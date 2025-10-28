Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch sau 22 năm, MU vào top 4?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự đoán bảng xếp hạng cuối cùng của Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Và kết quả khiến nhiều fan bất ngờ: Arsenal được cho là sẽ lên ngôi vô địch sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

   

🏆 Arsenal – giấc mơ sau 22 năm chờ đợi

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang có khởi đầu gần như hoàn hảo. "Pháo thủ" dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai sau chiến thắng ấn tượng trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Crystal Palace tại Emirates.

Arsenal đang có phong độ cực tốt

Arsenal đang có phong độ cực tốt

Lần cuối “Pháo thủ” chạm tay vào cúp Ngoại hạng Anh đã là mùa 2003/04. Đó là chiến tích “Invincibles” huyền thoại của HLV Arsene Wenger. Giờ đây, Arteta được xem là người có thể viết tiếp lịch sử.

Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 90 điểm, giành 28 chiến thắng sau 38 vòng đấu và lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 một cách thuyết phục.

⚽ Các ông lớn đồng loạt “trượt chân”

Trong khi Arsenal bay cao ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, các đối thủ truyền thống lại liên tục vấp ngã.

- Liverpool bất ngờ thua Brentford

- Man City trắng tay tại Villa Park

- Chelsea gục ngã trước Sunderland

Những cú sảy chân này càng củng cố nhận định rằng chức vô địch đang nằm trong tay Arsenal, thậm chí “chỉ họ mới có thể tự đánh mất nó” - theo dự đoán của siêu máy tính Opta.

🧮 Liverpool bám đuổi, nhưng phong độ đáng lo

Dù được dự đoán sẽ về nhì với 77 điểm, Liverpool của Arne Slot đang gây thất vọng nặng nề.Đội bóng vùng Merseyside thua cả 4 trận gần nhất và rơi xuống tận vị trí thứ 7 hiện tại. Theo dự đoán, Man City và Chelsea sẽ hoàn thành top 4 mùa này, xếp sau Arsenal và Liverpool.

Ngập trong khủng hoảng, Liverpool vẫn về đích thứ hai?

Ngập trong khủng hoảng, Liverpool vẫn về đích thứ hai?

Trong khi đó, hiện tượng Bournemouth – đội đang xếp thứ hai – bị cho là sẽ tụt dốc xuống tận hạng 7, tương tự cú rơi tự do của Nottingham Forest mùa trước.

🔴 MU không chen chân nổi top 4?

Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ đầu mùa.

Tuy nhiên, siêu máy tính cho rằng đó chỉ là “cơn mơ ngắn hạn”. Theo tính toán, MU sẽ rơi xuống vị trí thứ 12 khi mùa giải khép lại – một cú trượt dài đáng thất vọng cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch sau 22 năm, MU vào top 4? - 3

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/10/2025 18:11 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN