Dự đoán tỷ số Liverpool - Real Madrid: Đỉnh cao châu Âu, HLV Alonso gieo sầu Anfield?

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Liverpool Hạng 10 3 2 0 1 8 4 Real Madrid Hạng 5 3 3 0 0 8 1

🎯Phong độ của Liverpool và Real Madrid

Chuỗi sáu thất bại trong bảy trận gần nhất (thắng 1) khiến bầu không khí ở Anfield trước cuộc tiếp đón Aston Villa cuối tuần qua trở nên căng thẳng, nhưng thầy trò Arne Slot đã xua tan áp lực bằng chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh.

Liverpool và Real thư hùng trong bối cảnh khác nhau

Giờ đây, Liverpool trở lại “pháo đài” Anfield cho một trận cầu đỉnh cao với gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha và cả châu lục: Real Madrid. Liverpool có lợi thế quan trọng khi được chơi trên sân Anfield. Nên nhớ, "Lữ đoàn đỏ" đã thắng 15 trận liên tiếp tại vòng bảng Champions League trên sân nhà, ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận ở 14 trận gần nhất.

Đội bóng vùng Merseyside cũng đang có 5 chiến thắng liên tiếp ở các trận châu Âu trước đại diện Tây Ban Nha, trong đó có thắng lợi trước Atletico Madrid hồi đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid hành quân tới Anh với phong độ thăng hoa, thắng 13/14 trận mùa này (thua 1) để dẫn đầu La Liga và toàn thắng 3 trận tại Champions League.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Xabi Alonso, "Kền kền trắng" thể hiện đẳng cấp của “ông vua châu Âu” với 15 chiến thắng trong 18 trận gần nhất ở vòng bảng (thua 3). Đáng chú ý, trong 4 lần gần nhất khởi đầu mùa Champions League bằng 4 chiến thắng liên tiếp, Real Madrid 2 lần lên ngôi vô địch. Đây rõ ràng là một điềm lành mà Alonso chắc chắn không muốn bỏ qua.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Real Madrid Ngày Giải đấu Tỷ số 28/11/24 Champions League Liverpool 2-0 Real Madrid 16/3/23 Champions League Real Madrid 1-0 Liverpool 22/2/23 Champions League Liverpool 2-5 Real Madrid 29/5/22 Champions League Liverpool 0-1 Real Madrid 15/4/21 Champions League Liverpool 0-0 Real Madrid

🤝Lịch sử đối đầu Liverpool - Real Madrid

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng cho thấy Real Madrid vẫn là “khắc tinh” của Liverpool. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, đại diện Tây Ban Nha thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 tại Anfield ở vòng bảng mùa trước giúp Liverpool phần nào lấy lại vị thế. Khi được thi đấu trên sân nhà, "Lữ đoàn đỏ" luôn chơi bùng nổ nhờ bầu không khí cuồng nhiệt và sự cổ vũ của hơn 50.000 khán giả.

Nhìn rộng ra, đây sẽ là lần thứ 13 Liverpool và Real Madrid chạm trán nhau, trong đó 3 lần là chung kết cúp châu Âu/Champions League. Liverpool mới thắng 4 trận (hòa 1, thua 7) trước Real và đáng chú ý, tất cả các chiến thắng đó đều giữ sạch lưới.

Hiện tại, Real Madrid cũng không còn quá “át vía” các đội Anh, khi chỉ thắng 2/9 trận gần nhất trước các đại diện xứ sở sương mù (hòa 3, thua 4).

Liverpool Real Madrid Liverpool 2-0 Aston Villa Liverpool 0-3 Crystal Palace Brentford 3-2 Liverpool E. Frankfurt 1-5 Liverpool Liverpool 1-2 MU Real Madrid 4-0 Valencia Real Madrid 2-1 Barcelona Real Madrid 1-0 Juventus Getafe 0-1 Real Madrid Real Madrid 3-1 Villarreal

📊 Thống kê đáng chú ý

29 trận gần nhất của Liverpool ở vòng bảng châu Âu không có trận hòa nào.

5/6 trận gần nhất của Liverpool có từ 3 bàn thắng trở lên.

Real Madrid có ít nhất 10 cú sút trúng đích trong cả 3 trận Champions League mùa này.

Chỉ 2/8 trận sân khách gần nhất của Real Madrid ở Champions League có cả hai đội cùng ghi bàn.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo Liverpool Van Dijk - 2 Salah - 1 Gakpo - 1 Szoboszlai - 2 Wirtz - 2 Salah - 1 Real Mbappe - 5 Bellingham - 1 Diaz - 1 Guler - 1 Rodrygo - 1 Garcia - 1

* Ngôi sao nổi bật:

Liverpool

1) Mohamed Salah: Với bàn thắng vào lưới Aston Villa cuối tuần trước, Mohamed Salah đã chạm cột mốc 250 bàn thắng cho CLB Liverpool. Anh là người thứ 3 làm được điều này, sau Ian Rush (346 bàn) và Roger Hunt (285 bàn).

Salah (áo đỏ) nhiều lần bại trận trước Real Madrid

Trong suốt 8 năm khoác áo Liverpool, Real Madrid chính là đối thủ ám ảnh nhất với Salah. Sau 9 lần đối đầu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh chỉ thắng đúng 1 trận (vòng bảng Champions League mùa trước).

Ngược lại, Liverpool của Salah thua đến 7 lần, trong đó có 2 trận chung kết cay đắng. Ký ức đau đớn nhất là đêm Kiev 2018. Trận chung kết Champions League đầu tiên của Salah cùng Liverpool lại trở thành bi kịch.

2) Alexis Mac Allister: Liverpool đã thắng 7/9 trận mà Alexis Mac Allister ghi bàn, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Real Madrid mùa trước. Trận này, khả năng chiến thắng của Liverpool đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tỏa sáng của ngôi sao người Argentina.

3) Dominik Szoboszlai: Cầu thủ người Bulgaria càng chơi càng hay và mùa này đang là ngôi sao thực sự nổi bật trong màu áo Liverpool. Sự hiện diện của Florian Wirtz những tưởng sẽ khiến Szoboszlai mất đi tầm ảnh hưởng. Vậy nhưng không, Szoboszlai không chỉ chơi tốt ở tuyến giữa mà còn là nguồn cung cấp sáng tạo quan trọng cho mặt trận tấn công của "Lữ đoàn đỏ".

Real Madrid

1) Kylian Mbappe: 1 năm trước, Kylian Mbappe đã trải qua một đêm đáng quên tại Anfield. Anh bị tài năng trẻ Conor Bradley “bỏ túi”, trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội, rồi còn sút hỏng penalty trước thủ môn Caoimhin Kelleher – khép lại lần thứ hai nếm mùi thất bại trên thánh địa của Liverpool. Khi ấy, Mbappe mới chỉ ghi 9 bàn sau 18 trận đầu tiên cho Real Madrid, một khởi đầu bị xem là dưới kỳ vọng.

Mbappe có cơ hội trả món nợ đã vay trước Liverpool

Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Anh kết thúc mùa giải trước với 35 pha lập công và đang mở màn mùa này với phong độ rực cháy hơn bao giờ hết – 18 bàn sau 14 trận. Tính trên mọi đấu trường, từ CLB đến đội tuyển quốc gia, chân sút người Pháp chỉ “tịt ngòi” trong 4/28 trận gần nhất – minh chứng cho đẳng cấp và sự trở lại mạnh mẽ của một siêu sao hàng đầu thế giới.

2) Trent Alexander-Arnold: 6 tháng sau khi chia tay Liverpool để chuyển tới Real Madrid, Trent Alexander-Arnold trở lại Anfield trong màu áo đối thủ – một cuộc tái ngộ chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ở Tây Ban Nha, ngôi sao người Anh đang nỗ lực tìm lại vị thế và khẳng định giá trị bản thân, trong khi đội bóng cũ của anh vẫn loay hoay đi tìm sự cân bằng kể từ khi đánh mất “bộ não” nơi hành lang phải – vị trí mà Trent từng biến thành biểu tượng.

3) Jude Bellingham: Tài năng trẻ người Anh đang trở thành “trái tim” trong lối chơi của Real Madrid. Với khả năng ghi bàn, kiến tạo và điều tiết nhịp trận đấu xuất sắc, Bellingham là trung tâm của mọi đường bóng tấn công. Phong độ thăng hoa của anh khiến hàng thủ Liverpool chắc chắn phải đặt trong tình trạng báo động cao.

⚽Phân tích lối chơi

Liverpool Real Madrid Điểm mạnh - Tấn công đa dạng, tuyến giữa rất mạnh, nhân sự trên hàng công dồi dào. Đặc biệt mạnh trong khoảng thời gian cuối trận. Có thành tích cực tốt trong các trận đấu tại Champions League khi được chơi trên sân nhà. - Tạo ra nhiều cơ hội, tấn công chủ động. Các cầu thủ trên hàng công - đặc biệt là Vinicius Junior dần lấy lại phong độ. Hàng công đang cực kỳ thăng hoa với bộ ba Mbappe - Bellingham - Vinicius. Điểm yếu - Hàng thủ dần mất đi sự vững chắc cần thiết. Thiếu nhiều nhân sự quan trọng, đặc biệt là thủ môn Alisson. - Khả năng phòng ngự bóng bổng còn nhiều vấn đề. Chơi với đội hình dâng cao, nhiều thời điểm bị đối thủ phản công tận dụng.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Liverpool thắng 25% Hòa 40% Real Madrid thắng 35%