Thủ môn Việt kiều cao 1m88, khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2026?

Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Banska Bystrica, CH Czech. Ảnh: FBNV.

Patrik Lê Giang trưởng thành từ lò đào tạo CLB Zilina và được đôn lên đội một năm 2011. Ảnh: FBNV.

Sau khi rời Zilina năm 2016, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lần lượt đầu quân cho Sellier & Bellot Vlasim (2016–2019), Karvina (2017-2018, cho mượn), Prostejov (2019, cho mượn), Bohemians 1905 (2019–2021) và Pohronie (2022). Ảnh: FBNV.

Năm 2023, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang trở về Việt Nam khoác áo CLB CAHN. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang nhanh chóng bị đem cho CLB TP.HCM mượn từ năm 2023-2024. Ảnh: FBNV.

Tháng 9/2024, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang chính thức trở thành cầu thủ của CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM). Ảnh: FBNV.

Mùa giải này, Lê Giang có 14 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.260 phút), lọt lưới 17 bàn và có 5 lần giữ sạch lưới. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Patrik Lê Giang có bố là người Việt Nam và mẹ người Slovakia. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Patrik Lê Giang cao 1m88, cân nặng 85kg, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Hôm 28/1 vừa qua, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Rất có thể, người gác đền 34 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 3/2026. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.