Luke Shaw hồi sinh: 10 năm sau cú gãy chân, vẫn đi tìm đỉnh cao cùng MU

🔥 Cú sốc phơi bày mùa giải tệ hại

“Luke, cậu thấy thế nào?”. Khoảnh khắc ấy, Shaw khựng lại, lắc đầu, trong khi tiếng cổ động viên Tottenham ăn mừng vang dội bên kia đường hầm ở Bilbao. Đó là đêm chung kết Europa League ác mộng ngày 21/5, nơi MU thua đau đớn 0-1 trước Tottenham, qua đó mất tấm vé dự Champions League 2025/26.

Vẻ thất vọng của Luke Shaw sau trận chung kết Europa League năm ngoái

“Ờm… suy sụp. Kết quả này phản ánh đúng mùa giải của chúng tôi: quá tệ. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Đây không phải là tiêu chuẩn của Man United. Tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ, chắc họ cũng mệt mỏi khi nghe những lời này rồi", hậu vệ người Anh trầm tư, chia sẻ những lời gan ruột.

Theo ký giả Andy Mitten trên tờ The Athletic, trong 35 năm làm báo, chưa khi nào ông thấy một cầu thủ MU bi quan đến thế. Sự thẳng thắn của Shaw được nể trọng, nhưng nhiều CĐV đã hết kiên nhẫn: quá nhiều thất bại, màn trình diễn kém cỏi và với Shaw cùng chuỗi chấn thương vô tận mà họ cho rằng là do anh “tự gây ra”.

📉 Cầu thủ phục vụ lâu nhất… nhưng bị ám ảnh bởi chấn thương

Luke Shaw (30 tuổi) gia nhập MU từ 2014 và hiện là người có thâm niên lâu nhất trong đội. Trận gặp Crystal Palace vừa qua là lần ra sân thứ 300 của anh, tức trung bình 27 trận mỗi mùa. Trong khi đó, Bruno Fernandes đá 303 trận chỉ trong… chưa tới nửa quãng thời gian ấy.

Shaw kỷ niệm 300 trận khoác áo MU

Vấn đề của Shaw không bao giờ là tài năng, mà là chấn thương. Năm 2015, anh từng nói: “Tôi chúc bất cứ ai không phải trải qua những chấn thương như tôi”.

Sau mùa đầu chỉ đá 20 trận, anh thừa nhận: “Tôi đến CLB không đủ thể trạng, và mọi thứ đi lệch hướng. Tôi học được bài học đó, trở nên khỏe hơn, sắc bén hơn”.

Rồi một tháng sau, anh gãy chân tại PSV. Bi kịch đó trở thành “kịch bản quen thuộc” trong sự nghiệp của Shaw.

🩺 Chuỗi ngày ám ảnh & bước ngoặt ở Qatar

Ba mùa đầu, anh không mùa nào vượt 20 trận. Giai đoạn 2018 – 2023, Shaw lấy lại phong độ với trung bình 39 trận/mùa. Nhưng hai mùa gần nhất, anh lại chìm trong chấn thương, chỉ đá 15 và 12 trận.

Mùa này, mọi chuyện thay đổi. Shaw đá chính tất cả các trận ở Ngoại hạng Anh 2025/26, vượt số trận mùa trước, nhiều trận đá đủ 90 phút.

Shaw luôn nỗ lực để có thể trạng tốt hơn

Bước ngoặt chính là chuyến đi Qatar hồi tháng 3. Shaw dành hai tuần ở trung tâm Aspire, làm việc với chuyên gia MU để phân tích gốc rễ các vấn đề ở chân phải, nơi từng gãy đôi 10 năm trước. Thời tiết ấm, quy trình phục hồi chuyên sâu giúp anh trở lại mạnh mẽ từ đầu mùa.

🧱 Học vai trò mới & và thống kê bị hiểu sai

Một số thống kê tiêu cực về số quả tạt và cơ hội tạo ra khiến Shaw bị so sánh bất công — bởi anh đang chơi trung vệ lệch trái, không còn là hậu vệ biên thuần túy.

Shaw từng chơi ở vị trí này, đặc biệt tỏa sáng ở trận thắng Chelsea 2–0 năm 2020, nhưng chưa bao giờ đá thường xuyên như hiện tại.

MU đánh giá cao Luke Shaw và vừa tổ chức lễ tôn vinh trận thứ 300 cho ngôi sao có thâm niên lâu nhất đội tại Carrington.

Vai trò hiện tại của Luke Shaw rất quan trọng với MU

🔄 Tương lai mờ mịt nhưng giá trị hiện tại là thật

Hơn một năm nữa, Shaw đủ điều kiện đàm phán với CLB khác y hệt trường hợp Maguire. MU sẽ quyết định giữ anh với mức lương thấp hơn, hoặc để anh ra đi.

Shaw được xem là hậu vệ khó bị đánh bại trong các tình huống 1 đối 1, xử lý bóng thông minh, ra quyết định tốt. Nhưng anh phải đối diện thách thức thể hình: cao 1m78, thấp hơn hẳn dàn hậu vệ Arsenal, tất cả đều trên 1m80.

🧠 Góc nhìn chuyên môn

Cựu hậu vệ MU Danny Higginbotham nhận xét: “Khi cầu thủ chạy cánh dâng cao, Shaw lập tức trở lại vai trò hậu vệ trái. Chiều cao không phải là vấn đề, vì cạnh anh là De Ligt và Maguire/Yoro - những mẫu cầu thủ to con và mạnh không chiến mạnh”.

Shaw giỏi xử lý bóng, bình tĩnh khi bị pressing và có thể phối hợp tấn công hiệu quả với Dorgu nhờ các pha bó vào trung lộ hoặc dạt biên.

Shaw đến sân tập lúc 8:30 sáng mỗi ngày để làm bài chuẩn bị riêng, kể cả ngày nghỉ. Anh trầm tính nhưng có ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ, gắn kết tốt với tân binh Matheus Cunha.

Dù bị Gary Neville chỉ trích sau trận thua Everton, Shaw nhìn chung thi đấu ổn định, đặc biệt nổi bật trong chiến thắng 2–1 của MU trước Crystal Palace ngay tại Selhurst Park.

10 năm trước, Shaw từng bị gãy chân sau pha bóng này

🏴‍☠️ Tham vọng đội tuyển & tranh cãi không hồi kết

Shaw muốn dự World Cup cùng tuyển Anh, dù mới có 34 lần ra sân cho “Tam Sư”. Điều này khiến nhiều CĐV MU khó chịu vì họ muốn anh ưu tiên CLB.

Ngay cả Peter Schmeichel từng công khai chỉ trích: “MU trả lương cho cậu ấy, cậu ấy nên ưu tiên MU”.

MU chưa sẵn sàng trở lại đỉnh cao, và Shaw có thể không nằm trong đội hình hoàn thiện của tương lai. Nhưng ở thời điểm này, anh là trụ cột, và phải cạnh tranh mạnh mẽ khi Lisandro Martinez tái xuất.

Với Shaw và Martinez - nếu ai đó cần một chút may mắn để đổi đời, thì chính là họ. Bởi vốn dĩ họ đã quá đen đủi trong suốt sự nghiệp.