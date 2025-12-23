Giáng sinh & Năm mới là tuyệt đỉnh của Ngoại hạng Anh, Aston Villa năm nay có làm nên chuyện?

Đấy là vấn đề truyền thống

Boxing Day (ngày 26/12) chính thức trở thành ngày nghỉ lễ công cộng ở nước Anh từ năm 1871. Điều này có nghĩa là giới thợ thuyền, nhân viên ở Anh có 2 ngày nghỉ liên tiếp hiếm hoi (25 và 26/12). Họ thường đá bóng hoặc xem bóng đá trong ngày nghỉ của mình.

Thi đấu trong ngày Boxing Day là truyền thống của bóng đá Anh

Trước đó, trận bóng đá đầu tiên giữa hai CLB khác nhau được tổ chức vào ngày 26/12/1860. Sheffield FC là CLB bóng đá đầu tiên, ra đời vào năm 1857. Ban đầu, họ phải tự chia thành hai đội (theo năm sinh chẵn hoặc lẻ chẳng hạn) để chơi với nhau. Ba năm sau, đội Hallam FC xuất hiện. Thế là đôi bên tổ chức trận đấu lịch sử, và họ chọn ngày Boxing Day của năm 1860 cho sự kiện này.

Đến khi nước Anh tổ chức giải VĐQG lần đầu tiên, mùa bóng 1888/1889 (đấy dĩ nhiên cũng là giải VĐQG đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới), người ta mặc nhiên chờ đến giai đoạn lễ hội tưng bừng trong giai đoạn Giáng sinh – Năm mới để thưởng thức trò chơi tuyệt luân mà sau này cả thế giới nhìn nhận là môn “thể thao vua”.

Suốt khoảng 60-70 năm sau đó, các trận đấu trong giai đoạn Giáng sinh – Năm mới luôn là một điều gì đó đặc biệt thiêng liêng trên quê hương bóng đá. Thi đấu trong các ngày liên tiếp không chỉ là chuyện thường tình, mà còn là điều bắt buộc. Vào năm 1913, Liverpool thắng Man City 4-2 trong ngày Giáng sinh (25/12). Họ lại thua Man City 0-1 ở trận lượt về trong ngày Boxing Day (26/12), rồi hòa 3-3 với Blackburn trong ngày 27/12!

Ngày xưa, đa số người lao động ở Anh chọn niềm vui ra ngoài giải trí để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi, thay vì nghỉ ngơi thư giãn trong gia đình. Thời nay có khác, nên việc đá bóng trong ngày Giáng sinh đã không còn nữa. Lần cuối cùng giải VĐQG Anh có trận đấu trong ngày 25/12 là năm 1965. Nhưng truyền thống thi đấu liên tục từ Boxing Day đến ngày đầu năm mới thì vẫn còn nguyên. Tề tựu cùng gia đình trong ngày Giáng sinh là quá đủ rồi. Đây là quê hương bóng đá mà!

Đa số các giải đấu khác đều có đợt nghỉ đông trong giai đoạn này. Cách đây không lâu, Premier League cũng thử nghiệm việc nghỉ đông, nhưng các đội chỉ được nghỉ... luân phiên. Và rồi, cũng đến lúc Premier League bỏ luôn đợt nghỉ này.

Dẫn đầu bảng trong ngày Giáng sinh là như thế nào?

Đội nào cũng có lúc lên, lúc xuống. Nhưng đội dẫn đầu ở giải VĐQG trong ngày Giáng sinh luôn phải chịu một áp lực khác thường. Có giữ được ngôi đầu bảng cho đến chung cuộc hay không thì đấy còn là vấn đề bản lĩnh, hơn là sức mạnh chuyên môn thuần túy.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh khi bước vào Boxing Day

Trong kỷ nguyên Premier League (từ mùa bóng 1992-1993), Arsenal đã có 4 lần dẫn đầu bảng trong ngày Giáng sinh, nhưng đội này... chưa bao giờ kết thúc mùa bóng với ngôi vô địch trong những năm ấy.

Một cách tổng quát, giải VĐQG Anh xưa nay đã trải quả 126 mùa bóng. Có 56 lần đội dẫn đầu trong ngày Giáng sinh đoạt chức vô địch chung cuộc (44,4%). Riêng trong kỷ nguyên Premier League thì có 17/33 trường hợp bảo vệ thành công ngôi đầu bảng (51,5%). Tóm lại, có khoảng phân nửa tổng số trường hợp thành công, bất kể trong giai đoạn nào.

Vấn đề bản lĩnh ở đây không chỉ gồm tinh thần thép, mà còn là thể lực, chiến thuật, chiến lược hợp lý, do lịch thi đấu trong giai đoạn Giáng sinh – Năm mới rất căng.

Ban tổ chức Premier League phải xếp lịch một cách “thủ công” và có quy định không ai phải thi đấu 2 trận trong vòng 60 giờ là vì vậy. Các đội khách đều không phải di chuyển quá xa. Cũng vì vậy, lịch thi đấu ở Premier League không bao giờ “đều” như các giải VĐQG khác.

Đi vào tiểu tiết, khó mà kể ra cho hết những chi tiết lạ liên quan đến truyền thống thi đấu căng thẳng trong giai đoạn này ở Premier League. Cầu thủ bị treo giò trong giai đoạn này thường nhiều hơn các giai đoạn khác trong mùa bóng. Vì sao? Tất nhiên cũng có những cầu thủ cố ý “ăn thẻ” để được nghỉ ngơi, về với gia đình, thông qua việc bị treo giò! Không nói ra, nhưng nhà cầm quân mà không tính đến “truyền thống” này để lo toan lực lượng, thì cũng là dở rồi!

Lạ thay, Arsenal vừa là đội chưa bao giờ vô địch Premier League ở những mùa bóng mà họ dẫn đầu trong ngày Giáng sinh (xưa nay 4 lần), nhưng cũng là nhà vô địch duy nhất không bao giờ dẫn đầu trong ngày Giáng sinh ở những mùa bóng mà họ vô địch (3 lần).

Giả sử Arsenal lại thất bại lần nữa trong việc bảo vệ ngôi đầu bảng mùa này, thì khả năng cao là Man City lên ngôi. Trong cả 5 lần gần đây mà đội dẫn đầu trong ngày Giáng sinh không vô địch Premier League, thì chức vô địch chung cuộc luôn thuộc về Man City.

Ở mùa bóng 2020-2021, Man City thậm chí chỉ đứng thứ 8 trong ngày Giáng sinh (Liverpool dẫn đầu), nhưng vẫn vô địch chung cuộc. Đội bóng của Pep Guardiola thì kinh rồi. Nhưng, Aston Villa cũng có quyền hy vọng khi nhìn vào bảng thống kê các nhà vô địch Premier League không dẫn đầu bảng trong ngày Giáng sinh.

Aston Villa liệu có làm nên lịch sử?

Ngay lúc này, Aston Villa đang là một hiện tượng ở Premier League. Họ đã thắng liên tiếp trong 7 vòng đấu gần đây, 10 trận liên tiếp tính chung mọi giải. Từng rơi vào nhóm rớt hạng, có lúc chỉ đứng áp chót sau 5 vòng đầu tiên không hề chiến thắng, Villa giờ đang đứng ở vị trí số 3, với khoảng cách rất xa (7 điểm) trước đội số 4 Chelsea. Chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, Villa thậm chí đã trở thành ứng cử viên vô địch – điều mà không ai có thể tưởng tượng trong giai đoạn đầu mùa.

Rogers đang giúp Aston Villa bay cao

Man City, Tottenham, Arsenal, MU đều đã là bại tướng của Villa trong các vòng đấu đã qua. Đã vậy, Villa còn là đội đáng xem nhất trong giai đoạn “lễ hội” sắp tới, với 2 trận đấu lớn liên tiếp: làm khách trên sân Chelsea (ngày 27/12) và Arsenal (ngày 30/12).

Điều này có nghĩa là chỉ trong 25 ngày (6.12 đến 30.12), Villa và Arsenal gặp nhau đến 2 lần ở Premier League (trong khi Villa vẫn chưa gặp Nottingham Forest trước năm 2026). Như đã nêu, lịch thi đấu ở Premier League không “đều” là vì lịch thi đấu “xếp tay” trong giai đoạn đặc biệt Giáng sinh – năm mới.

Morgan Rogers vừa đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi được ít nhất 2 bàn cho Villa trong 2 trận đấu liên tiếp ở Premier League. Anh đã vượt qua cột mốc ghi 20 bàn (tính chung mọi giải) kể từ đầu mùa và trở thành cầu thủ trẻ nhất (23 tuổi 148 ngày) ở Premier League từng làm được điều này.

Giới bình luận thống nhất nhận định: Morgan Rogers chính là “nhân tố X” đem lại khả năng làm nên chuyện lớn cho Aston Villa. Nhưng trước mắt, con số 10 xem ra cũng có ý nghĩa định mệnh đối với đội bóng này. Như đã nêu, Villa vừa thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Họ cũng đã thắng 10 trận liên tiếp tại sân nhà. Đến khi mùa bóng này kết thúc thì đó chính là cột mốc 10 năm kể từ khi bất ngờ lớn nhất xảy ra ở Premier League: đội bóng nhỏ Leicester vô địch vào năm 2016.

Khác hẳn đội đầu bảng Arsenal, Villa đang có ưu thế rất lớn, là họ không phải chịu áp lực đáng kể nào. Lọt vào nhóm đội có suất dự Champions League là quá tốt rồi. Nhưng nếu Villa lại làm nên chuyện trong 2 vòng đấu sắp tới, thì chắc chắn họ sẽ trở thành ứng viên vô địch nặng ký, và tính hấp dẫn của Premier League sẽ thật sự bùng nổ trong trường hợp giả định ấy.