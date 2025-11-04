Trận đấu thượng đỉnh Liverpool - Real sẽ khẳng định đẳng cấp của Alonso?

Cặp đấu quá quen thuộc

Sang năm, Liverpool sẽ không được tiếp Real Madrid tại sân nhà Anfield ở vòng bảng Champions League nữa (tất nhiên, quy định này chỉ có ý nghĩa nếu cả Liverpool lẫn Real đều có vé dự Champions League mùa tới)!

Như mọi người đã biết, đây là mùa bóng thứ hai mà UEFA áp dụng thể thức hiện thời cho giải Champions League “kiểu mới”, gồm 36 đội. Khác biệt đáng kể so với thể thức cũ là mỗi cặp đấu ở vòng bảng chỉ gồm đúng 1 trận, chứ không phải 2 lượt.

HLV Alonso sẽ có chuyến trở về sân Anfield đáng nhớ

Mùa trước, may rủi thuần túy trong việc bốc thăm cũng khiến Real phải đến làm khách tại sân Anfield. UEFA quy định trong thể thức thi đấu hiện thời: không có cặp đấu nào (đúng thứ tự đội chủ nhà – đội khách) được xuất hiện ở vòng bảng trong 3 mùa bóng liên tiếp!

Bóng đá đỉnh cao sẽ tẻ nhạt hơn nếu một cặp đấu quen thuộc cứ xuất hiện mãi? Hay đấy là một kiểu duyên nợ thú vị? Tùy quan điểm thưởng thức riêng của mỗi người. Dù sao đi nữa, Liverpool – Real Madrid luôn là một cuộc đụng độ thượng đỉnh, và quen thuộc, ở giải bóng đá danh giá nhất thế giới tầm CLB.

Họ đã gặp nhau rất nhiều lần trong những mùa bóng gần đây. Và họ đã gặp nhau đến 3 lần – nhiều hơn bất cứ cặp đấu nào khác – ở trận chung kết cúp C1/Champions League.

Real có một kỷ lục, gần như chắc chắn là vĩnh viễn: bất bại trong suốt 9 lần lọt vào chung kết gần đây. Đấy cũng là toàn bộ 9 lần lọt vào chung kết của Real trong kỷ nguyên Champions League. Đội bóng gần đây nhất từng thắng được Real ở chung kết cúp C1 chính là Liverpool (mùa bóng 1980-1981). Là đội bóng Anh có số lần nâng cúp C1 nhiều nhất (và bỏ xa các đại diện khác của quê hương bóng đá), Liverpool không hề ngán Real – đội được cho là “có ADN vô địch Champions League”. Mùa trước, Liverpool thắng Real 2-0 ở đấu trường này.

Ít ra, HLV Arne Slot của Liverpool cũng có những cơ sở nhất định để tự tin chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Real ở Champions League tuần này. Chính ông là người trong cuộc, và hiểu rõ phải làm sao để thắng Real hùng mạnh. Chính ông đã nghiền ngẫm đối sách để chế ngự đội bóng đầy ắp siêu sao như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, và đã thành công trước công việc khó khăn ấy.

Chứ nếu không có những sự quen thuộc vừa nêu, mà chỉ so đọ phong độ thuần túy, thì cuộc đụng độ kỳ này là cơn ác mộng cho giới hâm mộ Liverpool. Real đang là một những đội thành công nhất ngay lúc này, thắng 13/14 trận kể từ đầu mùa, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh Liverpool ở Premier League.

Cặp đấu nhiều duyên nợ

Alonso muốn quên đi mọi cảm xúc

Còn có một sự quen thuộc, mà người ta chỉ muốn... quên đi. Đó là cảm xúc của HLV Xabi Alonso bên phía Real. Ông không muốn nhắc lại những ngày tháng vinh quang trong màu áo Liverpool, đặc biệt là khi được gắn kết với khái niệm “Champions League”. Đúng 20 năm trước, Alonso từng diễn vai chính, ở một trong những trận đấu kỳ lạ và đáng nhớ nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá đỉnh cao.

Liverpool, với Alonso chơi ở hàng tiền vệ, bị dẫn đến 3 bàn nhưng vẫn thắng AC Milan ở trận chung kết Champions League 2005. Cảm xúc thế nào khi Alonso dẫn dắt Real, trở lại Anfield trong vai đối thủ? Ông từng gạt phắt câu hỏi ấy trong những ngày qua, nói rằng chỉ muốn tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc chuyên môn hiện thời.

Từng có lúc, người ta đã mặc nhiên cho rằng Alonso sẽ trở về Anfield để dẫn dắt Liverpool, thay chỗ HLV Juergen Klopp. Là người cũ của Liverpool, Alonso thành công vang dội ngay lần đầu tiên bước ra huấn luyện bóng đá đỉnh cao. Ông đem về cho Leverkusen danh hiệu vô địch mang tính lịch sử ở đấu trường Bundesliga. Liverpool càng phải gấp rút liên hệ để rước Alonso, nếu không muốn bị Bayern Munich tranh mất “hàng hot”.

Rút cuộc, Alonso quyết định gắn bó với Leverkusen thêm 1 năm nữa. Cả Liverpool lẫn Bayern đều phải chọn HLV mới, dù họ đều chỉ muốn có Alonso. Hóa ra, các HLV mới – Arne Slot ở Liverpool và Vincent Kompany ở Bayern – đều thành công hơn dự kiến.

Alonso thì được rước sang Real sau khi gắn bó thêm 1 năm với Leverkusen như đã hứa. Và họ cùng nhau tạo ra một vấn đề lớn, một đề tài thú vị cho giới chuyên môn cũng như các nhà bình luận. Vấn đề ấy: Real, Liverpool, Bayern liệu có khả năng vô địch Champions League, khi dẫn dắt họ “chỉ là” Alonso, Slot, Kompany?

Cách đây không lâu, tất cả chỉ đang là những tay mơ trong làng huấn luyện. Đấu trường Champions League lại đòi hỏi các HLV lão làng, già dặn kinh nghiệm. Trong số 9 nhà vô địch Champions League gần đây, có đến 8 trường hợp được dẫn dắt bởi HLV đã từng vô địch hoặc ít ra cũng cầm quân ở trận chung kết trước đó.

“Vấn đề” về Slot, Kompany, Alonso ở Champions League mùa này hiện vẫn còn nguyên giá trị. Cũng có thể xem họ là những gương mặt tiêu biểu nhất cho làn sóng mới, gồm các HLV còn ít kinh nghiệm nhưng sẽ diễn vai chính, tranh ngôi vô địch Champions League chỉ trong nay mai. Và trước mắt, hãy xem Alonso so tài với Slot ở trận Liverpool – Real Madrid

Quá nhiều thay đổi trong vòng 1 năm

Giờ này năm ngoái, Slot đang bay bổng, trước khi vang danh với chức vô địch Premier League vào cuối mùa. Cả Alonso lẫn Real Madrid đều ở thái cực ngược lại. Alonso bị hạ gục 4-0 khi dẫn dắt Leverkusen đến Anfield thi đấu ở Champions League.

Phát biểu sau trận, Alonso khi ấy khen Liverpool là đội toàn diện, không thể chê ở điểm nào. Ông cũng tỏ ra khâm phục đồng nghiệp Slot. Real mùa trước thì thất bại trên mọi trận địa, đến nỗi phải chia tay HLV Carlo Ancelotti sớm hơn dự kiến.

Những trận đại chiến đỉnh cao như Liverpool - Real sẽ khẳng định đẳng cấp cầm quân của Alonso

Giờ thì ngược lại: Liverpool của Slot đã thua tan nát trên sân cỏ Anh, còn Real thắng như chẻ tre dưới tay Alonso. Sự thuyết phục của Real mùa này không chỉ nằm ở thành tích. Alonso đã tạo ra những thay đổi lớn, từ chiến thuật, lối chơi đến tinh thần, ý thức của dàn sao Real.

Đã vậy, Alonso còn có kinh nghiệm, đã hiểu về Liverpool qua thất bại 0-4 (cùng Leverkusen) ở mùa trước. Người ta hay nói: những kinh nghiệm quý, bài học tốt, thường được rút ra từ những thất bại nhiều hơn từ những thành công. Xét về mọi lẽ, cuộc đụng độ kỳ này đều rất thuận lợi cho Real, dù họ phải làm khách tại Anfield – một trong những “thánh địa” đáng sợ nhất trong bóng đá đỉnh cao.

Cả Liverpool lẫn Real đều đã thay đổi quá nhiều chỉ sau 1 năm. Alonso và Slot cũng vậy. Giờ đã là nhân vật quan trọng rồi, Alonso không phải nhún nhường, khiêm tốn như trong những ngày đầu khởi nghiệp nữa. Ông đã can đảm làm điều ít thấy trước trận Liverpool – Real: không tập trước trận tại sân Anfield! Đang toàn thắng 3 trận, nếu Real lại lấy trọn 3 điểm trong trận đấu khó khăn nhất của họ ở Champions League mùa này, thì coi như HLV Alonso đã khẳng định được đẳng cấp, như một thương hiệu mới trong làng huấn luyện.