Tin mới nhất bóng đá sáng 5/12: Messi không quan tâm đến thống kê

Messi không quan tâm đến thống kê

Trong buổi trò chuyện mới đây, Lionel Messi đã chia sẻ quan điểm về những con số kỷ lục trong sự nghiệp. “Ngày nay, mọi người tập trung quá nhiều vào những con số. Còn với cá nhân tôi, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi không nghĩ rằng bản thân phải ghi bàn hay kiến tạo để tạo nên kỷ lục mới hay phá vỡ kỷ lục của ai đó. Năm 2012, tôi ghi 91 bàn nhưng tôi không thi đấu vì con số ấy, tôi thực sự chẳng quan tâm luôn ấy”.

Lionel Messi

Sneijder không tin Argentina tiếp tục vô địch World Cup

Trả lời phỏng vấn về ứng cử viên vô địch World Cup 2026, cựu tiền vệ Wesley Sneijder thẳng thừng loại nhà đương kim vô địch Argentina, và cả đội bóng quê hương – ĐT Hà Lan. Thay vào đó, cựu sao Real Madrid và Inter Milan lựa chọn 4 đội tuyển: Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha và Pháp.

Yaya Touré tiếp tục công kích Pep Guardiola

Cựu tiền vệ của Barcelona và Man City, Yaya Touré, gây sốc khi gọi HLV Pep Guardiola là “rắn độc” trong cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi không thấy một quý ông, thay vào đó tôi thấy một con rắn độc.

Khi ông ta gọi tôi trở lại sau khi tôi tỏa sáng tại World Cup 2010, vợ tôi đã thẳng thắn khuyên tôi từ bỏ và chuyển sang Man City. Ông ta đã không sử dụng tôi trong vòng 1 năm và nói rằng sự trở lại của tôi rất quan trọng. Tôi không cho điều đó là đúng”.

Marcelo gửi lời khuyên tới Vinicius

Chia sẻ trong một chương trình tại Brazil mới đây, cựu sao Real Madrid Marcelo đã gửi lời khuyên tới đàn em Vinicius. “Tình hình của Vinicius ở Real Madrid hiện tại khá nhạy cảm. Cậu ta đang phàn nàn quá nhiều với HLV, đồng đội rồi cả trọng tài. Đó là vấn đề ở bản thân Vinicius và cậu ấy cần phải chỉnh đốn lại. Bình tĩnh hơn, im lặng hơn – đó là điều cậu ấy cần phải làm”.

Gabriel Jesus muốn làm rõ tương lai

Theo ESPN Brazil, Gabriel Jesus đang muốn gặp ban lãnh đạo Arsenal để làm rõ tương lai. Cầu thủ này vẫn muốn chơi cho “Pháo thủ” nhưng chưa được sử dụng lần nào trong mùa giải này. Gabriel Jesus muốn được thi đấu nhiều hơn để tìm cơ hội tham dự World Cup 2026. Nếu Arsenal không thể cung cấp điều đó, Jesus sẽ tìm bến đỗ mới.