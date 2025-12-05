MU hòa trên thế thắng trước West Ham, HLV Amorim ngầm chê các tiền đạo

MU chỉ có được 1 điểm trong thế dẫn bàn trong trận đón tiếp West Ham ở vòng 14 Premier League. Bàn thắng của Diogo Dalot ở phút 58 là sự cụ thể hóa thế áp đảo của MU từ đầu trận, và cho tới giữa hiệp 2 họ vẫn trong thế kiểm soát còn West Ham tỏ ra khá vô vọng, nhưng West Ham gỡ hòa từ một pha phạt góc để chia điểm.

HLV Ruben Amorim

HLV Amorim không giấu được sự bực mình với kết quả này. Ông cho biết: “Chúng tôi có những thời điểm chơi tốt, nhưng lại đánh mất quyền kiểm soát sau khi ghi bàn. Lẽ ra chúng tôi phải kết liễu trận đấu ngay khi có bàn mở tỷ số".

“Thời điểm đó, thế trận hoàn toàn trong tầm tay và chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng bất kỳ tình huống cố định nào cũng có thể trở thành vấn đề. Đội đã không giữ được bóng sau bàn thắng. Chúng tôi thua trong các pha bóng hai, cầm bóng không tốt và đối thủ thì luôn có được pha chạm bóng đầu tiên".

Amorim sau đó có ý ngầm chê các tiền đạo MU. Ông bình luận: "Lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát kiểu trận đấu như vậy tốt hơn. Sau bàn đầu tiên, chúng tôi cần xử lý bóng sắc bén hơn. Đôi khi, đặc điểm của những cầu thủ chơi trong vòng cấm là chưa đủ để tạo được sự khác biệt".

Khi được hỏi về việc tại sao thay người như vậy, Amorim đáp: "Không, thay người không phải lý do chúng tôi bị cầm hòa. Cầu thủ đã thay đổi nhưng kế hoạch và đấu pháp thì vẫn còn đó, tôi đều nhấn mạnh cho các cầu thủ là phải chốt hạ trận đấu này".

Dalot là người ghi bàn nhưng sau trận anh tỏ ra khá thất vọng. Dalot nói: "Rõ ràng là rất thất vọng. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi chơi tại Old Trafford. Đội đã trở nên quá nôn nóng. Chúng tôi xử lý bóng thiếu chính xác và có phần cẩu thả trong các pha kiểm soát. Thật thất vọng khi chỉ có được một trận hòa, bởi chúng tôi đã nắm trận đấu trong tay".

Dalot và các đồng đội không vui khi chỉ có 1 điểm giữ lại sân nhà

“Đây là vấn đề cần phải tìm ra lời giải. Có thể đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng không thể để mọi thứ diễn ra như vậy. Bạn chiến đấu suốt 60 phút để ghi bàn, và khi làm được thì phải tiếp tục duy trì đúng những gì đã làm. Thật không may, chúng tôi không thể giữ vững kết quả. Cuối cùng, chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Lỗi phần lớn thuộc về chúng tôi".