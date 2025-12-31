Trận Việt Nam vs Malaysia "đá hay nghỉ" đây?

FIFA đã công bố các án trừng phạt cũng như các chứng cứ vạch trần 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trót lọt tại ít nhất 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 ngày 25-3 và thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6).

Dù vậy, AFC - đơn vị tổ chức giải và nắm quyền quản lý Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa vào cuộc xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Trận Việt Nam tái đấu Malaysia ngày 31-3-2026 có bị hủy bỏ hay không, phụ thuộc vào quyết định trừng phạt của AFC với bóng đá Malaysia thời gian tới

Theo truyền thông Indonesia, đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam tại lượt đi, do sử dụng cầu thủ trái phép.

Đặc biệt hơn, AFC có thể sử dụng quy định kỷ luật hiện hành để loại tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đồng nghĩa hủy kết quả toàn bộ 5/6 trận đã đấu. Ngoài ra, FAM đối diện nguy cơ bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup hai kỳ liên tiếp (2027 và 2031).

Nếu những dự báo trên thành hiện thực, trận Malaysia gặp Việt Nam tại lượt về ngày 31-3-2026 sẽ không cần phải tổ chức, bởi Malaysia không còn tư cách dự giải.

Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam nghiễm nhiên giành nhất bảng F cùng tấm vé duy nhất của bảng vào chơi vòng chung kết Asian Cup 2027, đồng thời Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia có thể điều chỉnh kế hoạch, thay vì tổ chức thi đấu với Malaysia, có thể bố trí một trận giao hữu quốc tế cùng thời điểm đợt FIFA Day tháng 3-2026, nhằm giúp tuyển Việt Nam cọ xát cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Điều đáng nói là những kịch bản trên vẫn chưa ngã ngũ, bởi tất cả đang chờ phán quyết cuối cùng của AFC.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thư ký AFC - Windsor John cho biết tất cả những kịch bản kể trên hiện chỉ là đồn đoán từ truyền thông và dư luận. Thông tin chính thức phải xuất phát từ AFC, và ông Windsor John sẽ là người trực tiếp phát ngôn.

Cũng theo đại diện AFC, do FAM đang kiện bản án kỷ luật của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nên AFC sẽ phải chờ phán quyết từ CAS để có cái nhìn tổng thể về vụ việc, trước khi đưa ra lệnh trừng phạt với Malaysia.

Có điều, tiến trình xử kiện tại CAS thường kéo dài nhiều tháng.

AFC cho biết sự chờ đợi kéo dài muộn nhất là tới 31-3-2026, thời điểm vòng loại kết thúc và tổ chức này buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng về các đội đủ tư cách dự vòng chung kết, bao gồm kết quả bảng đấu của Malaysia sau trận gặp Việt Nam ngày 31-3-2026 (nếu trận đấu vẫn được tổ chức).

Sự chờ đợi của AFC kéo theo sự sốt ruột với... Liên đoàn bóng đá Việt Nam - đơn vị sẽ đứng ra tổ chức trận Việt Nam - Malaysia ngày 31-3-2026, bởi hiện chưa rõ trận đấu có còn tồn tại hay sẽ hủy bỏ?!