Tin mới nhất bóng đá sáng 3/11: Fernandes được bầu chọn hay nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh

Fernandes được bầu chọn hay nhất vòng 13 Ngoại hạng Anh

Fernandes có màn trình diễn xuất sắc trong ngày MU ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Cụ thể, anh ghi cú đúp bàn thắng. Nhờ vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được các CĐV bầu chọn trở thành cầu thủ hay nhất vòng này.

Fernandes được vinh danh

Hiện Fernandes đã tích lũy được 56 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Anh vượt qua huyền thoại Paul Scholes (55) trong danh sách những người kiến tạo nhiều nhất lịch sử CLB tính ở giải đấu số một xứ sở sương mù. Hiện chỉ còn Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93) và David Beckham (80) đứng trên cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Saliba nguy cơ vắng mặt trận gặp Brentford

HLV Mikel Arteta xác nhận William Saliba đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận derby London tiếp đón Brentford (2h30, 4/12). Cầu thủ này bị đau khi tập luyện trước trận gặp Chelsea vào cuối tuần qua. Saliba chỉ bị đau nhẹ, nên tôi nghĩ chỉ mất vài ngày để nghỉ ngơi thôi. Hy vọng cậu ấy có thể góp mặt ngày mai".

Atletico Madrid định giá Gallagher

Gần đây có thông tin MU muốn chiêu mộ Gallagher của Atletico Madrid ngay trong tháng 1/2026 để cải thiện hàng tiền vệ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần khoảng 30 triệu euro để hiện thực hóa thương vụ này.

Real Madrid mất Mendy đến hết năm 2025

Nhà báo Arancha Rodriguez đưa tin chiều nay rằng năm 2025 của Ferland Mendy đã kết thúc sau khi anh dính thêm một chấn thương nữa. Việc này gây ra bất lợi lớn cho Real Madrid, khi họ sắp phải chơi 4 trận trong 11 ngày tới. Chấn thương này khiến Alonso chỉ còn Fran Garcia là hậu vệ trái để dự bị cho Alvaro Carreras.