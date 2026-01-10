Nóng nhất thể thao sáng 10/1: Sinner sợ không bắt kịp Alcaraz, dự định đánh đôi với nhau

Sinner sợ không bắt kịp Alcaraz, dự định đánh đôi với nhau

Mới đây, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã cùng tham dự chuỗi sự kiện giao lưu tại Hàn Quốc, trước khi tham dự trận đấu biểu diễn ở Incheon vào 14h ngày 10/1 (giờ Việt Nam). Trả lời truyền thông địa phương, Alcaraz thừa nhận từng ấp ủ dự định đánh đôi với đại kình địch:

Sinner, Alcaraz giao lưu bóng bàn ở Hàn Quốc

“Chúng tôi đã từng nghĩ đến điều đó 1 hoặc 2 lần. Nhưng với tư cách là vận động viên đánh đơn và phải thi đấu rất nhiều trận, từ giải đấu này đến giải đấu khác liên tiếp, đôi khi việc chơi đôi thực sự rất khó khăn".

Về phía Sinner, tay vợt người Italia thừa nhận từng lo sợ không thể bắt kịp Alcaraz: "Tôi nhìn thấy ở Alcaraz một con người rất đặc biệt và biết chắc rằng cậu ấy sẽ đạt đến vị trí như hiện tại. Tôi không hề dồi lòng rằng bản thân từng không chắc mình có thể đạt được đẳng cấp như cậu ấy hay không".

Rybakina tiếp bước Sabalenka phản đối lịch thi đấu

Trả lời truyền thông sau trận thua Karolina Muchova tại Brisbane International. Elena Rybakina đã lên tiếng ủng hộ Aryan Sabalenka về ý kiến chỉ trích lịch thi đấu dày đặc hiện tại của tennis: “Mùa giải thực sự quá khắc nghiệt. Ai cũng muốn được tự do lựa chọn nên thi đấu giải nào, bỏ giải nào. Nhưng thực tế là bạn gần như bị ép phải chơi hầu hết các giải, và điều đó không hề lý tưởng".

Fury nặng 127kg, đáp trả ý kiến chê bản thân "thừa cân"

Trên Instagram, Tyson Fury đã đăng tải đoạn video để đáp trả những chỉ trích về vòng bụng và cân nặng của bản thân, đồng thời tiết lộ về thể trạng hiện tại: "Tôi đọc được một vài bình luận nói rằng mình trông hơi phì nhiêu, mập mạp, vậy thì chào mừng đến với thế giới của tôi. Tôi chưa bao giờ thay đổi cả.

Đánh bại tất cả những kẻ bụng béo chưa bao giờ dễ dàng, từ trước đến nay đều vậy. Hiện tôi nặng khoảng 127 kg, có lẽ sẽ giảm xuống còn khoảng dưới 120 kg. Khi ấy, cơ thể tôi sẽ săn chắc và nhanh nhẹn hơn".

Hamilton bị nhắc nhở vì phát ngôn ngạo mạn

Trên Sport1, cựu tay đua F1 Ralf Schumacher đã yêu cầu Lewis Hamilton nhìn nhận lại bản thân, sau khi nhà vô địch thế giới 7 lần đáp trả những chỉ trích bằng tuyên bố "họ thậm chí còn không cùng đẳng cấp với tôi".

“Tôi thấy phát biểu của cậu ấy rất thú vị, rằng chỉ những người chưa từng thành công như cậu ấy mới chỉ trích cậu ấy. Về cơ bản, cậu ấy nói đúng, nhưng nếu tự nhìn nhận lại bản thân thêm một chút thì sẽ tốt hơn", Ralf Schumacher cho hay.