Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau

Liverpool coi chừng Real Madrid

Liverpool gặp Real Madrid (3h, 5/11) trong bối cảnh "Lữ đoàn đỏ" xuống phong độ nghiêm trọng trong thời gian qua. Đoàn quân HLV Slot chỉ mới tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh vừa qua.

Trái ngược Liverpool, Real Madrid vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao. Từ đầu mùa bóng 2025/26 tới hiện tại, đoàn quân HLV Alonso mới thua 1 trận trước Atletico Madrid. Còn lại, họ đều thắng trận, với chiến thắng đáng nhớ nhất là màn phục hận Barcelona.

Real Madrid sẵn sàng cho màn đại chiến căng thẳng gặp Liverpool

Trong 5 trận gần nhất, Liverpool đã nhận tới 8 bàn thua. Con số ấy rõ ràng khiến các fan đội bóng này lo lắng khi Liverpool sắp phải đương đầu Mbappe, 1 trong những tiền đạo có phong độ cao nhất châu Âu hiện nay. Ngôi sao sinh năm 1998 đã ghi 18 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Real Madrid trong quá khứ còn sắm vai khắc tinh của Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" có 2 lần gục ngã trước đối thủ này ở chung kết Cúp C1 chỉ trong vài năm trở lại đây. Xét rộng ra, đôi bên gặp nhau 12 lần, trong đó có tới 7 lần thắng lợi gọi tên Real Madrid, còn Liverpool chỉ có 4 lần được hưởng niềm vui.

Rõ ràng Real Madrid đang nắm trong tay nhiều lợi thế lớn. Đây là lý do để giới chuyên môn tin vào thắng lợi dành cho "Los Blancos" ngay tại Anfield.

PSG và Bayern Munich ngáng chân nhau

Ngoài đại chiến Liverpool - Real Madrid, cuộc đấu giữa PSG và Bayern Munich (3h, 5/11) cũng rất đáng chờ đợi. 2 đội bóng này hiện toàn thắng ở Cúp C1, qua đó chia sẻ 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng giải đấu.

Điều này đồng nghĩa PSG và Bayern Munich sẽ ngáng chân lẫn nhau ở trận cầu tới. Bất cứ kết quả nào xảy ra dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thứ hạng của họ tại Cúp C1.

PSG và Bayern Munich quyết không để mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu trên bảng xếp hạng Cúp C1

Xét về mặt phong độ, PSG và Bayern Munich không chênh lệch nhau nhiều. Trong khi PSG bất bại ở 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thì "Hùm xám" xứ Bavaria có thành tích toàn thắng.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở FIFA Club World Cup 2025. PSG khi đó thắng với tỷ số 2-0. Nhưng đại gia Ligue 1 nên nhớ trước đấy, họ có chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước Bayern Munich.

Cuộc đấu tới giữa 2 đội thực sự rất khó lường. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Không ngoại trừ khả năng đôi bên kết thúc trận đấu với cơn mưa bàn thắng và bất phân thắng bại.

Arsenal và Inter Milan chờ bứt tốc

Trong ngày nhiều ông lớn gặp nhau, Arsenal sẽ chớp lấy thời cơ để mong bứt phá trên bảng xếp hạng Cúp C1. Việc chỉ phải gặp Slavia Praha (0h45, 5/11) là cơ hội không thể tốt hơn dành cho đoàn quân HLV Arteta.

Slavia Praha mới có 2 điểm sau 3 trận, trong khi Arsenal nắm trong tay 9 điểm và xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu đánh bại Slavia Praha, Arsenal chắc chắn cải thiện vị trí thứ 4 của mình.

Top 10 trên bảng xếp hạng Cúp C1

Inter Milan cũng nắm trong tay 9 điểm ở Cúp C1 giống Arsenal. Ngoài ra, "Nerazzurri" có lịch thi đấu dễ thở khi chỉ phải gặp Kairat sắp tới (3h, 6/11). Việc tích lũy những điểm số trong các trận dễ thở như này sẽ giúp Inter Milan gặp thuận lợi hơn trong hành trình tìm kiếm tấm vé trực tiếp vượt qua vòng bảng.