Mbeumo - Diallo biến cánh phải MU thành mũi khoan, Amorim méo mặt vì CAN 2025

Mùa này, lịch thi đấu còn khắc nghiệt hơn nhiều so với CAN 2024. Khi đó, thủ môn Andre Onana chỉ lỡ một trận do trùng kỳ nghỉ Đông. Lần này, Mbeumo có thể vắng mặt ít nhất ba trận, trong đó có các cuộc đối đầu với Bournemouth (13/12) và Aston Villa (21/12).

MU đang có phong độ cao

Các LĐBĐ Cameroon và Bờ Biển Ngà vẫn chưa chốt lịch thi đấu cuối tháng 12, nhưng rõ ràng, United đang đứng trước tổn thất nghiêm trọng ở giai đoạn nước rút cuối năm.

Các đội tuyển châu Phi thường tổ chức trại huấn luyện trước giải một tuần, đồng nghĩa MU có thể mất Mbeumo và Diallo ngay giữa tháng 12.

💥 Bộ đôi bùng nổ: Diallo & Mbeumo – chìa khóa phong độ MU

HLV Ruben Amorim đã tìm ra công thức chiến thắng khi kết hợp Amad Diallo và Mbeumo ở biên phải. Cả hai góp mặt trong chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của MU, khởi đầu từ trận gặp Sunderland - thời điểm Diallo trở lại đội hình chính sau biến cố gia đình.

Amad Diallo đã đá chính 8/10 trận mùa này và là lựa chọn mặc định ở cánh phải. Tại Anfield, anh chính là người kiến tạo cho Mbeumo ghi bàn mở tỷ số trước Liverpool.

Diallo và Mbeumo phối hợp ăn ý cùng nhau

HLV Amorim hết lời ca ngợi sợi dây liên kết của hai cầu thủ châu Phi: “Sự kết nối giữa Amad và Mbeumo thật khó để đánh bại. Họ liên tục đổi vị trí, tốc độ cực nhanh và chơi 1 đối 1 xuất sắc”.

🔄 Vắng họ, mọi thứ đảo lộn

Nếu mất cả hai trong giai đoạn CAN 2025 khởi tranh (21/12/2025 - 18/1/2026), cấu trúc tấn công của MU sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Mbeumo đang là cây săn bàn chủ lực của đội với 5 bàn. Và không có anh, Amorim buộc phải kéo Mason Mount một cầu thủ thuận chân phải lên đá hộ công lệch trái cùng Matheus Cunha.

Tệ hơn, hậu vệ Noussair Mazraoui cũng sẽ về phục vụ CAN 2025 cùng ĐT Morocco. Khi đó, Diogo Dalot là lựa chọn duy nhất bên cánh phải của MU, còn Patrick Dorgu án ngữ cánh trái.Điều đó đồng nghĩa hai hậu vệ biên biến thành hai tiền đạo cánh – một viễn cảnh chẳng cổ động viên "Quỷ đỏ" nào muốn thấy.

HLV Amorim luôn phải cẩn thận với Mason Mount

⚕️ Mount – nỗi lo kép

Thể lực của Mason Mount là một dấu hỏi lớn. Anh đã bỏ lỡ trận gặp Brighton do chưa hoàn toàn bình phục. Ở tuổi 26, Mount đã có một lần nghỉ dài vì chấn thương và vẫn chưa đá đủ 90 phút nào mùa này. HLV Amorim phải quản lý khối lượng thi đấu cực kỳ thận trọng với cựu sao Chelsea.

Phương án dự phòng là Kobbie Mainoo – cầu thủ được thử nghiệm ở vị trí hộ công nhưng vẫn chưa có trận đá chính tại Premier League 2025/26. Mainoo từng ghi bàn vào lưới Steaua Bucharest và Lyon tại Europa League mùa trước, song chỉ khi được đẩy lên hàng công ba người.

🔁 Phương án thay thế: Zirkzee, Fernandes và bài toán “chân phải”

Joshua Zirkzee là lựa chọn khác, nhưng anh chưa đá chính trận nào từ tháng Tư và có thể bị bán vào năm tới. Trong khi đó, Bruno Fernandes – nhạc trưởng hàng tiền vệ – cũng là chân phải, khiến MU có nguy cơ mất cân bằng hoàn toàn trên hai cánh.

Amorim từng khắc phục điều này bằng cách đảo Dalot sang trái, hỗ trợ Mount hoặc Cunha trong sơ đồ linh hoạt tại Anfield.

Dalot – người từng bị chê trách nhiều – nay lại trở thành chìa khóa chiến thuật. HLV người Bồ Đào Nha thậm chí đã thêm Dalot vào nhóm thủ lĩnh của đội.

Trong khi Mbeumo và Amad Diallo đang mang lại năng lượng tươi mới cho MU, CAN 2025 mùa Đông tới sẽ là bài kiểm tra thật sự cho Ruben Amorim. Đó sẽ là bài toán lớn, không chỉ về chiến thuật, mà còn về khả năng duy trì tinh thần và nhịp điệu của một tập thể vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng.

2 biến thể đội hình MU