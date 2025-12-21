SEA Games 33 không chỉ mang về tấm HCV, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc. Anh xứng đáng được xem là ngôi sao trẻ số một của bóng đá Việt Nam hiện tại, và xa hơn, là của cả khu vực Đông Nam Á. Màn so tài trực tiếp với tiền đạo Yotsakorn Burapha – niềm hy vọng lớn nhất của Thái Lan – đã cho ra đáp án rõ ràng. Dù cả hai đều để lại dấu ấn, nhưng Đình Bắc là người quyết định số phận trận chung kết.

Năm 2025 chứng kiến bước tiến vượt bậc của tiền đạo trẻ này. Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games, Đình Bắc còn chơi đầy ấn tượng ở CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 21, anh đã có 13 lần khoác áo ĐTQG Việt Nam, ghi được 2 bàn thắng – con số cho thấy sự tin tưởng mà các HLV dành cho anh.

Đáng chú ý, ngay trước thềm SEA Games 33, Đình Bắc chính là người ghi bàn thắng quyết định vào lưới CLB Bắc Kinh Quốc An ở lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2025/26. Đó là bàn thắng thể hiện bản lĩnh, sự lạnh lùng và khả năng tỏa sáng ở sân chơi châu lục – điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được.