Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Triều đại 14 tháng ngắn ngủi của Ruben Amorim với MU, di sản lớn nhất ông để lại ở Old Trafford là hệ thống 3 hậu vệ, là sơ đồ 3-4-3 đến mức cực đoan. Nhưng rất có thể nỗ lực của "Nhà thơ Bồ Đào Nha" sẽ bị xóa bỏ một cách nhanh chóng, sau khi ông nhận quyết định sa thải từ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ". Một câu hỏi được đặt ra: Sơ đồ 3-4-3 đem lại những gì, và mặt trái của nó lớn ra sao?
HLV Ruben Amorim đã chính thức rời MU, theo cách cay đắng nhất. Bài phát biểu chẳng khác nào lời tuyên chiến của nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đã chạm đến giới hạn cuối cùng của giới chủ.
Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo được cảm giác ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United. Tuy vậy, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, vẫn có không ít khoảnh khắc khiến người ta ngỡ rằng đây có thể là những bước ngoặt. Những tia hy vọng lóe lên, rồi vụt tắt, để lại cảm giác tiếc nuối nhiều hơn là niềm tin.
Đó là chiến thắng 2-1 ngay tại Etihad trước Manchester City, với pha bùng nổ muộn màng của Amad Diallo. Là trận hòa nghẹt thở rồi thắng Arsenal trên chấm luân lưu ở FA Cup, trong bối cảnh MU chỉ còn chơi với 10 người suốt hơn một giờ sau chiếc thẻ đỏ của Diogo Dalot. Là màn lội ngược dòng không tưởng 5-4 trước Lyon ở tứ kết Europa League, với hai bàn thắng ở những phút bù giờ của hiệp phụ. Hay là cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire giúp MU ca khúc khải hoàn tại Anfield.
Nếu chỉ xét riêng những khoảnh khắc ấy – những khoảnh khắc lớn, giàu cảm xúc và đủ để làm nên highlight – Amorim hoàn toàn có thể nói rằng MU của ông “cũng có cái để nhớ”. Nhưng bóng đá đỉnh cao không được đo bằng vài đốm sáng lẻ loi. Vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn những khoảnh khắc đó đến bất chấp hệ thống chiến thuật của Amorim, chứ không phải nhờ nó.
Ngoại trừ chiến thắng trước Man City – nơi Amad Diallo gây sát thương lớn nhờ được Amorim xếp vào một vai trò rất lạ, bó vào trung lộ khiến hàng thủ Man City không kịp thích nghi – phần lớn các trận cầu đáng nhớ khác đều đến khi Amorim… xé bỏ chính hệ thống của mình.
Đó là những thời điểm ông buộc phải “chơi liều”, thay đổi cấu trúc, tung thêm người tấn công, chấp nhận rủi ro và để các cầu thủ giải quyết trận đấu bằng bản năng. MU khi ấy không chơi thứ bóng đá được lập trình sẵn, mà đơn giản là cố gắng sinh tồn. Ngay cả những đội vô địch dưới thời Sir Alex Ferguson cũng từng nhiều lần thắng bằng cách đó. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: với Sir Alex, đó là phương án B. Còn với Amorim, dường như đó lại là… lối thoát duy nhất.
Mỗi khi MU trở về với phong cách “mặc định” của Amorim – sơ đồ 3-4-3 – mọi thứ lập tức trở nên gượng gạo. Hiếm có HLV nào ở đẳng cấp Premier League lại gắn chặt bản thân với một hệ thống đến mức gần như tuyệt đối giống Amorim với 3-4-3. Và trớ trêu thay, những vấn đề của MU đã lộ rõ ngay từ trước khi ông chính thức cầm quân.
Đây đơn giản không phải là một tập thể được xây dựng để chơi 3-4-3. Họ thiếu kinh nghiệm, thiếu thói quen, và quan trọng nhất: thiếu những con người phù hợp. Trên giấy đã không ổn, còn trên sân thì nhiều lúc… thảm họa hơn cả lý thuyết.
Amorim liên tục thử nghiệm, xoay tua cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau trong cùng một hệ thống, và chính điều đó lại phản ánh rõ nhất sự bất cập của 3-4-3 tại Old Trafford. Những thử nghiệm ấy không cho thấy tính linh hoạt, mà giống như nỗ lực tuyệt vọng để nhét các “khối vuông” vào “lỗ tròn”.
Bruno Fernandes không phải một tiền đạo cánh bó vào trong, cũng chẳng phải một tiền vệ trụ lùi sâu. Điểm mạnh của anh nằm ở vai trò số 8 hoặc số 10 – nơi anh có thể kết nối, sáng tạo và tung ra những đường chuyền quyết định.
Noussair Mazraoui không phải trung vệ lệch biên, cũng không thực sự là wing-back thuần túy; anh là một hậu vệ biên cổ điển. Amad Diallo bị kéo ra đá wing-back phải, rồi lại được đẩy vào trong đá lệch trái, trong khi vị trí tự nhiên nhất của anh vẫn là một cầu thủ chạy cánh phải.
Kobbie Mainoo thì bị “xoay như chong chóng”: khi đá tiền vệ trụ, lúc dâng cao như số 10, thậm chí có thời điểm còn được xếp đá… trung phong. Trong cả đội hình ấy, có lẽ chỉ Lisandro Martinez là người trông có vẻ phù hợp hơn với hàng thủ ba người so với bốn hậu vệ – nhưng trung vệ người Argentina lại vắng mặt phần lớn nhiệm kỳ của Amorim vì chấn thương.
Sự đa năng là yếu tố quan trọng trong bóng đá hiện đại, nhưng ở MU, đó không còn là đa năng, mà là lạc lõng tập thể. Câu chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại suốt 14 tháng Amorim tại vị, đến mức trở nên nhàm chán. Nhưng khi một vấn đề quá hiển nhiên và không được giải quyết, người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chỉ ra nó.
MU không chỉ rời rạc, mà còn dễ đoán đến đáng báo động. Các đối thủ biết chính xác họ sẽ làm gì, di chuyển ra sao và cần kéo giãn đội hình MU ở điểm nào để tạo ra khoảng trống. Cảm giác ấy càng trở nên cay đắng khi MU gặp những đội cũng chơi 3-4-3 nhưng vận hành trơn tru hơn hẳn, như Wolves của Vitor Pereira hay Crystal Palace của Oliver Glasner – người thậm chí còn được xem là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề hệ thống, Amorim còn gây tranh cãi bởi hàng loạt quyết định nhân sự và điều chỉnh trong trận đấu. Tháng 12 năm ngoái, tiếp đón Newcastle – đội bóng nổi tiếng về sức mạnh tuyến giữa – Amorim lại lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm chậm chạp nhất của mình: Casemiro và Christian Eriksen. Kết quả là MU bị nghiền nát, và việc chỉ thua 0-2 đã là… may mắn.
Sang mùa này, khả năng điều chỉnh trong trận của Amorim cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Trong trận gặp Everton – đội chỉ còn 10 người từ phút 13 sau pha va chạm ngớ ngẩn của Idrissa Gueye – Amorim chậm chạp đến khó hiểu trong việc sử dụng băng ghế dự bị. MU không chỉ thua, mà thua một cách bạc nhược, điều gần như không thể chấp nhận.
Ngay cả trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle vào ngày Boxing Day, những sự thay đổi của Amorim vẫn khiến người ta khó hiểu. Ông dường như muốn kết thúc trận đấu với đội hình trẻ nhất có thể, thay vì tìm ra phương án tối ưu để chống đỡ áp lực không ngừng từ đối thủ. MU giữ được chiến thắng, nhưng rất khó để nói đó là thành quả từ dấu ấn chiến thuật của HLV.
Những tuần gần đây, một phần vì mất quân do CAN Cup 2025, Amorim bắt đầu rời xa 3-4-3. Có lúc, đó chỉ là hệ thống nền, rồi các cầu thủ tự biến đổi khi triển khai. Có lúc, MU rõ ràng đá với hàng thủ bốn người. Thậm chí có những trận, người xem còn không xác định nổi MU đang đá theo sơ đồ nào.
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn khi cả năm trời người ta kêu gọi Amorim thay đổi, rồi lại chỉ trích ông khi ông… thay đổi thật. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Amorim đã biến 3-4-3 thành ý thức hệ, thành bản sắc, thành tất cả. Điều đó gợi nhớ đến Andre Villas-Boas tại Chelsea mùa 2011/12 – một HLV trẻ người Bồ Đào Nha, cố chấp với hệ thống phòng ngự không phù hợp, liên tục tuyên bố sẽ không thỏa hiệp, rồi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Có thể đó là quyết định đúng, nhưng nó khiến ông đánh mất uy tín, mục đích và nền móng triết lý.
Nếu Amorim sớm nhận ra 3-4-3 không hiệu quả – trước trận thua Tottenham ở chung kết Europa League – có lẽ MU đã khác. Có thể họ đã dự Champions League mùa này, và toàn bộ câu chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Công bằng mà nói, MU đôi lúc trông ổn hơn: chắc chắn hơn trong phòng ngự, điều Amorim xứng đáng được ghi nhận; và sắc bén hơn trên hàng công, nhất là sau khi chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha – bộ đôi đóng góp tổng cộng 48 bàn thắng và kiến tạo tại Premier League mùa trước. Cũng cần nhìn nhận bối cảnh Premier League hiện tại: giải đấu thiên về thể lực, bóng chết, thiếu đi sự trôi chảy và kiểm soát như những năm trước.
Nhưng xuyên suốt tất cả, không có cảm giác MU đang tiến bộ từng tuần. Và có lẽ, hình ảnh Amorim quay lưng với loạt sút luân lưu thảm họa ở League Cup trước Grimsby Town, ngồi trong khu kỹ thuật và cúi đầu nhìn xuống đất, sẽ là khoảnh khắc ám ảnh nhất. “Chúng tôi hoàn toàn lạc lối”, ông nói sau trận. Đáng buồn thay, đó chính là trạng thái của Manchester United trong phần lớn 14 tháng dưới triều đại Ruben Amorim.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/01/2026 08:50 AM (GMT+7)