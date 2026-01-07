HLV Ruben Amorim đã chính thức rời MU, theo cách cay đắng nhất. Bài phát biểu chẳng khác nào lời tuyên chiến của nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đã chạm đến giới hạn cuối cùng của giới chủ.

Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo được cảm giác ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United. Tuy vậy, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, vẫn có không ít khoảnh khắc khiến người ta ngỡ rằng đây có thể là những bước ngoặt. Những tia hy vọng lóe lên, rồi vụt tắt, để lại cảm giác tiếc nuối nhiều hơn là niềm tin.

Đó là chiến thắng 2-1 ngay tại Etihad trước Manchester City, với pha bùng nổ muộn màng của Amad Diallo. Là trận hòa nghẹt thở rồi thắng Arsenal trên chấm luân lưu ở FA Cup, trong bối cảnh MU chỉ còn chơi với 10 người suốt hơn một giờ sau chiếc thẻ đỏ của Diogo Dalot. Là màn lội ngược dòng không tưởng 5-4 trước Lyon ở tứ kết Europa League, với hai bàn thắng ở những phút bù giờ của hiệp phụ. Hay là cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire giúp MU ca khúc khải hoàn tại Anfield.

Nếu chỉ xét riêng những khoảnh khắc ấy – những khoảnh khắc lớn, giàu cảm xúc và đủ để làm nên highlight – Amorim hoàn toàn có thể nói rằng MU của ông “cũng có cái để nhớ”. Nhưng bóng đá đỉnh cao không được đo bằng vài đốm sáng lẻ loi. Vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn những khoảnh khắc đó đến bất chấp hệ thống chiến thuật của Amorim, chứ không phải nhờ nó.