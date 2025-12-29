Tình tiết bất ngờ có thể xảy ra ở trận lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia

Theo lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, trận lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, khả năng màn đối đầu này không được tổ chức đang trở thành kịch bản được nhắc tới nhiều, xuất phát từ những diễn biến phức tạp ngoài sân cỏ của bóng đá Malaysia.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

Trên bảng xếp hạng bảng F, ĐT Việt Nam đang có 12 điểm sau 5 lượt trận, tạm xếp thứ hai và kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm. Về mặt chuyên môn, cuộc đua giành ngôi đầu bảng vẫn còn nguyên tính cạnh tranh. Dẫu vậy, các thông tin từ truyền thông Malaysia và Indonesia cho thấy cục diện có thể đảo chiều hoàn toàn.

Cụ thể, AFC được cho là sắp đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến việc ĐT Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. Theo nhiều nguồn tin, khả năng rất cao Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở hai trận đã đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, AFC đang chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trước khi chính thức công bố án phạt.

Thậm chí, báo chí Indonesia còn khẳng định AFC đang cân nhắc mức kỷ luật nặng hơn, bao gồm việc cấm ĐT Malaysia tham dự Asian Cup 2027 và 2031. Nếu kịch bản này xảy ra và ĐT Malaysia bị loại khỏi vòng loại, trận lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026 gần như chắc chắn sẽ không tổ chức.

AFC cũng cho biết sẽ đưa ra án phạt chính thức đối với Malaysia vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trước thời điểm 31/3/2026. Trong trường hợp tổ chức này chưa ban hành quyết định cuối cùng, hoặc chỉ dừng lại ở việc xử thua các trận trước đó, cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch, trên sân nhà của ĐT Việt Nam.