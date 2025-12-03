Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 3/11: Fernandes được bầu chọn hay nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người hâm mộ đã chọn tiền vệ Bruno Fernandes trở thành người xuất sắc nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Fernandes được bầu chọn hay nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh

Fernandes có màn trình diễn xuất sắc trong ngày MU ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Cụ thể, anh ghi cú đúp bàn thắng. Nhờ vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được các CĐV bầu chọn trở thành cầu thủ hay nhất vòng này. 

Fernandes được vinh danh

Fernandes được vinh danh

Hiện Fernandes đã tích lũy được 56 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Anh vượt qua huyền thoại Paul Scholes (55) trong danh sách những người kiến tạo nhiều nhất lịch sử CLB tính ở giải đấu số một xứ sở sương mù. Hiện chỉ còn Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) và David Beckham (80) đứng trên cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Saliba nguy cơ vắng mặt trận gặp Brentford

HLV Mikel Arteta xác nhận William Saliba đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận derby London tiếp đón Brentford (2h30, 4/12). Cầu thủ này bị đau khi tập luyện trước trận gặp Chelsea vào cuối tuần qua. Saliba chỉ bị đau nhẹ, nên tôi nghĩ chỉ mất vài ngày để nghỉ ngơi thôi. Hy vọng cậu ấy có thể góp mặt ngày mai".

Atletico Madrid định giá Gallagher

Gần đây có thông tin MU muốn chiêu mộ Gallagher của  Atletico Madrid ngay trong tháng 1/2026 để cải thiện hàng tiền vệ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần khoảng 30 triệu euro để hiện thực hóa thương vụ này. 

Real Madrid mất Mendy đến hết năm 2025

Nhà báo Arancha Rodriguez đưa tin chiều nay rằng năm 2025 của Ferland Mendy đã kết thúc sau khi anh dính thêm một chấn thương nữa. Việc này gây ra bất lợi lớn cho Real Madrid, khi họ sắp phải chơi 4 trận trong 11 ngày tới. Chấn thương này khiến Alonso chỉ còn Fran Garcia là hậu vệ trái để dự bị cho Alvaro Carreras. 

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Rashford hóa người thừa vì tam tấu của Barca tái hợp, MU dễ mất 920 tỷ đồng
Rashford hóa người thừa vì tam tấu của Barca tái hợp, MU dễ mất 920 tỷ đồng

Khi Raphinha tìm lại phong độ đỉnh cao và sẵn sàng tái hiện hình ảnh "tam tấu hủy diệt" với Yamal và Lewandowski, Rashford có lẽ nên sẵn sàng cho viễn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 23:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN