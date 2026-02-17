Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội không nghỉ Tết

Khác biệt hoàn toàn so với 13 đội bóng còn lại của V-League, Công an Hà Nội gần như không có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi phải dốc toàn lực cho đấu trường AFC Champions League Two. Do không thi đấu vòng 13 V-League 2025/26, thầy trò HLV Mano Polking được tạo điều kiện tập trung tối đa cho vòng 1/8 cúp châu lục.

Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội gần như không có thời gian nghỉ Tết.

Cụ thể, CLB Công an Hà Nội đá trận lượt đi gặp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy ngày 11/2 (24 tháng Chạp, thắng 4-0), trước khi lập tức lên đường sang Singapore đá lượt về vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết). Trong quỹ thời gian eo hẹp, các cầu thủ Công an Hà Nội chỉ được phép trở về sum họp gia đình vỏn vẹn 1-2 ngày sát Tết, rồi nhanh chóng quay lại guồng tập luyện – thi đấu cường độ cao.

Với những trụ cột như Nguyễn Quang Hải vốn đã quen cảnh “ăn Tết xa nhà”. Không ít gương mặt trẻ lần đầu đón năm mới nơi đất khách như Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc,… Đội bóng ngành công an tiếp tục chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ sum vầy dịp Tết Nguyên đán để theo đuổi mục tiêu tiến sâu tại sân chơi châu lục.

Việt Nam – Malaysia: Trận cầu “nóng” nhất sau Tết của bóng đá Việt Nam

Ngay sau Tết, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường. Đây là lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Với tính chất quyết định, trận đấu này được xem là thử thách lớn nhất của tuyển Việt Nam trong nửa đầu năm 2026. Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Kim Sang Sik dự kiến gọi lên tuyển những gương mặt đáng chú ý như một số sao trẻ vừa tỏa sáng ở U23 châu Á 2026, một số cầu thủ nhập tịch (Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long) hay có thể có sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều.

Chuẩn bị cho cuộc đối đầu với người Mã, ĐT Việt Nam dự kiến có một trận giao hữu thử lửa với ĐT Bangladesh. Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với dàn sao nhập tịch chất lượng, sở hữu kỹ thuật , giàu thể lực và không ngại va chạm. Trong bối cảnh các cầu thủ vừa trở lại sau kỳ nghỉ Tết, việc phải bước ngay vào một trận “chung kết bảng” như vậy khiến áp lực càng gia tăng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Cuộc tái đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 nhận được sự chú ý của dư luận.

Asian Cup nữ 2026: Cuộc đua giành vé World Cup

Song song với đội tuyển nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào một hành trình đặc biệt quan trọng khi tham dự Asian Cup nữ 2026 tại Australia. Đây không chỉ là sân chơi châu lục lớn nhất của bóng đá nữ châu Á, mà còn là vòng loại World Cup nữ 2027.

Với tuyển nữ Việt Nam, Asian Cup 2026 mang ý nghĩa sống còn trong mục tiêu tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau dấu mốc lịch sử World Cup 2023. Việc phải thi đấu ngay sau Tết đặt ra bài toán lớn về thể lực, phong độ và chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để tuyển nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng vươn tầm.

V-League và Cúp Quốc gia: Guồng quay không chờ đợi

Ở cấp CLB, V-League 2025/26 và Cúp Quốc gia tiếp tục diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết. Cuộc đua vô địch, tranh vé trụ hạng và cạnh tranh suất đá chính diễn ra ngày càng khốc liệt, đặc biệt với các cầu thủ trẻ vừa trở về từ đội tuyển U23. V-League sau Tết luôn được xem là giai đoạn bản lề, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt bằng điểm số, còn phong độ cao có thể tạo bước ngoặt cho cả mùa giải.

Từ trận Việt Nam – Malaysia mang tính quyết định, đến Asian Cup nữ 2026 gắn với giấc mơ World Cup, rồi guồng quay khốc liệt của V-League và Cúp Quốc gia, bóng đá Việt Nam gần như không có quãng nghỉ sau Tết Nguyên đán 2026.

Với người hâm mộ, Tết vừa qua cũng là lúc sẵn sàng bước vào chuỗi ngày sống cùng những trận cầu căng thẳng, giàu cảm xúc, nơi mỗi kết quả đều có thể ảnh hưởng tới cả chặng đường dài phía trước của bóng đá Việt Nam.