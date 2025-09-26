Thần đồng 17 tuổi được Liverpool tăng lương 360%, vẫn chỉ bằng số lẻ của Salah

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Utrecht vs Olympique Lyonnais 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Utrecht - UTR Utrecht
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
1
Salzburg vs Porto 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Salzburg - RBS Salzburg
0
Logo Porto - POR Porto
1
Aston Villa vs Bologna 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Real Oviedo vs Barcelona 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Thần đồng 17 tuổi được Liverpool tăng lương 360%, vẫn chỉ bằng số lẻ của Salah

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thần đồng 17 tuổi Rio Ngumoha đã cam kết tương lai với Liverpool đến năm 2028 sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên.

   

📈Ngumoha được Liverpool tăng lương 360%

Theo tờ Daily Mail (Anh), Ngumoha nhận mức lương mới khoảng 52.000 bảng/năm, con số tối đa dành cho cầu thủ năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại Liverpool, kèm theo các khoản thưởng có thể giúp anh thu nhập cao hơn. Trước đó, Ngumoha chỉ hưởng mức lương học việc 14.400 bảng/năm.

Tuy nhiên, mức lương mới của Ngumoha vẫn chỉ bằng số lẻ khi mang ra so sánh với những người đàn anh khác trong đội hình Liverpool. Theo Capology, Mohamed Salah hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Anfield, với mức lương lên tới 20,8 triệu bảng/năm. Vị trí thứ hai thuộc về Virgil Van Dijk, người có mức lương 11,44 triệu bảng/năm.

Liverpool phải chờ đến khi Ngumoha bước sang tuổi 17 hồi tháng trước mới có thể trao cho anh bản hợp đồng mới. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), tối đa chỉ được ký 3 năm với cầu thủ ở độ tuổi này.

Thần đồng được Slot tin tưởng tuyệt đối

Ngumoha gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội một của Liverpool và đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Arne Slot. Anh thăng tiến nhanh chóng từ đội U18, U21 và có trận ra mắt ở đội một Liverpool gặp Accrington Stanley ở FA Cup hồi tháng 1.

Trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh hồi tháng 8, Ngumoha ghi bàn quyết định vào lưới Newcastle, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool ghi bàn tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Anh cũng là cái tên trẻ nhất của Liverpool từng góp mặt ở Champions League khi vào sân trước Atletico Madrid.

Hiện tại, Ngumoha đã trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Cody Gakpo bên cánh trái, đến mức Liverpool tự tin không cần mua người thay thế Luis Diaz sau khi ngôi sao người Colombia chuyển sang Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

🚨Bản hợp đồng miễn phí gây tranh cãi

Ngumoha cập bến Liverpool từ Chelsea dưới dạng tự do vào năm ngoái trong thương vụ gây tranh cãi, hiện vẫn là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý giữa hai CLB về mức phí đền bù.

Tháng 11 năm ngoái, Inside Sport tiết lộ ban lãnh đạo Chelsea tức giận khi cho rằng họ đã mất một “tài năng thế hệ”, đồng thời yêu cầu một hội đồng của Ngoại hạng Anh phân xử. Gần một năm trôi qua, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, nhưng màn trình diễn ấn tượng của Ngumoha càng củng cố lập luận để Chelsea đòi bồi thường cao.

Bất chấp thương vụ vượt qua quy trình 5 bước của Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn phẫn nộ đến mức được cho là đã cấm tuyển trạch viên trẻ của Liverpool theo dõi các trận đấu ở học viện đội bóng thành London.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, một trong những HLV đầu tiên của Ngumoha tại Chelsea, Saul Isaksson Hurst, thậm chí từng đùa rằng cậu bé này rồi sẽ trở thành chủ nhân “Quả bóng vàng” trong tương lai.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Bốc thăm vòng 4 League Cup: Liverpool gặp khó, hiện tượng loại MU đụng đối thủ nào?
Bốc thăm vòng 4 League Cup: Liverpool gặp khó, hiện tượng loại MU đụng đối thủ nào?

Lễ bốc thăm vòng 4 League Cup đã diễn ra ngay sau khi khép lại loạt trận vòng 3. Các ông lớn Liverpool, Arsenal, Man City và Chelsea đã xác định được...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 01:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN