ĐT Việt Nam sắp có bộ 3 siêu hạng “Son – Hên – Tài Lộc”, kỳ vọng thành công mới

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Sau Son và Hên, bóng đá Việt Nam có thể chào đón thêm một “tân binh” nhập tịch mang cái tên rất Việt: Lộc. Không chỉ giàu tiềm năng chuyên môn, bộ ba Son – Hên – Tài Lộc còn khiến người hâm mộ kỳ vọng về một luồng sinh khí mới cho ĐT Việt Nam.

   

Từ Geovane Magno đến “Lộc” và “Tài Lộc”

Theo những thông tin mới nhất, Geovane Magno đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đó, ngày 29/9, Bộ VH-TT-DL đã có công văn gửi Bộ Tư pháp, đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch cho tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình FC, theo đề xuất của HLV trưởng ĐTQG Kim Sang Sik.

Geovane Magno đã chọn xong tên tiếng Việt khi làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Geovane Magno đã chọn xong tên tiếng Việt khi làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều thú vị là trong bài đăng gần đây trên trang cá nhân của Geovane với tiêu đề “Tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ” cùng hai lá cờ Việt Nam và Brazil, nhiều đồng đội như Văn Lâm, Lê Phát đã gọi anh bằng cái tên rất Việt: “Lộc”. Thậm chí, Tiến Anh còn “nâng cấp” hơn khi ưu ái gọi Geovane là “Tài Lộc”, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười thích thú.

Sau trường hợp của Xuân Son và Hoàng Hên, bóng đá Việt Nam có lẽ sắp đón thêm một “tân binh nhập tịch” mang cái tên nghe thôi đã thấy… hên cả mùa giải.  Cái tên “Lộc” không chỉ mang ý nghĩa vui vẻ trong phòng thay đồ, mà còn được xem như một lời chúc, chúc Geovane gặp nhiều may mắn trên hành trình mới, chúc cho bóng đá Việt Nam sớm tìm được mảnh ghép phù hợp.

Geovane Magno đến Việt Nam thi đấu từ mùa giải 2019/20 và đã kinh qua hàng loạt CLB như Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hiện tại là Ninh Bình. Như vậy, tiền đạo sinh năm 1994 đã sinh sống, làm việc tại Việt Nam hơn 5 năm liên tục, đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam nếu được nhập quốc tịch theo quy định, tất nhiên, phải đi kèm điều kiện quan trọng là phải được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

Không chỉ Geovane, “làn sóng Brazil” có thể xuất hiện ở ĐT Việt Nam

Bên cạnh trường hợp của Geovane, trung vệ Janclesio cũng đang trong quá trình nhập tịch cùng thời điểm. Nếu mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể trình làng một nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil trong thời gian tới.

Ngoài ra, trường hợp đã hoàn tất nhập tịch là Đỗ Phi Long (CLB Đà Nẵng), cầu thủ gốc Brazil có tên Gustavo Santos, hiện vẫn đang được các bộ phận chuyên môn rà soát kỹ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam do từng có quãng thời gian về nước điều trị chấn thương.

Từ những cái tên tưởng chừng chỉ mang tính vui vẻ, ĐT Việt Nam có thể đang đứng trước viễn cảnh sở hữu một “bộ ba” vừa đặc biệt về ý nghĩa, vừa giàu tiềm năng về chuyên môn. Son – Hên – Tài Lộc, nghe đã thấy may mắn, và biết đâu đấy, sự may mắn ấy lại trở thành chất xúc tác cho một giai đoạn khởi sắc mới của bóng đá Việt Nam.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 09:39 AM (GMT+7)
