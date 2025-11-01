Real Madrid có thể “cuỗm” mục tiêu 75 triệu bảng của MU và Liverpool

⚽ Real Madrid nhắm đến “cơn gió lạ” Ngoại hạng Anh

Antoine Semenyo đang trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cầu thủ chạy cánh người Ghana đã ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận, góp công lớn giúp Bournemouth bất ngờ leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Real Madrid đang có kế hoạch chiểu mộ Semenyo

Phong độ chói sáng của Semenyo khiến hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó có MU, Liverpool và Tottenham, xếp hàng theo dõi. Dù vậy, Real Madrid mới là đội được cho là đang sẵn sàng “ra tay” sớm nhất nếu cầu thủ 25 tuổi tiếp tục duy trì phong độ cao.

Theo các nguồn tin từ Anh, Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá hơn 75 triệu bảng con số mà Real Madrid hoàn toàn có thể đáp ứng, đặc biệt sau khi họ đã chứng minh khả năng “săn hàng Ngoại hạng Anh” bằng thương vụ Dean Huijsen hồi mùa hè.

💬 Troy Deeney: “Nếu Semenyo giữ được phong độ, Real Madrid sẽ là bến đỗ”

Cựu tiền đạo Watford, Troy Deeney, đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Semenyo và tin rằng Real Madrid có thể là điểm đến lý tưởng nếu cầu thủ này tiếp tục thăng hoa.

Semenyo có phong cách thi đấu mạnh mẽ

Deeney chia sẻ trên talkSPORT: “Tôi không biết Semenyo có thể duy trì phong độ đó không bạn hiểu ý tôi chứ? Nhưng nếu cậu ấy làm được, thì Chúa ơi cậu ấy có thể sẽ chơi cho Real Madrid”.

Theo Deeney, điểm mạnh của Semenyo nằm ở sự trực diện và sức mạnh thể chất, điều khiến anh trở nên khác biệt so với nhiều cầu thủ chạy cánh khác tại Ngoại hạng Anh Chính phong cách mạnh mẽ này là yếu tố khiến các đội bóng hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Real Madrid, phải để mắt tới.

🔄 Bournemouth đã sẵn sàng cho kịch bản chia tay ngôi sao

Trong khi các đội bóng lớn đang dòm ngó, cựu thủ môn David James cho rằng Bournemouth đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trường hợp Semenyo ra đi.

James nói với Metro: “Tôi nghĩ Bournemouth đã chứng tỏ họ không sợ mất cầu thủ. Họ đã làm rất tốt trong việc tái thiết đội hình”.Thực tế, Bournemouth từng từ chối nhiều lời đề nghị từ MU và Tottenham trong mùa hè, khi mức giá mà các đội này đưa ra chưa đạt ngưỡng định giá của CLB.

Tuy nhiên, nếu Real Madrid thực sự nhập cuộc với lời đề nghị đủ hấp dẫn, “Cherries” có thể sẽ phải cân nhắc.Với phong độ rực sáng và sức hút ngày càng lớn, Antoine Semenyo đang đứng trước cơ hội bước lên đẳng cấp mới và Real Madrid có thể sẽ là điểm đến tiếp theo trong hành trình đầy thăng tiến của anh.