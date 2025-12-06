Tin mới nhất bóng đá sáng 6/12: Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, Man City chiếm ưu thế

Man City vượt lên dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Guehi

Man City đã vươn lên vị trí số một trong cuộc đua giành Marc Guehi, khi nhà cựu vô địch Premier League đánh giá các phương án gia cố hàng thủ trước nỗi lo về tình trạng chấn thương kéo dài của John Stones. Theo lời của Keith Wyness - cựu giám đốc điều hành của Everton, thì Man City đang ở vị thế thuận lợi nhất để sở hữu trung vệ của Crystal Palace.

Liverpool hết cửa chiêu mộ Guehi, cơ hội mở ra cho Man City

Wyness cũng cho biết Liverpool dù từng theo sát Guehi, nhưng giờ đây gần như không còn khả năng tái khởi động thương vụ. Thỏa thuận của "Lữ đoàn đỏ" đã đổ bể vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến họ chững lại hoàn toàn. Với việc hợp đồng của Guehi sẽ hết hạn vào cuối mùa này, Crystal Palace không muốn mạo hiểm mất trắng. Một đề nghị khoảng 35 triệu bảng được dự đoán đủ để mang anh rời Selhurst Park ngay tháng 1.

Thủ môn Martinez nỗ lực trở lại ở đại chiến với Arsenal

Thủ môn Emiliano Martinez vẫn chưa từ bỏ hy vọng kịp bình phục để ra sân trong trận Aston Villa gặp đội đầu bảng Arsenal – CLB cũ của anh.

Phía Villa sẽ kiểm tra thể trạng của Martinez vào thứ Sáu và thứ Bảy, sau khi anh rút lui ngay trước giờ bóng lăn ở trận thắng Brighton vì đau lưng. HLV Unai Emery cho biết vấn đề này khiến thủ thành người Argentina không thể hoàn thành phần khởi động.

Dù vậy, thủ môn 33 tuổi vẫn nuôi hy vọng có thể góp mặt trước Arsenal – đội đã bán anh cho Aston Villa cách đây năm năm với giá chỉ 16 triệu bảng, dù anh từng chơi cực hay trong nửa cuối mùa 2019/20.

Simeone lên tiếng bảo vệ Alvarez: “Cậu ấy đã ghi 39 bàn từ khi tới đây”

Sau thất bại trong cuộc so tài với Barcelona vào thứ Ba vừa rồi, Atletico Madrid tiếp tục hành quân xa nhà, lần này đến sân San Mames của Bilbao. Trước chuyến làm khách gặp đội bóng của Ernesto Valverde, HLV Diego Simeone đã trả lời báo chí tại Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Đã có những chỉ trích nhắm vào Julian Alvarez, về phong độ thiếu ấn tượng của cựu tiền đạo Man City thời gian qua. Nói về cậu học trò đồng hương, HLV Simeone chia sẻ: “Cậu ấy chịu yêu cầu giống như mọi cầu thủ khác. Ở đây không có ai là không bị đòi hỏi cả. Chúng tôi đang đồng hành với cậu ấy trong giai đoạn có thể chưa ghi được nhiều bàn… Cậu ấy đã có bao nhiêu bàn từ khi tới đây nhỉ? Ồ, 39 bàn”.

Tottenham nhắm thương vụ lớn với Van Hecke vào năm 2026

Tottenham đang cân nhắc tái khởi động thương vụ Jan Paul Van Hecke, khi TEAMtalk cho biết đội bóng Bắc London có thể đề xuất mức phí 40 triệu bảng cho trung vệ của Brighton vào năm 2026.

"Spurs" đã theo dõi cầu thủ người Hà Lan suốt vài mùa giải và từng tiến rất gần đến một lời đề nghị chính thức ở kỳ chuyển nhượng trước. Dù từng chuyển hướng sang mục tiêu khác, Van Hecke vẫn nằm trong danh sách ưu tiên khi Tottenham đánh giá các phương án gia cố hàng thủ.

Trung vệ 24 tuổi duy trì phong độ ổn định mùa này với 14 lần ra sân tại Premier League. Hợp đồng của anh kéo dài tới tháng 6/2027, khiến Brighton nhiều khả năng phải đưa ra quyết định thực tế về tương lai của anh trong năm tới.

Newcastle chuẩn bị “đại động thái” cho El Khannouss

Newcastle đang vào vị thế sẵn sàng tăng tốc trong thương vụ Bilal El Khannouss, khi các nguồn tin của Daily Mail cho biết đội bóng vùng Đông Bắc dự định đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tuyển thủ Morocco ngay khi hợp đồng cho mượn hiện tại của anh kết thúc.

El Khannouss, đang khoác áo VfB Stuttgart theo dạng cho mượn từ Leicester City, được cho là khao khát trở lại Premier League vào năm 2026. Newcastle xem tiền vệ 20 tuổi là mảnh ghép tương lai trong hệ thống của Eddie Howe và đã chuẩn bị hành động sau khi anh kết thúc thời gian thi đấu tại Đức.

Tiền vệ sáng tạo này đã ghi 2 bàn, đóng góp 3 kiến tạo sau 9 trận đá chính ở Bundesliga, đồng thời có thêm 3 pha lập công tại Europa League. Hợp đồng của anh với Leicester còn thời hạn tới năm 2028, đồng nghĩa “Chích chòe” sẽ phải đưa ra mức phí đáng kể nếu muốn hoàn tất thương vụ.