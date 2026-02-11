Đông Nam Á dè chừng với cặp “song sát” Xuân Son – Đình Bắc

Tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 31-3 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trên các diễn đàn mạng thể thao, cổ động viên Malaysia, Thái Lan, Indonesia sôi nổi bàn luận về 2 tiền đạo nổi tiếng của tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Người hâm mộ Đông Nam Á dành sự quan tâm đặc biệt tới cặp "song sát" Xuân Son - Đình Bắc ở tuyển Việt Nam

Xuân Son – người sẽ bước sang tuổi 29 ở trận gặp Malaysia tới đây – là tiền đạo nhập tịch xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Sau 10 tháng hồi phục chấn thương gãy xương chày và xương mác, Xuân Son vừa trở lại đã khiến Đông Nam Á ngạc nhiên khi liên tục ghi bàn trong màu áo CLB Nam Định.

Tại C1 Đông Nam Á 2025/26, Xuân Son hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Chân sút gốc Brazil thể hiện sự trở lại ấn tượng và đang rất háo hức trở lại đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Đình Bắc – 21 tuổi, Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 – được dự báo sẽ sớm khẳng định mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một năm qua là khoảng thời gian đặc biệt trong sự nghiệp của Đình Bắc, với những thành công ngoài tưởng tượng. Anh cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á đồng thời là Vua phá lưới của giải, cầu thủ nhận nhiều danh hiệu cá nhân nhất giải.

Trước đó, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, cùng CLB Công an Hà Nội giành Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2024/25.

Màn tái hợp giữa Xuân Son và Đình Bắc đang được chờ đợi hơn bao giờ hết khi ngoài trận Việt Nam – Malaysia ngày 31-3, sau đó sẽ là chiến dịch AFF Cup 2026 vào tháng 7, nơi các đội bóng Đông Nam Á sẽ phải nhắc tên “song sát” này mỗi khi chạm trán tuyển Việt Nam.