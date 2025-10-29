Tin mới nhất bóng đá sáng 29/10: PSG đoạt cú ăn ba, doanh thu gần chạm mốc 1 tỷ USD

PSG đoạt cú ăn ba, doanh thu gần chạm mốc 1 tỷ USD

Nhà vô địch Champions League 2024/25 - Paris Saint Germain vừa công bố doanh thu kỷ lục 837 triệu euro (tương đương 976 triệu USD) trong mùa giải 2024/25.

PSG vô địch Champions League mùa trước

Theo báo cáo tài chính được CLB công bố hôm thứ Ba, PSG thu về 175 triệu euro từ doanh thu ngày thi đấu và 367 triệu euro từ mảng thương mại, với sáu đối tác mới gia nhập hệ thống tài trợ của đội bóng. Những con số này bao gồm hoạt động của đội bóng nam, đội bóng nữ, cùng các đội bóng ném và judo thuộc hệ thống PSG.

Mùa giải vừa qua, đội bóng nam của PSG đã giành cú đúp quốc nội và lần đầu tiên đăng quang Champions League, sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết. Thành công này giúp Qatar Sports Investments (QSI) – nhà đầu tư sở hữu CLB từ tháng 6/2011 – đạt được danh hiệu mà họ theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

Đội bóng Bundesliga đàm phán chiêu mộ Endrick

Theo các nguồn tin, Stuttgart đang xem xét một thương vụ bất ngờ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông khi muốn mượn Endrick, tài năng trẻ của CLB Real Madrid.

Đội bóng Đức kỳ vọng có thể tận dụng mối quan hệ thân thiết giữa HLV Sebastian Hoeness và HLV Xabi Alonso của Real Madrid để thuyết phục “Los Blancos” cho phép chân sút 19 tuổi sang thi đấu tại Bundesliga.

Các cuộc đàm phán được cho là đã bắt đầu diễn ra, mở ra khả năng Endrick sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên hơn tại Đức trước khi chính thức chen chân vào đội hình đầy sao của Real Madrid.

Greenwood có thể gây sốc với khả năng trở lại Premier League

Hai CLB tại Premier League được cho là đang cân nhắc chiêu mộ Mason Greenwood, trong bối cảnh cựu tiền đạo của Manchester United đang thi đấu chói sáng tại Marseille (Pháp).

Greenwood rời Old Trafford vào tháng 9/2023. Cầu thủ người Anh sau đó gia nhập Getafe theo dạng cho mượn, trước khi chuyển hẳn sang Marseille ở mùa giải tiếp theo.

Phong độ ấn tượng tại Ligue 1 đang giúp Greenwood lấy lại hình ảnh của một tài năng lớn từng bị lãng quên, đồng thời mở ra viễn cảnh gây sốc trở lại bóng đá Anh – nơi tên tuổi anh từng gắn liền với nhiều tranh cãi hơn là bàn thắng.

Theo trang TEAMtalk, hai đội bóng Tottenham và West Ham đã chính thức tham gia cuộc đua giành chữ ký của Mason Greenwood vào năm 2026. Điều đó mở ra khả năng cầu thủ người Anh trở lại Premier League sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng ở Pháp.

Bayern yên tâm giữ chân “viên ngọc quý” Lennart Karl

Lennart Karl đang được xem là “báu vật” mới của Bayern Munich, khi tài năng 17 tuổi này đã trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của "Hùm xám" và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Bundesliga.

Dưới thời HLV Vincent Kompany, Karl thường xuyên được trao cơ hội ra sân và thể hiện phong độ chói sáng, trở thành niềm hy vọng mới trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của Bayern.

Theo các nguồn tin từ Đức, Bayern đã sớm lên kế hoạch bảo vệ tương lai dài hạn của Karl, với một bản gia hạn hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. Chính vì thế, ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena không hề lo ngại việc mất đi viên ngọc quý này, bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng từ nhiều ông lớn châu Âu.

Dortmund nhắm hai “thần đồng” Nam Mỹ

Borussia Dortmund một lần nữa hướng tầm ngắm về Nam Mỹ trong hành trình tìm kiếm những tài năng bóng đá thế hệ mới. Theo các nguồn tin, đội bóng vùng Ruhr đã cử tuyển trạch viên sang khu vực này để theo dõi hai cầu thủ 17 tuổi gồm Kaua Prates của Cruzeiro (Brazil) và Juan Cruz Meza của River Plate (Argentina) - hai cái tên đang nổi bật như những viên ngọc sáng nhất trong thế hệ trẻ của bóng đá Nam Mỹ.