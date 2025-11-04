Dự đoán tỷ số Liverpool - Real Madrid: Đỉnh cao châu Âu, HLV Alonso gieo sầu Anfield?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dự đoán tỷ số Liverpool - Real Madrid: Đỉnh cao châu Âu, HLV Alonso gieo sầu Anfield?

Sự kiện: Liverpool - Real Madrid: Siêu sao đại chiến Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(3h, 5/11, lượt 4 vòng bảng Champions League) Real Madrid hành quân đến sân của Liverpool với sự tự tin cao độ. Nhưng Liverpool cũng cho thấy họ đang quyết tâm thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

   

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Liverpool Hạng 10 3 2 0 1 8 4
Real Madrid Hạng 5 3 3 0 0 8 1

🎯Phong độ của Liverpool và Real Madrid

Chuỗi sáu thất bại trong bảy trận gần nhất (thắng 1) khiến bầu không khí ở Anfield trước cuộc tiếp đón Aston Villa cuối tuần qua trở nên căng thẳng, nhưng thầy trò Arne Slot đã xua tan áp lực bằng chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh.

Liverpool và Real thư hùng trong bối cảnh khác nhau

Liverpool và Real thư hùng trong bối cảnh khác nhau

Giờ đây, Liverpool trở lại “pháo đài” Anfield cho một trận cầu đỉnh cao với gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha và cả châu lục: Real Madrid. Liverpool có lợi thế quan trọng khi được chơi trên sân Anfield. Nên nhớ, "Lữ đoàn đỏ" đã thắng 15 trận liên tiếp tại vòng bảng Champions League trên sân nhà, ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận ở 14 trận gần nhất.

Đội bóng vùng Merseyside cũng đang có 5 chiến thắng liên tiếp ở các trận châu Âu trước đại diện Tây Ban Nha, trong đó có thắng lợi trước Atletico Madrid hồi đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid hành quân tới Anh với phong độ thăng hoa, thắng 13/14 trận mùa này (thua 1) để dẫn đầu La Liga và toàn thắng 3 trận tại Champions League.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Xabi Alonso, "Kền kền trắng" thể hiện đẳng cấp của “ông vua châu Âu” với 15 chiến thắng trong 18 trận gần nhất ở vòng bảng (thua 3). Đáng chú ý, trong 4 lần gần nhất khởi đầu mùa Champions League bằng 4 chiến thắng liên tiếp, Real Madrid 2 lần lên ngôi vô địch. Đây rõ ràng là một điềm lành mà Alonso chắc chắn không muốn bỏ qua.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Real Madrid
Ngày Giải đấu Tỷ số
28/11/24 Champions League Liverpool 2-0 Real Madrid
16/3/23 Champions League Real Madrid 1-0 Liverpool
22/2/23 Champions League Liverpool 2-5 Real Madrid
29/5/22 Champions League Liverpool 0-1 Real Madrid
15/4/21 Champions League Liverpool 0-0 Real Madrid

🤝Lịch sử đối đầu Liverpool - Real Madrid

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng cho thấy Real Madrid vẫn là “khắc tinh” của Liverpool. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, đại diện Tây Ban Nha thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 tại Anfield ở vòng bảng mùa trước giúp Liverpool phần nào lấy lại vị thế. Khi được thi đấu trên sân nhà, "Lữ đoàn đỏ" luôn chơi bùng nổ nhờ bầu không khí cuồng nhiệt và sự cổ vũ của hơn 50.000 khán giả.

Nhìn rộng ra, đây sẽ là lần thứ 13 Liverpool và Real Madrid chạm trán nhau, trong đó 3 lần là chung kết cúp châu Âu/Champions League. Liverpool mới thắng 4 trận (hòa 1, thua 7) trước Real và đáng chú ý, tất cả các chiến thắng đó đều giữ sạch lưới.

Hiện tại, Real Madrid cũng không còn quá “át vía” các đội Anh, khi chỉ thắng 2/9 trận gần nhất trước các đại diện xứ sở sương mù (hòa 3, thua 4).

Liverpool Real Madrid

Liverpool 2-0 Aston Villa

Liverpool 0-3 Crystal Palace

Brentford 3-2 Liverpool

E. Frankfurt 1-5 Liverpool

Liverpool 1-2 MU

Real Madrid 4-0 Valencia

Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid 1-0 Juventus

Getafe 0-1 Real Madrid

Real Madrid 3-1 Villarreal

📊 Thống kê đáng chú ý

29 trận gần nhất của Liverpool ở vòng bảng châu Âu không có trận hòa nào.

5/6 trận gần nhất của Liverpool có từ 3 bàn thắng trở lên.

Real Madrid có ít nhất 10 cú sút trúng đích trong cả 3 trận Champions League mùa này.

Chỉ 2/8 trận sân khách gần nhất của Real Madrid ở Champions League có cả hai đội cùng ghi bàn.

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo
Liverpool Van Dijk - 2 Salah - 1 Gakpo - 1 Szoboszlai - 2 Wirtz - 2 Salah - 1
Real Mbappe - 5 Bellingham - 1 Diaz - 1 Guler - 1 Rodrygo - 1 Garcia - 1

* Ngôi sao nổi bật:

Liverpool

1) Mohamed Salah:  Với bàn thắng vào lưới Aston Villa cuối tuần trước, Mohamed Salah đã chạm cột mốc 250 bàn thắng cho CLB Liverpool. Anh là người thứ 3 làm được điều này, sau Ian Rush (346 bàn) và Roger Hunt (285 bàn).

Salah (áo đỏ) nhiều lần bại trận trước Real Madrid

Salah (áo đỏ) nhiều lần bại trận trước Real Madrid

Trong suốt 8 năm khoác áo Liverpool, Real Madrid chính là đối thủ ám ảnh nhất với Salah. Sau 9 lần đối đầu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh chỉ thắng đúng 1 trận (vòng bảng Champions League mùa trước).

Ngược lại, Liverpool của Salah thua đến 7 lần, trong đó có 2 trận chung kết cay đắng. Ký ức đau đớn nhất là đêm Kiev 2018. Trận chung kết Champions League đầu tiên của Salah cùng Liverpool lại trở thành bi kịch.

2) Alexis Mac Allister: Liverpool đã thắng 7/9 trận mà Alexis Mac Allister ghi bàn, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Real Madrid mùa trước. Trận này, khả năng chiến thắng của Liverpool đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tỏa sáng của ngôi sao người Argentina.

3) Dominik Szoboszlai: Cầu thủ người Bulgaria càng chơi càng hay và mùa này đang là ngôi sao thực sự nổi bật trong màu áo Liverpool. Sự hiện diện của Florian Wirtz những tưởng sẽ khiến Szoboszlai mất đi tầm ảnh hưởng. Vậy nhưng không, Szoboszlai không chỉ chơi tốt ở tuyến giữa mà còn là nguồn cung cấp sáng tạo quan trọng cho mặt trận tấn công của "Lữ đoàn đỏ".

Real Madrid

1) Kylian Mbappe: 1 năm trước, Kylian Mbappe đã trải qua một đêm đáng quên tại Anfield. Anh bị tài năng trẻ Conor Bradley “bỏ túi”, trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội, rồi còn sút hỏng penalty trước thủ môn Caoimhin Kelleher – khép lại lần thứ hai nếm mùi thất bại trên thánh địa của Liverpool. Khi ấy, Mbappe mới chỉ ghi 9 bàn sau 18 trận đầu tiên cho Real Madrid, một khởi đầu bị xem là dưới kỳ vọng.

Mbappe có cơ hội trả món nợ đã vay trước Liverpool

Mbappe có cơ hội trả món nợ đã vay trước Liverpool

Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Anh kết thúc mùa giải trước với 35 pha lập công và đang mở màn mùa này với phong độ rực cháy hơn bao giờ hết – 18 bàn sau 14 trận. Tính trên mọi đấu trường, từ CLB đến đội tuyển quốc gia, chân sút người Pháp chỉ “tịt ngòi” trong 4/28 trận gần nhất – minh chứng cho đẳng cấp và sự trở lại mạnh mẽ của một siêu sao hàng đầu thế giới.

2) Trent Alexander-Arnold: 6 tháng sau khi chia tay Liverpool để chuyển tới Real Madrid, Trent Alexander-Arnold trở lại Anfield trong màu áo đối thủ – một cuộc tái ngộ chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ở Tây Ban Nha, ngôi sao người Anh đang nỗ lực tìm lại vị thế và khẳng định giá trị bản thân, trong khi đội bóng cũ của anh vẫn loay hoay đi tìm sự cân bằng kể từ khi đánh mất “bộ não” nơi hành lang phải – vị trí mà Trent từng biến thành biểu tượng.

3) Jude Bellingham: Tài năng trẻ người Anh đang trở thành “trái tim” trong lối chơi của Real Madrid. Với khả năng ghi bàn, kiến tạo và điều tiết nhịp trận đấu xuất sắc, Bellingham là trung tâm của mọi đường bóng tấn công. Phong độ thăng hoa của anh khiến hàng thủ Liverpool chắc chắn phải đặt trong tình trạng báo động cao.

⚽Phân tích lối chơi

Liverpool Real Madrid
Điểm mạnh

- Tấn công đa dạng, tuyến giữa rất mạnh, nhân sự trên hàng công dồi dào. Đặc biệt mạnh trong khoảng thời gian cuối trận. Có thành tích cực tốt trong các trận đấu tại Champions League khi được chơi trên sân nhà.

- Tạo ra nhiều cơ hội, tấn công chủ động. Các cầu thủ trên hàng công - đặc biệt là Vinicius Junior dần lấy lại phong độ. Hàng công đang cực kỳ thăng hoa với bộ ba Mbappe - Bellingham - Vinicius.
Điểm yếu

- Hàng thủ dần mất đi sự vững chắc cần thiết. Thiếu nhiều nhân sự quan trọng, đặc biệt là thủ môn Alisson.

 - Khả năng phòng ngự bóng bổng còn nhiều vấn đề. Chơi với đội hình dâng cao, nhiều thời điểm bị đối thủ phản công tận dụng.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Liverpool thắng 25%
Hòa 40%
Real Madrid thắng 35%

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-2 Real Madrid

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni chấn thương; Curtis Jones và Alexander Isak bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Madrid: Carvajal, Rudiger, Alaba vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 sẽ chứng kiến nhiều cuộc chạm trán dự báo đầy hấp dẫn giữa các đội bóng lớn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 07:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool - Real Madrid: Siêu sao đại chiến Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN