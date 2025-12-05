Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lỡ cơ hội vào nhóm dự Cúp C1

Buổi tối ngày 4/12 chỉ có 1 trận đấu duy nhất và cũng là trận cuối cùng của vòng 14 Premier League. MU đón tiếp West Ham tại Old Trafford và mỗi đội đều có mục tiêu rõ ràng: MU thắng là sẽ vào top 5 (nhóm dự Cúp C1), còn West Ham thắng là có thể thoát ra khỏi nhóm rớt hạng.

MU đánh rơi 2 điểm trước West Ham

Rốt cuộc thì đã không có bên nào thắng. MU đã dẫn bàn trước nhờ Diogo Dalot ở đầu hiệp 2, nhưng một quả phạt góc của West Ham phút 83 đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Magassa, và đó cũng là bàn thắng ấn định trận đấu. MU đánh rơi 2 điểm và sẽ phải đợi cơ hội vào top 5 lúc khác.

Với 22 điểm, MU đã lên thứ 8 và đứng trên Liverpool do hơn hiệu số, nhưng xếp sau Brighton cũng vì lý do đó. Crystal Palace và Sunderland, 2 đội xếp trên MU, đều chỉ hơn 1 điểm, trong khi Chelsea hơn MU chỉ 2 điểm. Cuộc chiến top 5 do đó sẽ còn tiếp tục đáng xem ở các vòng tới.

West Ham trong khi đó đã có 12 điểm, họ vẫn kém 2 điểm so với Leeds ở vị trí thứ 17 sau khi Leeds thắng bất ngờ trước Chelsea. Xem như đây là khởi đầu tốt nhất có thể cho "The Hammers" vì 3 đối thủ tiếp theo của họ đều rất "xương xẩu": Brighton, Man City và Aston Villa.

Sau vòng 14, vòng 15 sẽ bắt đầu ngay ngày mai với cuộc đấu top 3 giữa Arsenal và Aston Villa (19h30, 6/12) và trong cùng ngày, Sunderland sẽ tiếp tục được thử thách trước một đối thủ lớn khác khi đến thăm Man City (22h, 6/12). Tuy nhiên các trận đấu còn lại của vòng 15 nhìn chung sẽ có sự chênh lệch đáng kể về thứ bậc giữa 2 đối thủ, trong đó MU chỉ gặp một Wolves vẫn chưa thắng.

BXH Premier League sau vòng 14