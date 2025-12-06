Tin mới nhất bóng đá sáng 6/12: Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, Man City chiếm ưu thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lille vs Olympique Marseille 06/12/25 - Trực tiếp
Logo Lille - LIL Lille
1
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 6/12: Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, Man City chiếm ưu thế

Man City đã vươn lên vị trí số một trong cuộc đua giành Marc Guehi, khi nhà cựu vô địch Premier League đánh giá các phương án gia cố hàng thủ.

Man City vượt lên dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Guehi

Man City đã vươn lên vị trí số một trong cuộc đua giành Marc Guehi, khi nhà cựu vô địch Premier League đánh giá các phương án gia cố hàng thủ trước nỗi lo về tình trạng chấn thương kéo dài của John Stones. Theo lời của Keith Wyness - cựu giám đốc điều hành của Everton, thì Man City đang ở vị thế thuận lợi nhất để sở hữu trung vệ của Crystal Palace.

Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, cơ hội mở ra cho Man City

Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, cơ hội mở ra cho Man City

Wyness cũng cho biết Liverpool dù từng theo sát Guehi, nhưng giờ đây gần như không còn khả năng tái khởi động thương vụ. Thỏa thuận của "Lữ đoàn đỏ" đã đổ bể vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến họ chững lại hoàn toàn. Với việc hợp đồng của Guehi sẽ hết hạn vào cuối mùa này, Crystal Palace không muốn mạo hiểm mất trắng. Một đề nghị khoảng 35 triệu bảng được dự đoán đủ để mang anh rời Selhurst Park ngay tháng 1.

Thủ môn Martinez nỗ lực trở lại ở đại chiến với Arsenal

Thủ môn Emiliano Martinez vẫn chưa từ bỏ hy vọng kịp bình phục để ra sân trong trận Aston Villa gặp đội đầu bảng Arsenal – CLB cũ của anh.

Phía Villa sẽ kiểm tra thể trạng của Martinez vào thứ Sáu và thứ Bảy, sau khi anh rút lui ngay trước giờ bóng lăn ở trận thắng Brighton vì đau lưng. HLV Unai Emery cho biết vấn đề này khiến thủ thành người Argentina không thể hoàn thành phần khởi động.

Dù vậy, thủ môn 33 tuổi vẫn nuôi hy vọng có thể góp mặt trước Arsenal – đội đã bán anh cho Aston Villa cách đây năm năm với giá chỉ 16 triệu bảng, dù anh từng chơi cực hay trong nửa cuối mùa 2019/20.

Simeone lên tiếng bảo vệ Alvarez: “Cậu ấy đã ghi 39 bàn từ khi tới đây”

Sau thất bại trong cuộc so tài với Barcelona vào thứ Ba vừa rồi, Atletico Madrid tiếp tục hành quân xa nhà, lần này đến sân San Mames của Bilbao. Trước chuyến làm khách gặp đội bóng của Ernesto Valverde, HLV Diego Simeone đã trả lời báo chí tại Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Đã có những chỉ trích nhắm vào Julian Alvarez, về phong độ thiếu ấn tượng của cựu tiền đạo Man City thời gian qua. Nói về cậu học trò đồng hương, HLV Simeone chia sẻ: “Cậu ấy chịu yêu cầu giống như mọi cầu thủ khác. Ở đây không có ai là không bị đòi hỏi cả. Chúng tôi đang đồng hành với cậu ấy trong giai đoạn có thể chưa ghi được nhiều bàn… Cậu ấy đã có bao nhiêu bàn từ khi tới đây nhỉ? Ồ, 39 bàn”.

Tottenham nhắm thương vụ lớn với Van Hecke vào năm 2026

Tottenham đang cân nhắc tái khởi động thương vụ Jan Paul Van Hecke, khi TEAMtalk cho biết đội bóng Bắc London có thể đề xuất mức phí 40 triệu bảng cho trung vệ của Brighton vào năm 2026.

"Spurs" đã theo dõi cầu thủ người Hà Lan suốt vài mùa giải và từng tiến rất gần đến một lời đề nghị chính thức ở kỳ chuyển nhượng trước. Dù từng chuyển hướng sang mục tiêu khác, Van Hecke vẫn nằm trong danh sách ưu tiên khi Tottenham đánh giá các phương án gia cố hàng thủ.

Trung vệ 24 tuổi duy trì phong độ ổn định mùa này với 14 lần ra sân tại Premier League. Hợp đồng của anh kéo dài tới tháng 6/2027, khiến Brighton nhiều khả năng phải đưa ra quyết định thực tế về tương lai của anh trong năm tới.

Newcastle chuẩn bị “đại động thái” cho El Khannouss

Newcastle đang vào vị thế sẵn sàng tăng tốc trong thương vụ Bilal El Khannouss, khi các nguồn tin của Daily Mail cho biết đội bóng vùng Đông Bắc dự định đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tuyển thủ Morocco ngay khi hợp đồng cho mượn hiện tại của anh kết thúc.

El Khannouss, đang khoác áo VfB Stuttgart theo dạng cho mượn từ Leicester City, được cho là khao khát trở lại Premier League vào năm 2026. Newcastle xem tiền vệ 20 tuổi là mảnh ghép tương lai trong hệ thống của Eddie Howe và đã chuẩn bị hành động sau khi anh kết thúc thời gian thi đấu tại Đức.

Tiền vệ sáng tạo này đã ghi 2 bàn, đóng góp 3 kiến tạo sau 9 trận đá chính ở Bundesliga, đồng thời có thêm 3 pha lập công tại Europa League. Hợp đồng của anh với Leicester còn thời hạn tới năm 2028, đồng nghĩa “Chích chòe” sẽ phải đưa ra mức phí đáng kể nếu muốn hoàn tất thương vụ.

Luke Shaw hồi sinh: 10 năm sau cú gãy chân, vẫn đi tìm đỉnh cao cùng MU
Luke Shaw hồi sinh: 10 năm sau cú gãy chân, vẫn đi tìm đỉnh cao cùng MU

MU luôn kỳ vọng ở Luke Shaw, miễn là khi nào anh còn có thể bước ra sân thi đấu. Nhưng làm thế nào để cầu thủ này khỏe mạnh, đó là câu hỏi hóc búa cho...

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn

06/12/2025 01:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
Nhiều người đọc
