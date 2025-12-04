Tin mới nhất bóng đá sáng 3/12: Son Heung Min trở lại Tottenham, HLV Amorim khiến đối thủ "xấu hổ"

Tottenham xác nhận Son Heung Min trở lại

Trên Twitter chính thức, CLB Tottenham thông báo tiền đạo Son Heung Min sẽ dự khán trận đấu giữa "Gà trống" và Slavia Praha trong khuôn khổ vòng bảng Champions League (3h, 10/12 giờ Việt Nam, ngày 9/12 giờ Anh).

Son Heung Min trở lại Tottenham vào ngày 10/12 (giờ Việt Nam)

Tiền đạo người Hàn Quốc cũng xác nhận: "Tôi vô cùng hạnh phúc vì sắp được trở lại London vào ngày 9/12 và có thể trực tiếp nói với người hâm mộ rằng sự ủng hộ và tình yêu thương của họ suốt 10 năm qua có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với tôi và gia đình". Đây là lần đầu tiên, Son Heung Min trở lại sân Tottenham Hotspur kể từ khi chia tay đội bóng để gia nhập LAFC hồi tháng 9.

HLV West Ham thừa nhận từng "bẽ mặt" vì Amorim

Trước trận MU - West Ham (3h, 5/12), HLV Nuno Sano của West Ham đã bất ngờ bị phóng viên hỏi về màn đối đầu với đồng nghiệp Ruben Amorim thời cầu thủ ở chung kết cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha năm 2010.

Thời điểm đó, Benfica của Amorim đánh bại Porto của Santo 3-0, trong đó "thuyền trưởng" MU mở tỷ số từ cú sút xa tưởng chừng không mấy nguy hiểm, nhưng Santo - với tư cách thủ môn Porto - lại mắc sai lầm khi để bóng "chui" vào lưới.

"Đó là khoảnh khắc tồi tệ với tôi. Tôi có rất nhiều khoảnh khắc không may mắn và trận đấu này cũng vậy. Tôi vẫn không hiểu vì sao. Đó là trận đấu lớn và chúng tôi đã thua. Sau sai lầm của thủ môn, điều tốt nhất có thể xảy ra là đội bóng ngược dòng và bạn sẽ cảm thấy được tha thứ. Thật không may là chúng tôi không thắng trận đấu đó. Dù sao thì mọi thủ môn đều từng trải qua điều tồi tệ như vậy”, Nuno Santo trải lòng.

FIFA ra mắt giải thưởng Hòa bình

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận ra mắt giải thưởng mới có tên gọi "Giải thưởng Hòa bình FIFA - Bóng đá đoàn kết thế giới". Giải thưởng này sẽ được trao hàng năm cho những cá nhân "có những hành động đặc biệt và phi thường vì hòa bình" và "đoàn kết người dân trên toàn thế giới".

Dự kiến, chủ nhân đầu tiên của giải thưởng sẽ được chủ tịch FIFA Gianni Infantino vinh danh trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 (0h, 6/12) tại Washington, DC.

Đồng đội cũ muốn tái hợp Messi ở Inter Miami

Trả lời phỏng vấn ESPN, Darío Benedetto, đồng đội cũ của Lionel Messi ở ĐT Argentina đã bày tỏ nguyện vọng tái hợp M10 tại Inter Miami, thậm chí tuyên bố: ""Nếu Messi gọi tôi đến chơi cho Inter Miami, tôi sẽ đi bằng xe đạp!". Benedetto năm nay 35 tuổi, chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Newell's Old Boys hồi tháng 10.