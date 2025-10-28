MU gạ Real đổi Endrick lấy Mainoo, động thái mới từ Baleba 100 triệu bảng

⚽ MU và Real cân nhắc trao đổi cầu thủ

Theo nguồn tin từ Sport Bible, MU và Real Madrid đang cân nhắc thực hiện thương vụ trao đổi cầu thủ mang lại lợi ích cho đôi bên, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa trong khoảng 10 tuần nữa.

Mùa hè vừa qua, MU đã bổ sung hàng loạt tân binh đắt giá trên hàng công gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Dù vậy, HLV Ruben Amorim vẫn chưa hài lòng với phong độ của các tiền đạo.

Mainoo tới Real, Endrick tới MU theo chiều ngược lại?

Theo Bible, MU đang theo dõi sát sao Endrick – tài năng trẻ thuộc biên chế Real Madrid. Cầu thủ 19 tuổi đang không hài lòng vì có quá ít thời gian thi đấu dưới thời HLV Xabi Alonso, vì vậy Amorim rất muốn mang anh về Old Trafford.

Để thương vụ trót lọt, MU có thể đưa Kobbie Mainoo lên bàn đàm phán. Tương tự Endrick, Mainoo cũng gặp khó khăn trong việc tìm suất đá chính thường xuyên ở nước Anh, vì vậy tiền vệ này sẵn sàng ra đi dưới dạng cho mượn. Trên hết, bộ đôi sao trẻ cần thường xuyên thi đấu để hy vọng có thể dự World Cup 2026.

Dù vậy, các nguồn tin khẳng định thương vụ trao đổi này chỉ mang tính tạm thời, kéo dài đến hết mùa giải thay vì chuyển nhượng vĩnh viễn.

💬 Baleba nói chuyện riêng với HLV Brighton giữa tin đồn với MU

Một cái tên đáng chú ý khác liên quan tới MU là Carlos Baleba. Tiền vệ người Cameroon từng được đồn đoán muốn gia nhập "Quỷ đỏ", dù vậy đội chủ sân Old Trafford phải rút lui vì không "kham" nổi mức phí 100 triệu bảng mà Brighton yêu cầu.

Baleba trấn an Brighton trước những tin đồn liên quan tới MU

Sun Sports đưa tin, tiền vệ người Cameroon được cho là đã có cuộc trao đổi riêng với HLV Fabian Hurzeler của Brighton, trong bối cảnh xuất hiện tin đồn tương lai.

Mùa trước, Baleba gây ấn tượng nhờ lối chơi năng nổ, mạnh mẽ ở tuyến giữa. Tuy nhiên đến mùa giải này, anh gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định, thậm chí 3 lần bị thay ra ngay sau hiệp 1. Theo SunSport, MU vẫn theo dõi sát tình hình của Baleba, nhưng cầu thủ 21 tuổi đã khẳng định với HLV Hurzeler rằng anh vẫn cam kết gắn bó với Brighton.

Nguồn tin cho biết, nguyên nhân khiến Baleba chơi không tốt không chỉ đến từ tin đồn chuyển nhượng. Thực tế, tiền vệ 21 tuổi vốn gặp chấn thương đầu gối trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, từ đó ảnh hưởng đến thể lực, sự tự tin và phong độ.

Ở cuộc đối đầu trực tiếp với MU tại vòng 9 mới đây nhất, Baleba đã cùng Brighton chịu thất bại tâm phục khẩu phục 2-4. Bản thân tiền vệ trẻ cũng không thể hiện được gì nhiều trước "Quỷ đỏ" ngay tại Old Trafford.