Thần đồng 17 tuổi được Liverpool tăng lương 360%, vẫn chỉ bằng số lẻ của Salah

📈Ngumoha được Liverpool tăng lương 360%

Theo tờ Daily Mail (Anh), Ngumoha nhận mức lương mới khoảng 52.000 bảng/năm, con số tối đa dành cho cầu thủ năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại Liverpool, kèm theo các khoản thưởng có thể giúp anh thu nhập cao hơn. Trước đó, Ngumoha chỉ hưởng mức lương học việc 14.400 bảng/năm.

Tuy nhiên, mức lương mới của Ngumoha vẫn chỉ bằng số lẻ khi mang ra so sánh với những người đàn anh khác trong đội hình Liverpool. Theo Capology, Mohamed Salah hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Anfield, với mức lương lên tới 20,8 triệu bảng/năm. Vị trí thứ hai thuộc về Virgil Van Dijk, người có mức lương 11,44 triệu bảng/năm.

Liverpool phải chờ đến khi Ngumoha bước sang tuổi 17 hồi tháng trước mới có thể trao cho anh bản hợp đồng mới. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), tối đa chỉ được ký 3 năm với cầu thủ ở độ tuổi này.

⚽Thần đồng được Slot tin tưởng tuyệt đối

Ngumoha gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội một của Liverpool và đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Arne Slot. Anh thăng tiến nhanh chóng từ đội U18, U21 và có trận ra mắt ở đội một Liverpool gặp Accrington Stanley ở FA Cup hồi tháng 1.

Trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh hồi tháng 8, Ngumoha ghi bàn quyết định vào lưới Newcastle, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool ghi bàn tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Anh cũng là cái tên trẻ nhất của Liverpool từng góp mặt ở Champions League khi vào sân trước Atletico Madrid.

Hiện tại, Ngumoha đã trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Cody Gakpo bên cánh trái, đến mức Liverpool tự tin không cần mua người thay thế Luis Diaz sau khi ngôi sao người Colombia chuyển sang Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

🚨Bản hợp đồng miễn phí gây tranh cãi

Ngumoha cập bến Liverpool từ Chelsea dưới dạng tự do vào năm ngoái trong thương vụ gây tranh cãi, hiện vẫn là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý giữa hai CLB về mức phí đền bù.

Tháng 11 năm ngoái, Inside Sport tiết lộ ban lãnh đạo Chelsea tức giận khi cho rằng họ đã mất một “tài năng thế hệ”, đồng thời yêu cầu một hội đồng của Ngoại hạng Anh phân xử. Gần một năm trôi qua, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, nhưng màn trình diễn ấn tượng của Ngumoha càng củng cố lập luận để Chelsea đòi bồi thường cao.

Bất chấp thương vụ vượt qua quy trình 5 bước của Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn phẫn nộ đến mức được cho là đã cấm tuyển trạch viên trẻ của Liverpool theo dõi các trận đấu ở học viện đội bóng thành London.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, một trong những HLV đầu tiên của Ngumoha tại Chelsea, Saul Isaksson Hurst, thậm chí từng đùa rằng cậu bé này rồi sẽ trở thành chủ nhân “Quả bóng vàng” trong tương lai.