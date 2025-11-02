Liverpool dứt mạch thất bại, HLV Arne Slot nhẹ nhõm trước đại chiến Real Madrid

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Liverpool dứt mạch thất bại, HLV Arne Slot nhẹ nhõm trước đại chiến Real Madrid

Sự kiện: Liverpool Premier League 2025-26 Mohamed Salah
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Arne Slot cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Liverpool thắng trở lại, trước thềm 2 trận đại chiến với Real Madrid và Man City.

   

Slot: "Ranh giới thắng/thua ở Premier League là rất nhỏ"

HLV trưởng Arne Slot bày tỏ sự vui mừng sau trận đấu giữa Liverpool với Aston Villa. Liverpool đã dứt mạch 4 vòng liên tiếp thất bại khi thắng thuyết phục Aston Villa 2-0, qua đó trở lại top 3 Premier League.

HLV Arne Slot

HLV Arne Slot

Đây là chiến thắng cần thiết để Liverpool chuẩn bị cho những trận tới còn khó khăn hơn nữa. Họ sẽ đối đầu Real Madrid ở Champions League trước khi đụng độ kình địch Man City ở vòng đấu kế tiếp của Premier League. Slot do đó coi 3 điểm giành được trước Villa là liều thuốc tinh thần vô cùng quan trọng.

"Điều tôi vui nhất hôm nay là các cầu thủ lẫn người hâm mộ đều hiểu được tầm quan trọng của trận đấu, do đó tất cả đều sẵn sàng. Đối thủ là đội đang có phong độ tốt nên đây là kết quả rất tích cực. Ranh giới thắng/thua rất nhỏ nhoi ở Premier League, hôm nay chúng tôi đã thắng khi tận dụng sai lầm của đối phương và không lọt lưới khi họ có cơ hội tổ chức tình huống", Slot bình luận.

Slot khen ngợi màn trình diễn của hàng tiền vệ trong trận đấu này, nhưng ông thừa nhận Ryan Gravenberch, người ghi bàn thứ 2 của trận đấu, sẽ phải kiểm tra y tế trước khi đá trận gặp Real Madrid. "Hôm nay Ryan đã thi đấu được nhưng tôi sẽ phải chờ xem mắt cá của cậu ấy ra sao trước trận tiếp theo", ông tiết lộ.

Gravenberch có một trận đấu xuất sắc và ghi bàn thứ 2 cho Liverpool, ngay sau khi trở lại sau chấn thương

Gravenberch có một trận đấu xuất sắc và ghi bàn thứ 2 cho Liverpool, ngay sau khi trở lại sau chấn thương

"Real Madrid sẽ là một đối thủ rất khó đánh bại và chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể để giành kết quả tốt. Nhưng thách thức là điều chúng tôi luôn sẵn sàng hướng tới".

Mohammed Salah ghi bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 cho Liverpool từ sai lầm của thủ môn Emiliano Martinez, và màn trình diễn của Salah trong hiệp đầu rất ấn tượng khi anh nhiều lần qua người thành công lẫn tạo ra nguy hiểm từ các đường chuyền. "Tôi không ngạc nhiên khi hôm nay Mo ghi bàn. Nhưng màn trình diễn chung của cậu ấy là rất hay", Slot nhận xét.

"Cậu ấy hôm nay rất mạnh mẽ, chúng tôi khi cần dùng bóng dài đưa lên là cậu ấy giữ được, và Mo cũng rất chịu khó kéo về phòng ngự cùng các hậu vệ. Đây là phiên bản Mo Salah mà tôi, các cầu thủ, các fan và cả chính cậu ấy muốn được thấy".

Salah chạm mốc 250 bàn, tin đội nhà sẽ ổn

Liverpool không chỉ dứt mạch trận thua ở Premier League mà cá nhân Mohamed Salah cũng đã có bàn thắng cho mình. Đây là bàn thứ 250 của anh trong màu áo CLB và đặt anh ở vị trí thứ 3 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Salah có bàn thắng thứ 250 cho Liverpool

Salah có bàn thắng thứ 250 cho Liverpool

Salah sau trận cũng bày tỏ sự hồ hởi sau những ngày tháng khó khăn. "Trận thắng này rất quan trọng vì chúng tôi sắp tới còn phải đá 2 trận khó hơn nữa. Real Madrid và Man City, toàn những đối thủ mạnh mà không cần phải nói về độ khó mà họ sẽ mang lại", Salah bình luận.

Chuỗi trận vừa qua khiến Liverpool bị đánh giá dễ có một mùa giải thất bại, nhưng Salah cho rằng những chệch choạc vừa qua không phải điều gì quá nghiêm trọng. "Tôi đã đá bóng chuyên nghiệp nhiều năm rồi và mùa giải nào có nhiều cầu thủ mới cần hòa nhập cũng đều sẽ dẫn tới những khó khăn, chưa kể chúng tôi cũng mất đi một số cầu thủ giỏi nữa. Chúng tôi cần thời gian để hiểu nhau, mọi chuyện tôi nghĩ sẽ ổn thôi", Salah chia sẻ.

Khi được hỏi về bàn thắng thứ 250 của mình, Salah nói: "Tôi rất tự hào. Ghi bàn thắng và mang về những danh hiệu cho CLB là cảm giác tuyệt nhất của tôi, và khi làm được những điều đó tôi không bao giờ xem nhẹ nó vì những nỗ lực mình và các đồng đội bỏ ra".

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Aston Villa: Chiến thắng trở lại (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Aston Villa: Chiến thắng trở lại (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 10) Liverpool chính thức chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua với thắng lợi thuyết phục tại Anfield.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN