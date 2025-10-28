Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch sau 22 năm, MU vào top 4?

🏆 Arsenal – giấc mơ sau 22 năm chờ đợi

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang có khởi đầu gần như hoàn hảo. "Pháo thủ" dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai sau chiến thắng ấn tượng trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Crystal Palace tại Emirates.

Arsenal đang có phong độ cực tốt

Lần cuối “Pháo thủ” chạm tay vào cúp Ngoại hạng Anh đã là mùa 2003/04. Đó là chiến tích “Invincibles” huyền thoại của HLV Arsene Wenger. Giờ đây, Arteta được xem là người có thể viết tiếp lịch sử.

Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 90 điểm, giành 28 chiến thắng sau 38 vòng đấu và lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 một cách thuyết phục.

⚽ Các ông lớn đồng loạt “trượt chân”

Trong khi Arsenal bay cao ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, các đối thủ truyền thống lại liên tục vấp ngã.

- Liverpool bất ngờ thua Brentford

- Man City trắng tay tại Villa Park

- Chelsea gục ngã trước Sunderland

Những cú sảy chân này càng củng cố nhận định rằng chức vô địch đang nằm trong tay Arsenal, thậm chí “chỉ họ mới có thể tự đánh mất nó” - theo dự đoán của siêu máy tính Opta.

🧮 Liverpool bám đuổi, nhưng phong độ đáng lo

Dù được dự đoán sẽ về nhì với 77 điểm, Liverpool của Arne Slot đang gây thất vọng nặng nề.Đội bóng vùng Merseyside thua cả 4 trận gần nhất và rơi xuống tận vị trí thứ 7 hiện tại. Theo dự đoán, Man City và Chelsea sẽ hoàn thành top 4 mùa này, xếp sau Arsenal và Liverpool.

Ngập trong khủng hoảng, Liverpool vẫn về đích thứ hai?

Trong khi đó, hiện tượng Bournemouth – đội đang xếp thứ hai – bị cho là sẽ tụt dốc xuống tận hạng 7, tương tự cú rơi tự do của Nottingham Forest mùa trước.

🔴 MU không chen chân nổi top 4?

Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ đầu mùa.

Tuy nhiên, siêu máy tính cho rằng đó chỉ là “cơn mơ ngắn hạn”. Theo tính toán, MU sẽ rơi xuống vị trí thứ 12 khi mùa giải khép lại – một cú trượt dài đáng thất vọng cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.