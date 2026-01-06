Tin mới nhất bóng đá sáng 6/1: HLV Amorim chốt tương lai sau khi bị MU sa thải

HLV Amorim chốt tương lai sau khi bị MU sa thải

Theo Sky Sports, HLV Ruben Amorim không quá bất ngờ trước việc bị MU sa thải và rất muốn sớm trở lại công việc huấn luyện. Dù đã bị sa thải, HLV Amorim vẫn được cho là tin tưởng MU đủ khả năng giành vé dự Champions League, đồng thời cho rằng phong độ của “Quỷ đỏ” sẽ cải thiện khi các cầu thủ trở về sau CAN Cup. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo cấp cao của MU đã trở nên không thể hàn gắn.

HLV Amorim đã nhanh chóng lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của mình

HLV Amorim đang chuẩn bị rời khỏi nước Anh. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là muốn tạm thời rút lui để ổn định lại tinh thần và đã đoàn tụ với gia đình.

Man City cân nhắc chiêu mộ Guehi

Theo BBC Sport, Man City đang thăm dò khả năng chiêu mộ trung vệ đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace. Đội bóng của HLV Pep Guardiola quan tâm tới trung vệ tuyển Anh sau khi phải hứng chịu cú sốc chấn thương kép ở trận hòa 1-1 với Chelsea trên sân Etihad hôm 5/1.

Ở trận đấu đó, hai trung vệ số một là Josko Gvardiol và Ruben Dias đều buộc phải rời sân, khiến Man City hiện chỉ còn Nathan Ake và Abdukodir Khusanov là những lựa chọn khả dĩ ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi John Stones đã sớm nằm trong danh sách chấn thương.

Guehi hiện chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Crystal Palace. Khả năng tuyển thủ Anh ký hợp đồng mới với “Đại bàng” được đánh giá là rất thấp.

HLV Ancelotti khuyên Endrick rời Real Madrid

Endrick cho biết anh đã trao đổi với HLV Carlo Ancelotti, người đã ủng hộ tài năng tuổi teen người Brazil quyết định rời Real Madrid để gia nhập Lyon theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Endrick nói: “Vâng, tôi đã nói chuyện với Ancelotti và ông ấy đưa ra cho tôi những chỉ dẫn để cải thiện bản thân với tư cách một cầu thủ. Những lời khuyên đó thực sự chạm đến trái tim tôi. Ông ấy nói: ‘Hãy đi đi, phát triển bóng đá của cậu, tôi muốn cậu được hạnh phúc’.

Dù vậy, tôi đã đưa ra quyết định từ trước, cho dù lời khuyên của ông ấy rất quan trọng. Ancelotti là HLV tuyệt vời tại Real Madrid. Tôi đã lắng nghe mọi lời khuyên của ông và ông ấy đã giúp tôi phát triển. Giờ đây, nhiệm vụ của tôi là làm việc chăm chỉ để được thi đấu và giúp Lyon giành chiến thắng”.

Cancelo ưu tiên Barcelona hơn Inter Milan

Theo Sky Sport Italia, Inter Milan đã đạt thỏa thuận miệng để chiêu mộ Joao Cancelo theo dạng trao đổi cầu thủ, với Stefan De Vrij hoặc Francesco Acerbi có thể đi theo chiều ngược lại sang Al Hilal của Saudi Arabia. Dù vậy, hậu vệ người Bồ Đào Nha sẵn sàng trì hoãn việc chấp thuận các đề nghị khác để chờ động thái từ Barcelona.

Giờ đây, theo hai nhà báo Fabrizio Romano và Gianluca Di Marzio, Barcelona đã chính thức nhập cuộc khi gửi đề nghị chính thức đầu tiên tới Al Hilal. Đề xuất này là hợp đồng cho mượn, trong đó Barcelona chỉ gánh một phần mức lương của cựu sao Man City.

Celtic sa thải HLV chỉ sau 33 ngày

Celtic đã chính thức sa thải HLV Wilfried Nancy chỉ sau 33 ngày nắm quyền tại sân Celtic Park. Chiến lược gia người Pháp nhận tới 6 thất bại trong 8 trận kể từ khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Celtic, thay thế HLV Brendan Rodgers. Trận đấu cuối cùng của ông là thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Rangers hôm 3/1 vừa qua.

HLV Nancy hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi ngay lập tức áp dụng sơ đồ 3-4-3 mới và kiên trì sử dụng hệ thống này, bất chấp kết quả không cải thiện.