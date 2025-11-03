Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Bayern Munich Paris Saint-Germain
Lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 sẽ chứng kiến nhiều cuộc chạm trán dự báo đầy hấp dẫn giữa các đội bóng lớn.

  

Liverpool coi chừng Real Madrid

Liverpool gặp Real Madrid (3h, 5/11) trong bối cảnh "Lữ đoàn đỏ" xuống phong độ nghiêm trọng trong thời gian qua. Đoàn quân HLV Slot chỉ mới tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh vừa qua. 

Trái ngược Liverpool, Real Madrid vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao. Từ đầu mùa bóng 2025/26 tới hiện tại, đoàn quân HLV Alonso mới thua 1 trận trước Atletico Madrid. Còn lại, họ đều thắng trận, với chiến thắng đáng nhớ nhất là màn phục hận Barcelona. 

Real Madrid sẵn sàng cho màn đại chiến căng thẳng gặp Liverpool

Real Madrid sẵn sàng cho màn đại chiến căng thẳng gặp Liverpool

Trong 5 trận gần nhất, Liverpool đã nhận tới 8 bàn thua. Con số ấy rõ ràng khiến các fan đội bóng này lo lắng khi Liverpool sắp phải đương đầu Mbappe, 1 trong những tiền đạo có phong độ cao nhất châu Âu hiện nay. Ngôi sao sinh năm 1998 đã ghi 18 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường. 

Real Madrid trong quá khứ còn sắm vai khắc tinh của Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" có 2 lần gục ngã trước đối thủ này ở chung kết Cúp C1 chỉ trong vài năm trở lại đây. Xét rộng ra, đôi bên gặp nhau 12 lần, trong đó có tới 7 lần thắng lợi gọi tên Real Madrid, còn Liverpool chỉ có 4 lần được hưởng niềm vui. 

Rõ ràng Real Madrid đang nắm trong tay nhiều lợi thế lớn. Đây là lý do để giới chuyên môn tin vào thắng lợi dành cho "Los Blancos" ngay tại Anfield.

PSG và Bayern Munich ngáng chân nhau

Ngoài đại chiến Liverpool - Real Madrid, cuộc đấu giữa PSG và Bayern Munich (3h, 5/11) cũng rất đáng chờ đợi. 2 đội bóng này hiện toàn thắng ở Cúp C1, qua đó chia sẻ 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng giải đấu. 

Điều này đồng nghĩa PSG và Bayern Munich sẽ ngáng chân lẫn nhau ở trận cầu tới. Bất cứ kết quả nào xảy ra dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thứ hạng của họ tại Cúp C1. 

PSG và Bayern Munich quyết không để mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu trên bảng xếp hạng Cúp C1

PSG và Bayern Munich quyết không để mất lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu trên bảng xếp hạng Cúp C1

Xét về mặt phong độ, PSG và Bayern Munich không chênh lệch nhau nhiều. Trong khi PSG bất bại ở 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thì "Hùm xám" xứ Bavaria có thành tích toàn thắng. 

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở FIFA Club World Cup 2025. PSG khi đó thắng với tỷ số 2-0. Nhưng đại gia Ligue 1 nên nhớ trước đấy, họ có chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước Bayern Munich.

Cuộc đấu tới giữa 2 đội thực sự rất khó lường. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Không ngoại trừ khả năng đôi bên kết thúc trận đấu với cơn mưa bàn thắng và bất phân thắng bại. 

Arsenal và Inter Milan chờ bứt tốc

Trong ngày nhiều ông lớn gặp nhau, Arsenal sẽ chớp lấy thời cơ để mong bứt phá trên bảng xếp hạng Cúp C1. Việc chỉ phải gặp Slavia Praha (0h45, 5/11) là cơ hội không thể tốt hơn dành cho đoàn quân HLV Arteta. 

Slavia Praha mới có 2 điểm sau 3 trận, trong khi Arsenal nắm trong tay 9 điểm và xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu đánh bại Slavia Praha, Arsenal chắc chắn cải thiện vị trí thứ 4 của mình.

Top 10 trên bảng xếp hạng Cúp C1

Top 10 trên bảng xếp hạng Cúp C1

Inter Milan cũng nắm trong tay 9 điểm ở Cúp C1 giống Arsenal. Ngoài ra, "Nerazzurri" có lịch thi đấu dễ thở khi chỉ phải gặp Kairat sắp tới (3h, 6/11). Việc tích lũy những điểm số trong các trận dễ thở như này sẽ giúp Inter Milan gặp thuận lợi hơn trong hành trình tìm kiếm tấm vé trực tiếp vượt qua vòng bảng. 

Dự đoán tỷ số lượt 4 vòng bảng Cúp C1

Ngày 5/11: 

0h45: Napoli 1-1 Frankfurt

0h45: Slavia Praha 0-3 Arsenal

3h: Altetico Madrid 2- Union SG

3h: Liverpool 1-2 Real Madrid

3h: Tottenham 2-0 Copenhagen

3h: Olympiakos 1-1 PSV

3h: Juventus 2-1 Sporting Lisbon

3h: PSG 2-2 Bayern Munich

3h: Bodo/Glimt 1-2 Monaco

Ngày 6/11: 

0h45: Pafos 0-1 Villarreal

0h45: Qarabag 0-2 Chelsea

3h: Man City 3-1 Dortmund

3h: Newcastle 1-1 Athletic Bilbao

3h: Ajax 1-2 Galatasaray

3h: Club Brugge 1-3 Barcelona

3h: Benfica 1-1 Leverkusen

3h: Inter Milan 3-0 Kairat

3h: Marseille 1-1 Atalana

03/11/2025 13:07 PM (GMT+7)
