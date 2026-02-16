Thủ môn Việt kiều cao 1m88, khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2026?
Sau khi nhập tịch thành công, nhiều khả năng thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam vào tháng 3 tới.
Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Banska Bystrica, CH Czech. Ảnh: FBNV.
Patrik Lê Giang trưởng thành từ lò đào tạo CLB Zilina và được đôn lên đội một năm 2011. Ảnh: FBNV.
Sau khi rời Zilina năm 2016, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lần lượt đầu quân cho Sellier & Bellot Vlasim (2016–2019), Karvina (2017-2018, cho mượn), Prostejov (2019, cho mượn), Bohemians 1905 (2019–2021) và Pohronie (2022). Ảnh: FBNV.
Năm 2023, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang trở về Việt Nam khoác áo CLB CAHN. Ảnh: FBNV.
Thế nhưng, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang nhanh chóng bị đem cho CLB TP.HCM mượn từ năm 2023-2024. Ảnh: FBNV.
Tháng 9/2024, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang chính thức trở thành cầu thủ của CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Ảnh: FBNV.
Mùa giải này, Lê Giang có 14 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.260 phút), lọt lưới 17 bàn và có 5 lần giữ sạch lưới. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Patrik Lê Giang có bố là người Việt Nam và mẹ người Slovakia. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Patrik Lê Giang cao 1m88, cân nặng 85kg, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Hôm 28/1 vừa qua, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Rất có thể, người gác đền 34 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 3/2026. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.
Không lâu sau khi có quốc tịch Việt Nam, thủ môn Patrik Lê Giang của CLB Công an TP.HCM đã có hành động vô cùng ý nghĩa.
