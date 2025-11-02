Liverpool dứt mạch thất bại, HLV Arne Slot nhẹ nhõm trước đại chiến Real Madrid

Slot: "Ranh giới thắng/thua ở Premier League là rất nhỏ"

HLV trưởng Arne Slot bày tỏ sự vui mừng sau trận đấu giữa Liverpool với Aston Villa. Liverpool đã dứt mạch 4 vòng liên tiếp thất bại khi thắng thuyết phục Aston Villa 2-0, qua đó trở lại top 3 Premier League.

HLV Arne Slot

Đây là chiến thắng cần thiết để Liverpool chuẩn bị cho những trận tới còn khó khăn hơn nữa. Họ sẽ đối đầu Real Madrid ở Champions League trước khi đụng độ kình địch Man City ở vòng đấu kế tiếp của Premier League. Slot do đó coi 3 điểm giành được trước Villa là liều thuốc tinh thần vô cùng quan trọng.

"Điều tôi vui nhất hôm nay là các cầu thủ lẫn người hâm mộ đều hiểu được tầm quan trọng của trận đấu, do đó tất cả đều sẵn sàng. Đối thủ là đội đang có phong độ tốt nên đây là kết quả rất tích cực. Ranh giới thắng/thua rất nhỏ nhoi ở Premier League, hôm nay chúng tôi đã thắng khi tận dụng sai lầm của đối phương và không lọt lưới khi họ có cơ hội tổ chức tình huống", Slot bình luận.

Slot khen ngợi màn trình diễn của hàng tiền vệ trong trận đấu này, nhưng ông thừa nhận Ryan Gravenberch, người ghi bàn thứ 2 của trận đấu, sẽ phải kiểm tra y tế trước khi đá trận gặp Real Madrid. "Hôm nay Ryan đã thi đấu được nhưng tôi sẽ phải chờ xem mắt cá của cậu ấy ra sao trước trận tiếp theo", ông tiết lộ.

Gravenberch có một trận đấu xuất sắc và ghi bàn thứ 2 cho Liverpool, ngay sau khi trở lại sau chấn thương

"Real Madrid sẽ là một đối thủ rất khó đánh bại và chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể để giành kết quả tốt. Nhưng thách thức là điều chúng tôi luôn sẵn sàng hướng tới".

Mohammed Salah ghi bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 cho Liverpool từ sai lầm của thủ môn Emiliano Martinez, và màn trình diễn của Salah trong hiệp đầu rất ấn tượng khi anh nhiều lần qua người thành công lẫn tạo ra nguy hiểm từ các đường chuyền. "Tôi không ngạc nhiên khi hôm nay Mo ghi bàn. Nhưng màn trình diễn chung của cậu ấy là rất hay", Slot nhận xét.

"Cậu ấy hôm nay rất mạnh mẽ, chúng tôi khi cần dùng bóng dài đưa lên là cậu ấy giữ được, và Mo cũng rất chịu khó kéo về phòng ngự cùng các hậu vệ. Đây là phiên bản Mo Salah mà tôi, các cầu thủ, các fan và cả chính cậu ấy muốn được thấy".

Salah chạm mốc 250 bàn, tin đội nhà sẽ ổn

Liverpool không chỉ dứt mạch trận thua ở Premier League mà cá nhân Mohamed Salah cũng đã có bàn thắng cho mình. Đây là bàn thứ 250 của anh trong màu áo CLB và đặt anh ở vị trí thứ 3 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Salah có bàn thắng thứ 250 cho Liverpool

Salah sau trận cũng bày tỏ sự hồ hởi sau những ngày tháng khó khăn. "Trận thắng này rất quan trọng vì chúng tôi sắp tới còn phải đá 2 trận khó hơn nữa. Real Madrid và Man City, toàn những đối thủ mạnh mà không cần phải nói về độ khó mà họ sẽ mang lại", Salah bình luận.

Chuỗi trận vừa qua khiến Liverpool bị đánh giá dễ có một mùa giải thất bại, nhưng Salah cho rằng những chệch choạc vừa qua không phải điều gì quá nghiêm trọng. "Tôi đã đá bóng chuyên nghiệp nhiều năm rồi và mùa giải nào có nhiều cầu thủ mới cần hòa nhập cũng đều sẽ dẫn tới những khó khăn, chưa kể chúng tôi cũng mất đi một số cầu thủ giỏi nữa. Chúng tôi cần thời gian để hiểu nhau, mọi chuyện tôi nghĩ sẽ ổn thôi", Salah chia sẻ.

Khi được hỏi về bàn thắng thứ 250 của mình, Salah nói: "Tôi rất tự hào. Ghi bàn thắng và mang về những danh hiệu cho CLB là cảm giác tuyệt nhất của tôi, và khi làm được những điều đó tôi không bao giờ xem nhẹ nó vì những nỗ lực mình và các đồng đội bỏ ra".