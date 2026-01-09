Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 9/1: Real Madrid nhiều khả năng mua được Schlotterbeck

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 9/1: Trung vệ Schlotterbeck dễ chuyển sang Real Madrid do Dortmund không muốn bán cho Bayern.

Real Madrid nhiều khả năng mua được Schlotterbeck

Theo tin từ tờ Bild, khả năng trung vệ Nico Schlotterbeck rời Đức rất cao do Dortmund không muốn mất anh trước khi đáo hạn hợp đồng, nhưng cũng không muốn bán cho Bayern Munich. Real Madrid đang quan tâm đến trung vệ này nên rất có thể Dortmund sẽ bán cho Real, mức giá dù vậy sẽ lên tới hơn 50 triệu euro.

Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck

Rui Costa đính chính tin “hình phạt” của Mourinho

Sau trận thua Braga ở bán kết Cúp Liên đoàn, các cầu thủ Benfica được cho là đã phải ngủ lại sân tập của đội theo công bố từ HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên chính chủ tịch Rui Costa đã nói lại cho các phóng viên rằng đằng nào các cầu thủ cũng sẽ ngủ lại sân tập bất kể kết quả ra sao, do đó đấy không phải là một “hình phạt” của Mourinho, cho dù ông có cố ra vẻ đó là hình phạt để chấn chỉnh các cầu thủ.

Thomas Frank phản hồi về bình luận của Romero

HLV Thomas Frank mới đây đã cho biết ông đã nói chuyện với trung vệ Cristiano Romero sau khi đội trưởng của Tottenham viết trên mạng xã hội có ý bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng. “Hôm qua Romero rất tuyệt vời nhưng cậu ấy vẫn là một thủ lĩnh trẻ. Đôi lúc chúng ta mắc sai sót, nhưng phải giữ chuyện đó trong nội bộ. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy sáng nay”, Frank cho biết.

Roma giữ Ferguson do vụ Zirkzee bế tắc

Với việc vụ chuyển nhượng Joshua Zirkzee bị đình trệ do MU đang bận lo việc thời hậu Amorim, Roma quyết định tạm thời sẽ giữ tiền đạo Evan Ferguson, người đã ghi 2 bàn & 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên Roma sẽ trả Leon Bailey về Aston Villa do cầu thủ này vừa phong độ kém lại vừa hay đi chơi thâu đêm.

Tottenham đạt thỏa thuận với hậu vệ trái Souza

Fabrizio Romano cho biết hậu vệ trái Souza đã đạt thỏa thuận gia nhập Tottenham và giờ Spurs đang đàm phán với Santos để thống nhất phí chuyển nhượng. Cầu thủ 19 tuổi này đã chơi 29 trận mùa 2025 cho Santos và từng khoác áo U17 Brazil vô địch giải U17 Nam Mỹ 2023.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 8/1: Morocco quyết giữ CĐV đặc biệt của CAN Cup
Tin mới nhất bóng đá tối 8/1: Morocco quyết giữ CĐV đặc biệt của CAN Cup

Morocco quyết giữ CĐV đặc biệt của CAN Cup, Michel Nkuka Mbodilanga với mức thù lao 2.000 euro/trận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 23:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN