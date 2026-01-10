Tennis đỉnh cao thế giới: Wawrinka đấu "Zidane tennis", Sabalenka gặp khắc tinh

Trận bán kết United Cup 2026: Đỉnh cao chạm trán Wawrinka - Bergs

Ở bán kết United Cup 2026 diễn ra trong ngày 10/1, cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Bỉ được ví như màn đối đầu giữa hai thế hệ. Stan Wawrinka, biểu tượng của bản lĩnh và những cú trái một tay huyền thoại, sẽ gặp Zizou Bergs, tay vợt trẻ đang vươn mình mạnh mẽ của Bỉ (tên được đặt theo biệt danh của huyền thoại bóng đá Zidane (Pháp), nổi bật bởi lối đánh tốc độ và tinh thần không ngại va chạm. Đây được ví như cuộc thử lửa giữa kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao và sức trẻ đang lên.

Wawrinka (bên phải) bước vào trận đấu khó khăn với ngôi sao đang lên người Bỉ Zizou Bergs (bên trái)

Ở nội dung đơn nữ, Belinda Bencic được xem là “lá bài tẩy” của Thụy Sĩ. Tay vợt từng vô địch Olympic sở hữu lối đánh ổn định, bền bỉ và đặc biệt rất khó bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ. Phía bên kia lưới, Elise Mertens mang đến sự lì lợm và khả năng phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu, đủ để khiến Bencic phải tiêu hao nhiều thể lực nếu muốn giành điểm số quyết định.

Kịch bản của cặp đấu này nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở trận đôi nam nữ. Đây là nội dung mà Bỉ luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm nhờ sự ăn ý của các tay vợt, trong khi Thụy Sĩ không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định khi đánh đôi. Nếu Thụy Sĩ cần giải quyết trận đấu ở hai trận đơn, còn nếu mọi thứ bị kéo đến trận đôi quyết định, cán cân hoàn toàn có thể nghiêng về phía Bỉ.

Dự đoán kết quả: Thụy Sĩ vào chung kết với chiến thắng 2-0.

Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: Ngày 10/1 (bán kết đơn nữ Brisbane)

Aryna Sabalenka bước vào bán kết Brisbane 2026 với phong độ cực cao, lần lượt "nghiền nát" Bucsa, rồi vượt qua Cirstea và Madison Keys bằng sức mạnh áp đảo từ cuối sân. Lối đánh uy lực trên mặt sân cứng giúp tay vợt số 1 thế giới liên tục tạo áp lực ở game trả giao, dù tỷ lệ giao bóng một còn chưa thực sự hoàn hảo.

Sabalenka (bên trái) liệu có vượt qua được khắc tinh Muchova (bên phải)?

Ở phía đối diện, Karolina Muchova lại là “khắc tinh” hiếm hoi của Sabalenka. Tay vợt CH Séc thắng 3/4 lần đối đầu gần nhất, trong đó có những trận bản lĩnh trước Rybakina và Sabalenka ở các giải lớn, cho thấy khả năng kiểm soát bóng và chơi tốt trong khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, thành tích sân cứng của Muchova vẫn kém xa đối thủ, cả về số danh hiệu lẫn độ ổn định dài hạn.

Nếu Sabalenka cải thiện giao bóng một và tránh những game bị chùng xuống bất ngờ, sức tấn công vượt trội của cô nhiều khả năng sẽ phá vỡ hàng thủ thông minh của Muchová.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng sau 3 set.