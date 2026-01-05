Tin mới nhất bóng đá sáng 5/1: Chelsea bổ nhiệm HLV mới trong ngày hôm nay

Chelsea bổ nhiệm HLV mới trong ngày hôm nay

Theo nguồn tin từ Anh, Chelsea sẽ bổ nhiệm Liam Rosenior làm HLV trưởng mới của đội bóng trong ngày hôm nay (5/1). Ông thầy 41 tuổi đã tới London vào tối qua để đàm phán nốt một số vấn đề trong hợp đồng với "The Blues". Thủ tục rới Strasbourg được đánh giá là dễ dàng do CLB của Pháp nằm trong hệ sinh thái của chủ tịch Todd Boehly. Gary O'Neil sẽ thay thế vị trí của Rosenior tại Strasbourg.

Liam Rosenior

Amorim bị chê thậm tệ

Phát biểu trên Sky Sports, Jamie Carragher đã chỉ trích Amorim thậm tệ. "Tôi không nghĩ Ruben Amorim hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào mà ban lãnh đạo đề ra. Ông ta không đủ tốt để làm HLV của Man United. Thậm chí, Amorim còn không đủ tốt để dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh".

Valverde suýt khóc sau chiến thắng trước Betis

Mặc dù không ghi bàn nhưng Federico Valverde tỏ ra khá xúc động trong buổi phỏng vấn sau trận. Tiền vệ người Uruguay tiết lộ bản thân suýt không kìm được nước mắt. "Tôi súy nữa đã khóc vì hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi các con của tôi có mặt tại đây ngày hôm nay. Chúng được chứng kiến tận mắt những gì tôi đang làm. Đó là điều rất đặc biệt với tôi".

Bayern Munich đang cố giữ Upamecano

Giám đốc thể thao của Bayern, Christoph Freund thừa nhận đội bóng đang cố giữ chân Dayot Upamecano. Hậu vệ người Pháp chỉ còn 6 tháng hợp đồng nhưng chưa gia hạn với đội bóng. "Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục cậu ấy. Mục tiêu của chúng tôi là gia hạn thêm 3 đến 4 năm hợp đồng với Upamecano. Cậu ấy đã thể hiện đẳng cấp của mình trong 2 năm qua. Năm sau, cậu ấy sẽ 28 tuổi. Đó là độ tuổi đẹp nhất trong đời cầu thủ".

Sự khủng khiếp của hàng thủ Porto

Theo thống kê, Porto FC mới chỉ thủng lưới 4 bàn sau 17 vòng của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đây là con số ấn tượng nhất trong 6 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha). Họ vẫn đang bất bại với thành tích 16 thắng, 1 hòa và có tới 13 trận giữ sạch lưới qua đó giữ ngôi đầu bảng.