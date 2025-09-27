Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU tiếp đà hồi sinh, Liverpool nguy cơ đứt mạch thắng

Nhận định bóng đá Liverpool Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 6) MU sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh khi hành quân đến sân của Brentford. Trong khi đó, Liverpool tái ngộ Crystal Palace tại Selhurst Park.

   

Brentford - MU: 18h30, 27/9

HLV Ruben Amorim đã thở phào nhẹ nhõm sau khi MU đánh bại Chelsea 2-1 trong cơn mưa lớn tại Old Trafford cuối tuần trước. Chiến thắng đó đặc biệt quan trọng khi “Quỷ đỏ” trải qua khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa 1992/93 (4 điểm sau 4 trận). Dẫu vậy, đội bóng nửa đỏ thành Manchester vẫn đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận.

Tình thần của MU đang lên sau trận thắng Chelsea

Tình thần của MU đang lên sau trận thắng Chelsea

Trong khi đó, Brentford dưới thời tân HLV Keith Andrews mới giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu, để thủng lưới tới 10 bàn và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Tuy nhiên, sân Gtech Community sẽ mang tới điểm tựa cho Brentford. “Bầy ong” đã thắng 2 trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên sân nhà trước MU (hòa 1) và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất tại tổ ấm của mình (thắng 3, hòa 2).

Thêm nữa, MU vẫn chưa thắng trên sân khách trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (hòa 2, thua 5). “Quỷ đỏ” cũng đã thua 15 trong 24 chuyến làm khách tại London gần đây và từng để thua 3-4 trong lần ghé thăm chính Brentford hồi tháng 5.

Cả MU lẫn Brentford đều chưa cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ mùa này. Vì vậy, nhiều khả năng khán giả sẽ được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn với bàn thắng đến từ cả hai đội.

Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Van Den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Dự đoán tỷ số: Brentford 2-2 MU

Crystal Palace - Liverpool: 21h, 27/9

Liverpool đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Nhà đương kim vô địch toàn thắng kể từ đầu mùa và đang chiếm ngôi đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu. Dù những chiến thắng hủy diệt chưa xuất hiện, “Lữ đoàn đỏ” vẫn tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi và đang hướng tới khởi đầu mùa giải bằng 6 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, điều họ mới làm được 4 lần trong lịch sử.

Liverpool&nbsp;toàn thắng kể từ đầu mùa

Liverpool toàn thắng kể từ đầu mùa

Về phía Crystal Palace, họ cũng đang sở hữu thành tích bất bại. Dù chưa phải nếm trải thất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng việc “Đại bàng” liên tiếp để hòa khiến họ hiện kém Liverpool tới 6 điểm và xếp sau 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Crystal Palace mới chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 5 vòng đấu. Đây là thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu, ngang bằng với Arsenal. Những tín hiệu khởi đầu đang mang lại nhiều hy vọng cho nhà đương kim vô địch FA Cup.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu giữa hai đội tại Selhurst Park lại ủng hộ Liverpool. “Lữ đoàn đỏ” thắng 9, hòa 1 trong 10 chuyến làm khách gần nhất trước Crystal Palace. Nhưng nên nhớ, chính “Đại bàng” mới là những người nâng cao danh hiệu Siêu cúp Anh hồi tháng 8 sau khi vượt qua chính Liverpool trên chấm luân lưu.

Đoàn quân được tổ chức kỷ luật của HLV Oliver Glasner đang là một trong những đối thủ khó bị đánh bại nhất mùa này, và việc họ vừa gây nhiều khó khăn cho Liverpool cách đây ít tuần càng củng cố niềm tin. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ giữ lại ít nhất một điểm, chấm dứt mạch toàn thắng hoàn hảo của nhà đương kim vô địch.

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Guehi, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 1-1 Liverpool

Liverpool đón tin dữ: "Truyền nhân Van Dijk" nghỉ 1 năm, Slot tuyên bố cứng
Liverpool đón tin dữ: "Truyền nhân Van Dijk" nghỉ 1 năm, Slot tuyên bố cứng

HLV Arne Slot đã xác nhận rằng trung vệ Giovanni Leoni sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một năm sau chấn thương gặp phải trong trận Liverpool thắng...

Bấm xem >>

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

27/09/2025 00:28 AM (GMT+7)
