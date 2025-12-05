MU và ranh giới "siêu mỏng": Thắng dễ là xa xỉ phẩm cho Amorim

Bài toán dứt điểm tái hiện

Không hiểu bằng cách nào mà từ chỗ đang dễ dàng tiến tới 3 điểm, MU lại bị gỡ hòa và thậm chí bị West Ham dồn ép ở cuối trận. Đây là một West Ham đã thua khá bạc nhược Liverpool cuối tuần trước, một West Ham đã đá khoảng 1 giờ đồng hồ không tạo ra cơ hội rõ rệt nào.

Bruno Fernandes vô duyên trước West Ham đã trở thành "truyền thống", nhưng cả các đồng đội mới của anh cũng không khá hơn

West Ham cho tới trước bàn gỡ hòa đã không làm được gì đáng kể. Họ lên bóng dở, giữ bóng dở và dứt điểm (khi có cơ hội, và số cơ hội đó rất ít) cũng dở. Các vị trí của West Ham đang bí ý tưởng thì đột nhiên họ có một quả phạt góc và gỡ hòa từ pha bóng đó.

Trước West Ham, hàng tiền đạo MU đá khá dở mặc dù Matheus Cunha trở lại. Zirkzee chơi tốt khi kéo bóng ở giữa sân, nhưng khi vào vòng cấm thì có đúng 1 pha bóng đáng kể là tình huống anh để bóng bật đùi suýt đi vào lưới (nhưng bị Wan-Bissaka phá), trong khi Mbeumo và Cunha có cơ hội nhưng vấp phải hàng thủ West Ham lăn xả cản bóng. Bruno Fernandes thì vẫn cái dớp West Ham, đã sút 40 lần về phía cầu môn đối thủ này từ khi gia nhập MU mà vẫn chưa ghi bàn.

Bủn rủn sau phút 60

Khi hàng công chính đã không ghi được bàn, vấn đề tiếp theo là khoảng cách giữa đội hình chính với dự bị của MU khá lớn. Trong 60 phút đầu trước West Ham, MU kiểm soát toàn bộ thế trận và họ có phần xui xẻo khi không ghi được bàn trong hiệp 1. Khi Diogo Dalot chọc thủng lưới ở phút 58, giờ thay người cũng đã điểm với Ruben Amorim.

Các dự bị MU gần như trận nào cũng góp phần khiến thế trận của đội nhà đi xuống

Có thể việc thay người là cần thiết, bởi Casemiro đã quá già để có thể đá lâu hơn, nhưng dùng quyền thay người vô tình đã làm gián đoạn nhịp chơi của MU. Họ không còn pressing, không còn tấn công liên tục để gia tăng cách biệt, thay vào đó thụ động lùi dần cho tới khi West Ham bắt đầu cảm nhận thời cơ đã tới.

Các dự bị nhìn chung chơi không tốt, Dorgu làm các fan ngao ngán cuối trận với một quả tạt đưa bóng đi vọt ra biên. Ugarte vào thế chỗ Casemiro và không lâu sau West Ham bắt đầu thường xuyên vượt qua tuyến giữa của MU hơn.

Xa xỉ phẩm của Amorim

West Ham dù có yếu thì vẫn có những cầu thủ trình độ cao, đặc biệt Jarrod Bowen như bị ai đó nhập và thi đấu như lên đồng trong khoảng 15 phút cuối. Điều này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu MU giải quyết trận đấu từ trước. Thắng đậm, hoặc thắng nhẹ nhàng là điều tương đối xa xỉ với MU từ đầu mùa giải.

MU mùa này chỉ thắng được trận gặp Sunderland là ung dung cả về thế trận lẫn tỷ số

Chỉ cần nhìn vào kết quả các trận là có thể thấy rõ điều đó: MU thắng sát nút tới 4 trận (trong tổng số 6 trận thắng). Trong 2 trận thắng còn lại, duy có trận thắng Sunderland là khá thoải mái cho MU. Trận thắng Brighton thì khá nghẹt thở, Brighton từ chỗ bị dẫn 0-3 đã rút ngắn 2-3 và chỉ nhờ Bryan Mbeumo ở phút bù giờ mới có tỷ số 4-2.

Sẽ còn những trận đấu như trước Brighton, trước Burnley hay trước West Ham trong phần còn lại của mùa giải với MU. Họ sẽ không thể giải quyết vấn đề này ngay nếu không có một kỳ chuyển nhượng để điều chỉnh lực lượng, lẫn một giai đoạn tập huấn để hoàn thiện đấu pháp. Mùa này mỗi trận đấu sẽ là những lần MU như người đi trên dây, không đủ lực để thường xuyên khuất phục đối thủ nhanh chóng.