép lại, một biến cố đau thương nữa của các đồng đội lại vô tình đem ánh nắng hạnh phúc lên đôi vai Chiesa. Việc trung vệ tân binh Giovanni Leoni dính chấn thương đứt dây chằng trong trận ra mắt gặp Southampton đã tạo điều kiện để Liverpool tái đăng ký Chiesa vào danh sách Champions League, nhờ vào luật mới của UEFA áp dụng từ mùa 2025/26.

Theo đó, CLB được phép thay thế cầu thủ dính chấn thương, hoặc bệnh tật tối thiểu 60 ngày, với hiệu lực đến hết vòng bảng, nhằm tránh tình trạng hụt quân số và giảm gánh nặng cho phần còn lại của đội hình.

Chấn thương nặng của Leoni giúp Chiesa có suất góp mặt tại Champions League

Hàng loạt mất mát tại Anfield, tuy bi thương, nhưng lại dẫn lối Chiesa, giúp anh có thêm thời cơ khẳng định giá trị, đóng vai trò “siêu dự bị” mà đội bóng cần trong những thời điểm khó khăn.

🎯 “Origi” trong tay Slot

Trong quá khứ, dưới thời HLV tiền nhiệm Jurgen Klopp, Liverpool dù mạnh mẽ, toàn diện đến đâu nhưng để lên đỉnh châu Âu hay giải cơn khát danh hiệu Premier League, “Lữ đoàn đỏ” nhiều lần phải trông cậy vào sự sắc bén từ thần tài Divock Origi. Cầu thủ này thường xuyên có các pha xuất hiện đúng lúc, tận dụng cơ hội từ băng ghế dự bị để trở thành người hùng trong các trận đấu quan trọng.

Giờ đây, HLV Slot cũng sở hữu một Origi của riêng mình mang tên Chiesa. Mùa này, Chiesa đã ghi được 1 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 lần ra sân trên mọi đấu trường, thống kê ấn tượng với một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đến 4 trận.

Màn trình diễn rực rỡ trước Southampton là minh chứng sống động cho tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của cầu thủ người Italy. Chiesa không chỉ ghi dấu ấn qua hai pha kiến tạo quyết định mà còn làm nổi bật phẩm chất toàn diện: tốc độ, quyết đoán, khả năng quan sát tinh tế và sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Anh trở thành điểm kết nối trong lối chơi, nâng tầm đồng đội và duy trì nhịp độ trận đấu, cho thấy rằng một “siêu dự bị” không chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm, mà còn phải có bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiesa sẽ còn “cứu nguy” Slot và Liverpool nhiều lần mùa này

🏆 Phần thưởng xứng đáng cho nghị lực

Trong những phút giây rời sân ở trận đấu gần đây nhất, Chiesa nhận tràng pháo tay của khán giả Anfield, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, và cũng là sự công nhận của cộng đồng người hâm mộ đối với quyết tâm không bỏ cuộc của anh.

Hành trình trở lại của Chiesa có thể được coi là sự kết hợp của may mắn và thực lực. May mắn đến từ những biến cố ngoài tầm kiểm soát, chấn thương của Leoni, sự ra đi của Jota, nhưng may mắn chỉ thật sự song hành khi đi kèm năng lực và quyết tâm không bỏ cuộc. Chiesa đã âm thầm tập luyện, duy trì thể lực và cải thiện phong độ, để khi cơ hội xuất hiện, anh lập tức nắm lấy theo cách hoàn hảo nhất.

Còn với Liverpool, những “siêu dự bị” chất lượng như Chiesa là nguồn lực cần thiết trong chiến dịch mùa giải dài và khốc liệt. Họ không chỉ giúp đội duy trì chiều sâu, xoay tua nhân sự mà còn đảm bảo rằng mọi vị trí đều có nhân tố có thể tạo khác biệt khi cần.

Mùa giải mới, một chương mới bắt đầu cho Chiesa, biểu tượng của sự kiên trì, tính nhẫn nại và luôn nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng trong bóng đá.