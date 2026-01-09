Tin mới nhất bóng đá sáng 9/1: Real Madrid nhiều khả năng mua được Schlotterbeck

Real Madrid nhiều khả năng mua được Schlotterbeck

Theo tin từ tờ Bild, khả năng trung vệ Nico Schlotterbeck rời Đức rất cao do Dortmund không muốn mất anh trước khi đáo hạn hợp đồng, nhưng cũng không muốn bán cho Bayern Munich. Real Madrid đang quan tâm đến trung vệ này nên rất có thể Dortmund sẽ bán cho Real, mức giá dù vậy sẽ lên tới hơn 50 triệu euro.

Nico Schlotterbeck

Rui Costa đính chính tin “hình phạt” của Mourinho

Sau trận thua Braga ở bán kết Cúp Liên đoàn, các cầu thủ Benfica được cho là đã phải ngủ lại sân tập của đội theo công bố từ HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên chính chủ tịch Rui Costa đã nói lại cho các phóng viên rằng đằng nào các cầu thủ cũng sẽ ngủ lại sân tập bất kể kết quả ra sao, do đó đấy không phải là một “hình phạt” của Mourinho, cho dù ông có cố ra vẻ đó là hình phạt để chấn chỉnh các cầu thủ.

Thomas Frank phản hồi về bình luận của Romero

HLV Thomas Frank mới đây đã cho biết ông đã nói chuyện với trung vệ Cristiano Romero sau khi đội trưởng của Tottenham viết trên mạng xã hội có ý bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng. “Hôm qua Romero rất tuyệt vời nhưng cậu ấy vẫn là một thủ lĩnh trẻ. Đôi lúc chúng ta mắc sai sót, nhưng phải giữ chuyện đó trong nội bộ. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy sáng nay”, Frank cho biết.

Roma giữ Ferguson do vụ Zirkzee bế tắc

Với việc vụ chuyển nhượng Joshua Zirkzee bị đình trệ do MU đang bận lo việc thời hậu Amorim, Roma quyết định tạm thời sẽ giữ tiền đạo Evan Ferguson, người đã ghi 2 bàn & 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên Roma sẽ trả Leon Bailey về Aston Villa do cầu thủ này vừa phong độ kém lại vừa hay đi chơi thâu đêm.

Tottenham đạt thỏa thuận với hậu vệ trái Souza

Fabrizio Romano cho biết hậu vệ trái Souza đã đạt thỏa thuận gia nhập Tottenham và giờ Spurs đang đàm phán với Santos để thống nhất phí chuyển nhượng. Cầu thủ 19 tuổi này đã chơi 29 trận mùa 2025 cho Santos và từng khoác áo U17 Brazil vô địch giải U17 Nam Mỹ 2023.